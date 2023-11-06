Те, кто уехали – осознали, что никаких кисельных берегов на Западе нет, а есть лишь жизнь релоканта в чужой стране, с чужой культурой. Да еще и презираемого дома (потому что предатель) и по новому месту пребывания (потому что русский).12 комментариев
В секторе Газа возобновили работу интернет и связь
Связь и интернет-услуги в секторе Газа возобновили работу, об этом заявило палестинское общество Красного Полумесяца.
Как говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), связь и интернет заработали после того, как были «намеренно и насильственно отключены израильскими властями», передает РИА «Новости».
Днем ранее палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила об отключении связи и интернета в Газе. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потеряла связь с большей частью своих сотрудников. По данным БАПОР, за прошедшие десять дней это третье отключение связи и интернета.
Ранее в Красном Полумесяце заявили, что из-за отключенной связи сектор Газа отказался отрезан от внешнего мира.