В сельское хозяйство России начали внедрять новую экзотическую культуру

Ученые ИЦиГ СО РАН начали внедрять в сельское хозяйство России новую экзотическую культуру, которая называется мискантус

Tекст: Антон Никитин

Согласно данным Института цитологии и генетики СО РАН, с одного гектара плантаций этого растения можно получать в среднем до четырех тонн целлюлозы, для использования в качестве сырья в различных отраслях промышленности. Получить такое же количество целлюлозы из древесины – технологически гораздо сложнее и, соответственно, дороже, передает РИА «Новости».

По словам ученых, в настоящее время в нашей стране формируется сеть предприятий по производству и переработке этого многолетнего травянистого растения в целлюлозу. Запущен и работает опытный завод в Московской области, определена площадка в Новосибирской области, достигнута договоренность о создании завода в Калининградской области.

Мискантус – это род многолетних (продолжительностью жизни до 30 лет), травянистых растений, в дикой природе встречающихся в Австралии, Азии и Африке. В России на юге Приморского края произрастает вид мискантус китайский (Miscanthus sinensis), распространенный также в Китае, Корее и Японии.

Напомним, в мае стало известно, что российские ученые разработали новую технологию производства целлюлозы для подгузников.