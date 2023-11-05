Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.0 комментариев
В Палестине назвали условие освобождения иностранных заложников
Al-Arabiya: «Исламский джихад» пообещал освободить иностранных заложников в случае перемирия
Палестинское радикальное движение «Исламский джихад» пообещало освободить иностранных заложников в случае достижения соглашения о временном перемирии в секторе Газа с Израилем, сообщили СМИ.
Как пишет Al Arabiya со ссылкой на палестинский «Исламский джихад», радикальное движение согласно освободить иностранных гражданских заложников, но только при условии заключения временного перемирия, передает ТАСС.
Ранее премьер Израиля Беньямин Нетаньяху отверг предложение госсекретаря США Энтони Блинкена о гуманитарных паузах в секторе Газа и потребовал освободить захваченных боевиками заложников.