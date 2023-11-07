По иронии люди, сбегающие от чего-то в России, консервируют и неизменно воспроизводят ровно те вещи, от которых убегали, но уже за рубежом. Как будто не получается творить что-то оригинальное.0 комментариев
Российские МиГ-31 отработали перехват «противника» в стратосфере
Летчики Севфлота на истребителях МиГ-31 отработали перехват «противника» в стратосфере
Экипажи истребителей МиГ-31 Северного флота в ходе учений над акваторией Баренцева моря поднимались на высоту более 13 тыс. метров и выполнили перехват условного противника, сообщили в пресс-службе флота.
По сценарию учений средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря «воздушную цель», которая якобы приближалась к российской государственной границе.
В воздух на «перехват» подняли пару истребителей МиГ-31 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне (ПВО) Северного флота. «Цель» была идентифицирована и сопровождена, обеспечен разворот условного нарушителя от государственной границы России, передает ТАСС сообщение Северного флота.
Уточняется, что роль условного нарушителя выполнял один из МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.
Ранее во вторник сообщалось, что атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» проекта 885М (шифр «Ясень-М») в ходе госиспытаний выполнила пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс».