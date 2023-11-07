По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.3 комментария
На Украине опровергли сообщение о готовящейся отставке Залужного
Депутат Рады Арьев после реакции офиса Зеленского опроверг свое заявление об отставке Залужного
Депутат Верховной Рады Владимир Арьев опроверг свое сообщение в соцсети о том, что министр обороны Украины Рустем Умеров якобы внес представление об увольнении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Арьев написал в соцсети, что информация о якобы увольнении Залужного оказалась ложной. Опровержение он написал после того, как советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко назвал сообщение депутата «примером ведения информационной войны партией Порошенко против собственного государства».
До этого Арьев, которого в СМИ называют человеком бывшего президента Украины Петра Порошенко, написал в соцсети, что информацию о якобы представлении министра обороны Украины Рустема Умерова на отставку Залужного, была получена из надежного источника, передает RT.
Ранее Залужный в интервью заявил, что ВСУ не смогут добиться «красивого прорыва». Президент Украины Зеленский оспорил это мнение, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.
Также в прошедший понедельник на Украине сообщили о гибели помощника Залужного из-за взрыва гранаты. Сам Залужный сообщил, что помощник погиб в результате взрыва спрятанного в подарке ко дню рождения неизвестного устройства.