Российские ученые импортозаместили целлюлозу для подгузников

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24 мая, среда | Последнее обновление — 14:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: NYT заявила о признании Киевом роли ВСУ в подготовке атаки на Белгородскую область
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Позиция папы Римского Франциска по отношению к СВО на Украине явно расходится с позицией Запада и с позицией предыдущих пап, которые во времена противостояния НАТО и Варшавского договора были однозначно на стороне Запада.
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Славяне раздробленные – последние из народов, лакеи и шуты при стареющих нациях Запада. Славяне, объединенные вокруг России, стали бы важной цивилизационной силой в многополярном мире.
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Кто-то говорит, что зерновая сделка позволила Украине сохранить рабочие места. Но учитывая вдвое схлопнувшуюся украинскую экономику, шесть миллионов беженцев и перманентную мобилизацию, рабочие места – последнее, что волнует украинские власти. Лучше уж пусть украинцы пашут землю, чем стройными рядами идут в ВСУ ее удобрять.
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По всей России начались последние школьные звонки и выпускные для учеников 9 и 11 классов. В этом году торжества проходят с особым размахом, потому что прошлые три года существовали коронавирусные ограничения. Для многих завершение учебы в школе – это один из самых трогательных моментов в жизни
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В четверг в Симферопольском районе Крыма, на перегоне между станциями Чистенькое и Почтовое с рельсов сошли восемь вагонов с зерном. В результате ЧП никто не пострадал. По сообщениям местных жителей, перед аварией прогремел взрыв
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В результате урагана «Мокко», обрушившегося в воскресенье на побережье Бангладеш и Мьянмы, более 700 человек получили ранения, несколько сотен могли погибнуть. Более 700 тыс. человек эвакуированы. Отмечается, что это самый сильный циклон с 2010 года
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Российские ученые импортозаместили целлюлозу для подгузников
Ученые Петербурга придумали новую технологию для создания дешевых российских подгузников с антибактериальным эффектом
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Ученые кафедры физической и коллоидной химии Петербургского госуниверситета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) начали разработку технологии производства распушенной целлюлозы, которая в России не выпускалась.
По информации пресс-службы программы Министерства науки и высшего образования РФ «Приоритет-2030», разработка превосходит иностранные аналоги, и в будущем целлюлозу используют для производства первых отечественных подгузников и других санитарно-гигиенических изделий, передает «Газета.Ru».
Так, целлюлоза с улучшенными впитывающими свойствами является основным компонентом в составе продуктов личной гигиены: салфетки, бумажные полотенца, детские подгузники, медицинские маски, одноразовые простыни и бинты.
Отмечается, что предложенная учеными технология предполагает замену традиционного «мокрого» метода размола древесины на «сухой». Этот метод позволит сократить использование пресной воды на 30% и электроэнергии на 40%.
Более того, переход на другой способ перемалывать целлюлозу потребует в два раза меньше оборудования, что в итоге снизит конечную стоимость продукта.
Как отметила один из авторов разработки, сотрудница кафедры физической и коллоидной химии СПбГУПТД Ираида Оссовская, новейшая технология решает острую мировую проблему дефицита пресной воды, потребление которой необходимо сокращать.
В данный момент этой технологией заинтересовался ряд предприятий, ученые находятся на стадии переговоров о внедрении.
В прошлом году ученые Пермского Политеха (ПНИПУ) разработали технологию импортозамещения хлопкового сырья для пищевой промышленности. Речь о порошковой микрокристаллической целлюлозе, которая применяется в качестве заменителей жира и эмульгаторов. Чаще всего этот продукт используют при производстве витаминов и таблеток.
Экс-советник главы Пентагона допустил проведение военной операции США на Украине
Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: США могут ввести ВВС и сухопутные войска вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину
Вашингтон, не желая признавать поражение украинской стороны, может прибегнуть к военной операции на этой территории, заявил бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
В американском руководстве все еще сильны настроения в поддержку киевского режима, заявил Макгрегор на YouTube-канале Judging Freedom, передает РИА «Новости».
По его словам, США могут допустить введение американских военно-воздушных и сухопутных войск вместе с подразделениями НАТО на Западную Украину в последний момент.
Целью подобных действий, по словам эксперта, станет сохранение действующей украинской власти от полного уничтожения.
Ранее Макгрегор заявлял, что Россия в ходе боевых действий вернет в свой состав Харьков и Одессу.
Рябков прокомментировал заявление Салливана об «ударах Киева по Крыму»
Замглавы МИД Рябков о заявлении Салливана об «ударах Киева по Крыму»: Угрозы США безответственны
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Крым является неотъемлемой частью России, угрозы Вашингтона об ударах по республике отражают эскалационный курс США, заявил замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя заявление помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана.
Рябков напомнил, что Крым входит в состав России и попытки США «представить дело по-другому» в очередной раз подчеркивают безответственный эскалационный курс Вашингтона, передает РИА «Новости».
Комментируя заявление Салливана о том, что Крым якобы не является частью России, и США не устанавливали ограничений по использованию западного оружия Киевом для ударов по республике, Рябков подчеркнул, что Москва найдет способ, как не допустить реализации подобных угроз.
Вице-премьер крымского правительства – постпред республики при президенте России Георгий Мурадов заявил, что американские власти, согласившись на применение авиации США против Крыма, одобрили развязывание ядерной войны.
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Эксперт: На саммите G7 в Хиросиме США усилили давление на союзников из-за России и Китая
Политолог Бордачев: Внутри «Большой семерки» идет борьба вокруг противостояния России и Китаю
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Соединенные Штаты пытаются склонить своих европейских союзников к тотальной антироссийской и антикитайской повестке. Но пока окончательно продавить свою позицию у них не получается. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Хиросиме завершился саммит G7.
«Ожидания от саммита «Большой семерки» в Хиросиме в целом были очень низкими. Единственное, что нас интересовало, смогут ли страны-участницы договориться об очередных пакостях в отношении России и Китая», – рассказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.
«Очевидно, что достигнуть консенсуса по всем вопросам не удалось. Американцы продолжают давить в первую очередь на европейских союзников, заставляют их порвать отношения с Россией. На этом фоне японцы пока находятся в привилегированном отношении, поскольку могут потихоньку продолжать сотрудничество с Россией по многим экономическим вопросам», – отметил он.
«Что касается итогового документа в целом, то там действительно очень большое внимание уделяется противостоянию с Китаем. При этом мы видим, что внутри «Большой семерки» идет серьезное согласование интересов, буквально на грани борьбы. Европейцы не хотят конфликтовать с Пекином, но Соединенные Штаты их последовательно к этому двигают. Антикитайские инициативы G7 пока просто слова, которыми страны Европы пытаются отделаться», – рассуждает собеседник.
«Участие в этом мероприятии президента Украины Владимира Зеленского действительно является частью пропагандистской работы Запада. Его возят по всем политическим мероприятиям и показывают, как олицетворение борьбы с Россией. Такие же куклы у Запада есть в разных сферах и направлениях. Например, в вопросах экономики – это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая ничего не решает, но участвует в таких вот представлениях. В Хиросиму ее тоже притащили», – заключил Бордачев.
В превью к саммиту политолог отмечал, что «с момента своего создания почти 50 лет назад «Большая семерка» была символом безусловного доминирования Запада в мировой экономике и международной политике». «Сейчас это доминирование сталкивается с наиболее серьезным и, по всей видимости, смертельным вызовом. Источник вызова – демократизация международной жизни, локомотивом которой является рост экономических возможностей Китая, а также еще пары десятков держав, не относящихся к «золотому миллиарду», – рассуждал он.
«Россия, как и всегда в истории ее отношений с Западом, мужественно и самоотверженно сражается за свою уникальную нишу в мировых делах и право самостоятельно определять собственную судьбу. Однако впервые она опирается не на помощь нескольких союзников из числа стран того же Запада, а на объективное развитие исторического процесса», – отметил эксперт.
«Сейчас отношения России и Запада приобрели форму военно-политического противостояния «по всем фронтам», а Китай все больше оценивается в США и Европе как враг. Более того, другие крупные и средние страны мира все больше ведут себя непокорно: продолжают торговать с Россией ради своих коммерческих интересов и не уничтожают собственные экономики ради реализации целей США и Европы», – добавил он.
В воскресенье в японском городе Хиросиме завершился саммит «Большой семерки», сообщает РИА «Новости». В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит проходил в Хиросиме 19-21 мая. Помимо стран «Семерки» приглашение на него получили Индия, Австралия, Бразилия, Южная Корея, Вьетнам, а также председательствующая в АСЕАН Индонезия, председательствующие на Форуме тихоокеанских островов Острова Кука и председательствующие в Африканском союзе Коморские Острова.
Приглашение получили главы семи организаций: ООН, Международного энергетического агентства, Международного валютного фонда, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного банка, Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации. В субботу на саммит также приехал президент Украины Владимир Зеленский.
В МИД России заявили, что участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите G7 в Хиросиме превратило встречу в пропагандистское шоу, а результаты саммита стали подтверждением того, что смысл существования объединения – ведение гибридной войны с Россией. В ведомстве отметили, что саммит зациклился на всеобъемлющей конфронтации с Россией, а усилия США привели к тому, что G7 взяла на себя функции штаба планирования санкционных мер и поставок оружия Киеву.
Кроме того, Китай выразил решительный протест Японии после клеветы и грубого вмешательства стран «Большой семерки» в дела Китая на саммите в Хиросиме, сообщили в пресс-службе МИД КНР. В заявлении уточняется, что страны G7 под лозунгами глобального процветания «препятствуют восстановлению всеобщего мира и подрывают региональную стабильность», стремясь сдержать развитие других государств, а мировое сообщество абсолютно не должно верить подобным действиям.
Белгородскую область за два дня до нападения снимал американский спутник
Грайворонский округ Белгородской области незадолго до нападения украинских боевиков снимал американский коммерческий спутник GeoEye-1, следует из данных компании Maxar.
На сайте Maxar есть снимки района от 20 мая, передает РИА «Новости».
Отмечается, что другие американские космические аппараты Worldview-2 и Worldview-3 снимали этот же округ 17 и 5 мая. Maxar производит и обслуживает спутники и другие космические аппараты.
В понедельник на территорию Белгородской области прошли украинские боевики, в регионе ввели режим КТО. Российские силовики ликвидировали более 70 диверсантов.
Медведев: США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Зампред Совбеза Медведев заявил, что США должны выплатить России деньги на восстановление Артемовска и Мариуполя
Американская сторона обязана выплатить компенсацию российской для восстановления городов Артемовска и Мариуполя в Донецкой народной республике, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Вашингтон должен выделить средства Москве для восстановления Артемовска, Мариуполя и других мест, которые были разрушены при поддержке США, сказал Медведев в интервью RT.
Также США должны компенсировать ущерб за подрыв «Северных потоков».
По словам зампреда Совбеза, конечной целью для себя американское руководство видит разрушение России как страны, а потому занимается ее сдерживанием и ограничениями, тем же самым они занимаются и в отношении Китая. Медведев выразил уверенность, что у США не получится воплотить свои планы.
Ранее Медведев предлагал американскому миллиардеру Илону Маску, интересовавшемуся обстановкой в Артемовске, посетить этот город.
Посол Антонов дал оценку одобрению Вашингтоном ударов Украины по Крыму
Посол Антонов счел одобрение ударов по Крыму доказательством желания США продлить конфликт на Украине
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Одобрение Вашингтоном ударов вооруженных сил Украины по Крыму свидетельствует, что США стремятся не к миру, а к продолжению украинского конфликта, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов считает, что США «полностью подчинили» G7 в вопросе украинского конфликта. При этом США «резко ужесточили подходы по двум важным вопросам»: поставкам ВСУ истребителей F-16 и «безоговорочному одобрению ударов по Крыму с использованием американского и другого западного оружия» – сказал Антонов. По его словам, такая позиция США доказывает, что «США никогда не были заинтересованы в мире».
Как подчеркнул Антонов, Россия будет относиться к ударам по Крыму, как к «нападению на любой другой субъект» в своем составе. Посол заявил, что США должны полностью отдавать себе отчет в ответных мерах со стороны Москвы, передает ТАСС.
Антонов отметил, что у Украины нет ни инфраструктуры, ни необходимого числа пилотов для F-16, так что возникает вопрос о вовлечения в конфликт НАТО – «американские истребители станут взлетать с натовских аэродромов, управляемые иностранными «добровольцами».
Напомним, США не стали возражать против использования Киевом западного оружия для ударов по Крыму. Сообщалось, что США и их союзники намерены определиться со сроками передачи Киеву F-16.
США не стали осуждать атаку украинской ДРГ на Белгородскую область
Глава пресс-службы Госдепа США Миллер не стал осуждать проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область
Украина должна сама решать, как проводить военные операции против России, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер по поводу проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Белгородскую область.
Представитель американского внешнеполитического ведомства прокомментировал проникновение украинских диверсантов в Белгородскую область фразой «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции». Он также возложил ответственность за произошедшее на Россию, объяснив атаку украинской ДРГ решением России о начале специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
При этом Миллер выступил с утверждением, что Вашингтон якобы не призывает Киев к вылазкам на территории России и не обеспечивает Украине возможности для таких атак.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что при нападении украинской ДРГ пострадали восемь человек. В регионе введен режим контртеррористической операции (КТО). Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
Захарова указала на общего виновника разрушений в Хиросиме и Артемовске
Захарова указала на ответственность США за разрушения в Хиросиме и Артемовске
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Украины Владимира Зеленского, который сравнил пострадавшую от ядерной бомбы США Хиросиму с Артемовском.
«Молодец какой», – заявила Захарова в Telegram, отметив, что «и то, и другое устроил Белый дом».
Напомним, Зеленский на саммите G7 заявил, что фото разрушенной когда-то Хиросимы напоминают ему Артемовск. В воскресенье Минобороны России официально заявило, что российскими штурмовыми отрядами завершено освобождение Артемовска.
Российский лидер Владимир Путин указывал, что Запад игнорировал неонацистскую идеологию Киева и массовые убийства жителей Донбасса, чтобы превратить Украину в «анти-Россию». Уже после того, как России пришлось из-за такой политики Запада начать специальную военную операцию на Украине, США стали пытаться затянуть этот конфликт. СМИ сообщали, что весной 2022 года Киев был готов рассмотреть требования Москвы, но переговоры оказались сорваны из-за вмешательства Великобритании и США.
В Совфеде указали на ответственность США за нападение украинской ДРГ в Белгородской области
Сенатор Долгов: Диверсия в Белгородской области подтвердила спонсирование США терактов в России
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В США заявляли, что оказывают давление на Украину, чтобы ВСУ не использовали западную технику для ударов по территории РФ. Ситуация в Белгородской области подтвердила, что Вашингтон спонсирует террористические атаки на Россию, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Владимир Джабаров и Константин Долгов. Ранее в Сети появилось видео американской бронетехники перед прорывом украинской ДРГ в Белгородскую область.
«США давно являются спонсорами террористических атак, которые ВСУ пытаются организовывать на территории нашей страны. При этом Вашингтон начал вести эту политику не вчера. Более того, совершенно очевидно, что ситуация в Белгородской области полностью подпадает под статью о терроризме», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда России при ООН.
«Целью боевиков стали не военные склады, а объекты гражданской инфраструктуры. Все помнят, как представители США говорили, что подают сигналы Украине о недопустимости нанесения ударов по территории РФ в границах до 2022 года. И что мы видим теперь? Террористы, использующие американскую экипировку, американскую технику, проникают в мирный российский город и действуют прямо противоположно заявлениям Штатам», – замечает сенатор.
«В связи с этим наш ответ должен быть жестким, ясным и четким», – подчеркивает сенатор. Террористы будут ликвидированы. Вашингтон же, как пособник, обязательно ощутит последствия на собственной шкуре. Конечно, сейчас каналов связи с США практически не осталось, но, думаю, наши дипломаты найдут способ донести до американцев, что именно мы думаем о подобных вылазках», – акцентирует Долгов.
«На мой взгляд, если учитывать весь объем поставок Вашингтона Украине, то использование диверсантами американской техники и экипировки кажется каплей в море. ВСУ регулярно получает HIMARS, танки, ракеты и другие боеприпасы. То есть США не просто поддерживают какие-то местные террористические акты, но в целом содержат всю военную кампанию против России», – добавил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
«Удары по границам нашей страны не только не запрещаются со стороны Белого дома, но и всячески поощряются американской верхушкой. Далеко ходить не нужно – неоднократно мы слышали выступления, в которых поддерживались потенциальные удары ВСУ по Крыму. Это крайне опасная ситуация, требующая ответных мер», – резюмирует Джабаров.
Ранее военкоры опубликовали видео американской бронетехники перед прорывом диверсионно-разведывательной группы ВСУ в Белгородскую область. Преимущественно представлены американские бронетранспортеры MaxxPro, также есть Hummer, танк и внедорожники. Рядом с колонной можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
Примечательно, но на фоне проникновения украинской ДРГ на территорию Белгородской области, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что «украинцам решать, как они хотят проводить свои военные операции», цитирует ТАСС.
По его версии, Вашингтон не призывает Киев к вылазкам на территории России. «Мы очень ясно дали понять украинцам, что не призываем к атакам за пределами украинских границ и не обеспечиваем возможности для них», – добавил Миллер.
Он также сообщил, что такого рода вылазки и применение Украиной по территории России поставленных американцами вооружений не влияет на расчеты Вашингтона, касающиеся планов передачи Киеву истребителей-бомбардировщиков F-16.Напомним, с вечера понедельника в Белгородской области введен режим контртеррористической операции. Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, в 14.20 понедельника стало известно, что на территорию Грайворонского округа зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) ВСУ. Он заверил, что Вооруженные силы России, Погранслужба, Росгвардия и ФСБ принимают необходимые меры для ликвидации противника.
Позже Гладков информировал, что при атаке украинской ДРГ пострадали восемь человек, одна женщина умерла при эвакуации. В тот же день МВД России объявило в розыск одного из предполагаемых диверсантов.
Во вторник утром глава региона сообщил, что правоохранители и военные продолжают зачистку территории в Грайворонском округе Белгородской области. Губернатор также попросил жителей округа пока не возвращаться в свои дома.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по шести статьям Уголовного кодекса. В частности, дело возбуждено по статьям «Террористический акт», «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Покушение на убийство», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» и «Незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ», говорится в сообщении на сайте Следственного комитета.
В ведомстве уточнили, что представители украинских вооруженных формирований в понедельник, 22 мая, напали на Грайворонский район Белгородской области, обстреляв из минометов и артиллерии жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько мирных жителей.
Ранее в Кремле заявили, что Киев, засылая ДРГ в Белгородскую область, пытается отвлечь медийное внимание от поражения в Артемовске. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Украина устроила рейд диверсантов в Белгородскую область сразу после потери Артемовска.
В США назвали приоритетом поставки F-16 Украине
Представитель Госдепартамента Миллер заявил, что поставки F-16 Украине являются приоритетом для США
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Поставки истребителей F-16 Украине являются приоритетом для США, заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер.
Он уточнил, что это приоритет для США, и страна приступит к имплементации в ближайшие месяцы, передает РИА «Новости».
Миллеру был задан вопрос, не повлияют ли на планы сообщения о том, что ВСУ использовали полученную из США военную технику для нападения на населенные пункты в Белгородской области России. Представитель Госдепартамента добавил, что не может уточнить, «когда или как это будет происходить», какие страны будут участвовать в поставках и обучении украинских пилотов.
В Госдепе также отметили, что США «четко донесли» до Киева, что не поощряют нанесение ударов по российской территории. В то же время Миллер добавил, что решения о том, как и когда проводить военные операции, остаются за Киевом.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз считает «очень хорошей идеей» решение «Группы семи» об отправке на Украину истребителей F-16.
В понедельник в Белгородской области появилась украинская ДРГ. В регионе ввели режим контртеррористической операции (КТО). В ходе атаки группы пострадали восемь человек. Для покинувших Грайворонский округ людей обустроили пункты временного размещения.
Конгресс США из-за дефицита бюджета отложил обсуждение военной помощи Киеву
The Hill: Конгресс США решил отодвинуть обсуждение дальнейшей военной помощи Киеву из-за роста госдолга США
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Американские законодатели решили отложить предметное обсуждение выделения военной помощи Киеву из-за неопределенной ситуации с повышением потолка госдолга в США и неясных перспектив контрнаступления ВСУ, сообщила газета The Hill.
Газета пишет, что одобренные в прошлом году миллиарды на помощь Украине закончатся к концу лета, но Конгресс отложил обсуждение выделения нового транша из-за тупиковой ситуации с госдолгом. Кроме того, по словам источников издания, конгрессмены не уверены в благополучном исходе украинского контрнаступления, передает ТАСС.
Как сообщил журналистам конгрессмен Энди Ким, продолжающаяся борьба вокруг потолка госдолга ставит под угрозу важные законопроекты, в том числе по помощи Украине. Отмечается, что обсуждение следующего пакета помощи Киеву покажет, сможет ли Палата представителей и дальше поддерживать Украину, несмотря на протесты некоторых конгрессменов.
Конгрессмен Билл Китинг заявил, что финансирование окажет влияние контрнаступление ВСУ: в случае ущерба потребуется больше помощи. Говоря о предоставленной Киеву поддержке, демократ отметил, что ее «прямо сейчас достаточно на ближайшее будущее».
Вместе с тем научный сотрудник вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Конор Савой отметил, что провал контрнаступления негативно скажется на согласовании нового пакета помощи Киеву, а без помощи США и Европы украинцы окажутся в очень трудном положении.
Ранее министры иностранных дел Евросоюза не смогли согласовать новый транш военного финансирования киевского режима.
Между тем Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 375 млн долларов.
Напомним, Politico со ссылкой на неназванные источники сообщало, новый пакет будет включать дополнительные боеприпасы для артиллерии, бронетехнику и противотанковые вооружения – те же вооружения и оборудование, которые уже поставлялись Киеву.
В США указали на проблемы в связи с поставками Украине F-16
Newsweek: Для поставок Западом истребителей F-16 Киеву необходимо решить три важных проблемы
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Для поставок Западом истребителей F-16 американского производства Киеву необходимо решить три важных вопроса, выразила мнение обозреватель американского журнала Newsweek Элли Кук.
Как отметила журналистка, для использования F-16 Украине требуются не только хорошо обученные специалисты, но и новые цепочки поставок, процедуры технического обслуживания, инфраструктура, включающая в себя «гладкие взлетно-посадочные полосы». Кроме того, эти объекты могут стать «главной целью» для ударов, передает РИА «Новости».
Кроме того, обозреватель напомнила, что обучение украинских летчиков займет продолжительное время, которое измеряется не неделями, а месяцами.
Она также выразила опасения, что решение поставить Украине истребители F-16 может иметь значительные геополитические последствия и спровоцировать эскалацию.
В понедельник официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер назвал поставки Украине истребителей F-16 приоритетом для Соединенных Штатов. Позже в Пентагоне заявили о «непредназначенности» истребителей F-16 для контрнаступления ВСУ. Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему применение F-16 станет для ВСУ неподъемной задачей.
В Пентагоне поставили под сомнение использование американской техники в Белгородской области
Пентагон: Вашингтон не одобрял передачу Украиной техники военизированным формированиям третьей стороны
В Пентагоне заявили, что США не одобряли передачу военной техники, отправленной Украине, каким-либо военизированным формированиям третьей стороны, заявил пресс-секретарь ведомства Патрик Райдер.
«Украина также не запрашивала каких-либо подобных поставок. Это то, за чем мы продолжим следить», – передает ТАСС его слова.
Также Райдер подчеркнул, что ведомство изучает сообщения об использовании американской техники при атаке диверсантов в Белгородской области.
Минобороны США также не подтверждает сообщение о начале обучения украинских летчиков управлению истребителями F-16, добавил Райдер. Так он прокомментировал заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что обучение уже ведется.
Райдер добавил, что подготовка начнется в ближайшие недели или месяцы, но о поставке самолетов Киеву не уточнил.
Ранее публиковалось видео, сделанное перед прорывом диверсантов ВСУ в Белгородскую область, на котором видна американская бронетехника, рядом с которой можно заметить бойцов в военной форме с желтыми повязками.
США не стали возражать против использования Киевом западного оружия для ударов по Крыму
США не устанавливали ограничений по использованию украинского оружия Киевом для ударов по Крыму, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью CNN.
По его словам, Вашингтон не ограничивал Украину в ударах по территориям «в пределах ее международно признанных границ», передает ТАСС.
«Мы сказали, что не позволим Украине использовать американские и западные вооружения для ударов по России. А мы считаем, что Крым – это Украина», – добавил он.
Ранее военный эксперт Вадим Козюлин заявил, что ВСУ применят британские ракеты Storm Shadow для атаки на Крым.
Москва обвинила Вашингтон в манипулировании данными по СНВ
Замглавы МИД Рябков: США нечистоплотными манипуляциями упорно пытаются обойти правила подсчета данных о СНВ
Опубликованные Госдепартаментом США данные по американским стратегическим наступательным вооружениям вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями, говорится в заявлении замглавы МИД Сергея Рябкова.
Как отметил дипломат, слова которого опубликованы на сайте российского внешнеполитического ведомства, попытки стран Запада зарабатывать политические очки на информации о размерах своих ядерных потенциалов носят лицемерный характер, так как заявляемые цифры зачастую фиктивны, либо условны.
Он подчеркнул, что опубликованные недавно Госдепартаментом США данные по американским стратегическим наступательным вооружениям (СНВ), как и прежде, вводят в заблуждение ввиду их несоответствия правилам засчета по ДСНВ, которые Вашингтон упорно пытается обойти нечистоплотными манипуляциями. Рябков уточнил, что «за скобками» остается значительный потенциал – более 100 единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.
В конце апреля глава национального управления ядерной безопасности при американском министерстве энергетики Джилл Хруби заявила, что США хотят возобновления участия России в СНВ-3 и начала обсуждения нового договора об ограничении ядерных вооружений.
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