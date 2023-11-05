Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
Нетаньяху исключил прекращения огня в Газе без освобождения заложников
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что прекращения огня в секторе Газа не будет без освобождения заложников.
Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать, пока не победит в этом конфликте, передает РИА «Новости».
Ранее палестинское радикальное движение «Исламский джихад» пообещало освободить иностранных заложников в случае достижения соглашения о временном перемирии в секторе Газа с Израилем.
До этого Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.