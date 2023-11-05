Нетаньяху исключил прекращения огня в Газе без освобождения заложников

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что Израиль будет продолжать, пока не победит в этом конфликте, передает РИА «Новости».

Ранее палестинское радикальное движение «Исламский джихад» пообещало освободить иностранных заложников в случае достижения соглашения о временном перемирии в секторе Газа с Израилем.

До этого Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.