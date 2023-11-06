Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.8 комментариев
Вашингтон обвинили в попытке переложить заключение мира с Россией на Зеленского
Figaro заявила о намерении США после поражения на Украине переложить заключение мира с Россией на Зеленского
США потерпели поражение на Украине, сейчас они хотят переложить заключение мира с Россией на украинского президента Владимира Зеленского, чтобы избежать позора, заявил директор по исследованиям Института Хадсона, профессор Бард-колледжа Уолтер Мид.
Мид считает, что администрация Джо Байдена продолжит поддержкивать Киев, пока Зеленский не согласится на переговоры и отказ от территорий. Такая позиция даст США возможность «успокоить свою совесть и заявить, что украинцы уже все решили сами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Figaro.
Как полагает Мид, США уже потерпели на Украине два поражения: одним стало само начало российской специальной военной операции, другим – результаты украинского контрнаступления. Мид считает, что ситуация для Украины зашла в тупик, и не видит «перспектив победы Америки на Украине».
Напомним, СМИ заявили, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.