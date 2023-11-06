В секторе Газа возобновили работу интернет и связь

Tекст: Валерия Городецкая

Как говорится в сообщении Красного Полумесяца в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), связь и интернет заработали после того, как были «намеренно и насильственно отключены израильскими властями», передает РИА «Новости».

Днем ранее палестинская телекоммуникационная компания Paltel заявила об отключении связи и интернета в Газе. Агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) потеряла связь с большей частью своих сотрудников. По данным БАПОР, за прошедшие десять дней это третье отключение связи и интернета.

Ранее в Красном Полумесяце заявили, что из-за отключенной связи сектор Газа отказался отрезан от внешнего мира.