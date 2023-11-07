Певец и блогер Xolidayboy упал в обморок на сцене в Ставрополе

«Блокнот Ставрополь»: Певец Xolidayboy перед выступлением в Ставрополе получил повестку и упал на сцене в обморок

Tекст: Антон Никитин

Как сообщает сетевое издание «Блокнот Ставрополь», в понедельник вечером Xolidayboy выступал в концертном зале Abrikos Arena в Ставрополе. По сообщению очевидцев, артисту внезапно стало плохо и он упал на сцене в обморок.

Между тем, как отмечает издание, в понедельник утром в СМИ появилась информация о том, что Минаеву якобы вручили повестку в аэропорту Ставропольского края. По другим данным, вручение повестки произошло в воздушной гавани Минеральных Вод. Как утверждается в материале, Xolidayboy получил некий документ и расписался, после чего сразу же попытался связаться с кем-то по телефону.

В свою очередь издание «Аргументы и факты» сообщает, что певцу и блогеру Xolidayboy вручили повестку в военкомат в аэропорту Минеральных Вод во время его гастролей по Ставропольскому краю.

В понедельник вечером состоялось выступление исполнителя в концертном зале Abrikos Arena. По словам одной из жительниц Ставрополя, в зале было очень душно, люди были все мокрые, Минаев даже воду со сцены раздавал.

По словам очевидцев, неожиданно во время выступления исполнителю стало плохо: Xolidayboy перестал петь, уронил микрофон и упал. Организаторы экстренно вызвали скорую. Шоу завершили, извинившись перед зрителями.