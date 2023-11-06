Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC

Зеленский пять раз просил помощи с английским во время интервью NBC

Tекст: Антон Антонов

Опубликованная запись интервью продолжается чуть менее 44 минут. Зеленский говорил на украинском и английском. Несколько раз он спонтанно менял язык прямо посреди ответа, передает ТАСС.

Кроме того, ему несколько раз пришлось попросить помощников подсказать нужные слова на английском: «подарки», «страшные», «справедливо», «пояснить», а также он спросил, правильно ли назвал термин ВВП.

Напомним, Зеленский предложил законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного для общения на Украине. В частности, иностранные фильмы на английском собрались показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. При этом на Украине многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским.

