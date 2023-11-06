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    Мнения
    Максим Соколов Максим Соколов США учтут разницу в воровстве между Украиной и Израилем

    Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.

    8 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев И тут происходит неожиданное. Народ объединяется

    Мы вообще мало чего боимся. Есть один только страх. Что вот это все может быть зря. Что подвиг фронта и тыла, порыв и единство народа будут поменяны на что-то такое политическое в красивой обертке и даже комфортное, но совершенно пустое по сути своей.

    4 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство – главный фактор победы России

    Кто-то ругается, что Россия из века в века вынуждена жить, сталкиваясь с тяжелыми испытаниями, сложными вызовами и смертельными врагами, и лучшие качества наш народ проявляет именно в такие моменты. На самом деле наш народ проявляет их всегда – просто в трудные времена мы сами в себе их наконец замечаем.

    20 комментариев
    6 ноября 2023, 04:26

    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC

    Зеленский пять раз просил помощи с английским во время интервью NBC

    Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC
    @ NBC News/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Во время интервью NBC президент Украины Владимир Зеленский, который собирается сделать английский язык обязательным для госслужащих, пять раз обращался за помощью с переводом.

    Опубликованная запись интервью продолжается чуть менее 44 минут. Зеленский говорил на украинском и английском. Несколько раз он спонтанно менял язык прямо посреди ответа, передает ТАСС.

    Кроме того, ему несколько раз пришлось попросить помощников подсказать нужные слова на английском: «подарки», «страшные», «справедливо», «пояснить», а также он спросил, правильно ли назвал термин ВВП.

    Напомним, Зеленский предложил законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного для общения на Украине. В частности, иностранные фильмы на английском собрались показывать в кинотеатрах Украины на языке оригинала с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода. При этом на Украине многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским.

    5 ноября 2023, 05:54
    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве

    Бывший советник Кучмы Соскин обвинил нынешние власти Украины в госперевороте

    Экс-советник Кучмы заявил о госперевороте в Киеве
    @ Dominika Zarzycka/Reuters

    Tекст: Антон Антонов

    Нынешние власти Украины совершили антиконституционный переворот, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Соскин заявил, что Верховная рада «разгромлена», а фракции Юлии Тимошенко и Петра Порошенко – «растоптаны». По его словам, в «парламентско-президентской республике Украина незаконно установлено военное положение».

    Как заявил Соскин, произошла «узурпация власти». Он объявил офис президента Украины антиконституционным органом. По его словам, простая «канцелярия» лишает граждан Украины их прав. Он считает, что президенту страны Владимиру Зеленскому нужно объявить импичмент, но этого не делают, так как Украина стала страной «стационарного бандита», передает РИА «Новости».

    Напомним, Соскин заявил, что все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию.

    Коментарии (26)
    5 ноября 2023, 14:16
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    Появилось видео удара «Искандером» по месту награждения военных ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали видео с моментом удара «Искандером» по скоплению личного состава украинских военных во время награждения в прифронтовом селе на Запорожском направлении, сообщили СМИ.

    Отмечается, что потери противника составили более 20 человек убитыми, среди погибших преимущественно – офицеры, Передает Газета.Ru cо ссылкой на RT.

    ВСУ официально подтвердили удар ВС РФ, завили, что «идет выяснение обстоятельств». Украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения».

    Ранее Центр стратегических коммуникаций ВСУ сообщил, что в пятницу на Запорожском направлении российские войска нанесли удар «ракетой «Искандер-М» по личному составу 128-й отдельной горно-штурмовой бригады». Депутат Верховной рады от «Батькивщины», первый замглавы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (85)
    5 ноября 2023, 07:58
    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой

    При попытке ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой российские военные добили его «Ланцетом»

    Российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой
    @ Philipp Schulze/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Под Авдеевкой украинские военные предприняли попытку эвакуировать для ремонта танк Leopard 2, но по нему нанесли удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», сообщил источник в Южной группировке российских войск.

    Источник РИА «Новости» рассказал, что поджечь Leopard 2 удалось бойцам 114-й отдельной мотострелковой бригады. Экипаж покинул танк, к нему поехала украинская техника для эвакуации, но ее отогнали минометами.

    «Мы же решили «Ланцетом» окончательно уничтожить танк, попытались попасть в БК (боекомплект), но получилось только прожечь башню. В любом случае теперь он вряд ли ремонтопригоден», – рассказал источник.

    Минобороны России опубликовало в четверг видео уничтожения FPV-дроном танка ВСУ Leopard немецкого производства на Запорожском направлении.

    Коментарии (3)
    5 ноября 2023, 12:45
    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного

    NYT: Разногласия между Зеленским и Залужным сыграют на руку России

    NYT: Зеленский подорвал авторитет Залужного
    @ president.gov.ua

    Tекст: Олег Исайченко

    Решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным, пишет The New York Times.

    «По словам американских военных, офицеры армии США, работавшие с генералом Хоренко, были удивлены известием о его отставке. Согласно конституции Украины, президент имеет право назначать и увольнять главу спецназа, хотя он напрямую подчиняется главкому ВСУ. Похоже, что увольнение Хоренко подорвало авторитет генерала Залужного», – отмечают в The New York Times.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.


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    5 ноября 2023, 16:41
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    На Украине решили заменить срочную службу на интенсивную военную подготовку
    @ Ozge Elif Kizil/Reuters

    Tекст: Ольга Иванова

    Министр обороны Украины Рустем Умеров утвердил концепцию военной кадровой политики до 2028 года, в ней речь идет о переходе к контрактной службе и замене срочной службы интенсивной военной подготовкой людей призывного возраста, сообщили в ведомстве.

    Как сообщили в украинском ведомстве, основной акцент в утвержденной концепции сделан на «гарантированном удовлетворении потребностей ВСУ», а также «интеграции в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО», передает РИА «Новости».

    Кроме того, в ВСУ планируют ввести систему рекрутинга в ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом, внедрить усовершенствованную электронную систему воинского учета, установить новую культуру взаимоотношений между командирами и подчиненными, а также обеспечить равные возможности в ВСУ для женщин и мужчин.

    Ранее сообщалось, что власти Украины планируют в течение одного-двух месяцев запустить в стране «смарт-мобилизацию», подразумевающую самостоятельный выбор человеком воинской специальности, на которой он готов служить.

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    5 ноября 2023, 22:41
    Взрывы прогремели в Одессе

    Взрывы второй раз за день прозвучали в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе второй раз за день прогремели взрывы, сообщили украинские СМИ. Кроме того, четвертый раз за сутки взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Херсоне, сообщил глава местной городской администрации Роман Мрочко.

    В воскресенье уже сообщалось о повреждении объекта инфраструктуры в Одессе. Теперь СМИ сообщают о новом взрыве, указывается, что «слышны повторные взрывы», передает РИА «Новости».

    «Военкоры Русской весны» сообщают, что в акватории Черного моря были замечены беспилотники «Герань», направлявшиеся «в сторону Затоки Одесской области», после чего «в районе портовой инфраструктуры Одессы прозвучало несколько взрывов».

    Мрочко сообщил, что в Херсона взрывы слышны «в прибрежных районах», передает ТАСС.

    Украинские СМИ сообщают, что в ряде районов Херсона пропал свет.

    Накануне сообщалось о взрывах в Днепропетровске и повреждении объекта инфраструктуры в городе в результате попадания ракеты.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2023, 18:41
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    CNN: В ВСУ пожаловались на превосходство России после статьи Залужного
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Офицер ВСУ на условиях анонимности рассказал журналистам CNN об огромном превосходстве российской армии на передовой. Он подчеркнул, что статья главкома ВСУ Валерия Залужного не стала для него неожиданностью.

    Так, военнослужащий рассказал CNN, что не посчитал нужным передавать слова Залужного своим подчиненным. Офицер подчеркнул, что для солдат все это и так было «очевидно».

    «Там, где мы находимся, мы постоянно ощущаем превосходство русских как в разведке, так и в огневой мощи. У них огромное количество пушечной артиллерии. Они уступают в точности, это факт, но превосходят в количестве снарядов. Особенно в последнее время разница заметна, поскольку мы получаем все меньше и меньше боеприпасов», – рассказал он изданию.

    CNN отмечает, что оценка Залужного не стала неожиданностью и для остальных украинцев, поскольку это именно то, что они обсуждают в разговорах с друзьями и видят в социальных сетях.

    Ранее в The New York Times сообщали, что решение Владимира Зеленского уволить главу ССО Виктора Хоренко свидетельствует о нарастающем расколе между военным и гражданским руководством Украины, а также обостряет противоречия с главкомом ВСУ Валерием Залужным.

    В Раде, по данным издания, данное решение Зеленского сочли ошибкой, а ее последствия сыграют на руку России. «Слухи о напряженности между президентом и главкомом циркулировали уже больше года, но ранее не выливались в публичные разногласия», – добавляют в NYT.

    Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекнул Залужный. Таким образом военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом.

    Коментарии (10)
    5 ноября 2023, 04:59
    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины

    Вспышка гепатита А произошла в Днепропетровской области Украины

    Вспышка гепатита А произошла в пятом регионе Украины
    @ Ricardo Rubio/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Днепропетровской области Украины выявлено 32 случая гепатита А, сообщили в областном центре контроля и профилактики болезней. На Украине это пятый регион, где произошла вспышка данного заболевания.

    В октябре в Винницкой области гепатит А обнаружили у 60 человек, в том числе 14 детей, в регионе объявили чрезвычайную ситуацию, передает РИА «Новости».

    Сейчас число заболевших достигло 219, передает ТАСС.

    В ноябре случаи гепатита А выявили в Ивано-Франковской, Закарпатской и Тернопольской областях.

    Напомним, вспышки заболеваемости гепатитом А уже происходили на Украине в предыдущие годы.


    Коментарии (7)
    5 ноября 2023, 07:48
    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой

    Украинский генерал Баранов заявил о намерении ВСУ атаковать российские регионы беспилотниками зимой

    Украинский генерал заявил о планах ВСУ атаковать российские регионы зимой
    @ REUTERS/Leah Millis

    Tекст: Антон Антонов

    Зимой вооруженные силы Украины собираются активно использовать беспилотники для атак на российские регионы, заявил начальник главного управления боевых ударных систем генштаба ВСУ Сергей Баранов.

    Баранов сообщил о планах ВСУ «извлечь выгоду из опыта», полученного «за предыдущие годы». ВСУ хотят с помощью беспилотников «нанести сокрушительный удар по русским», когда ситуация на линии соприкосновения станет «более статичной», передает РИА «Новости» со ссылкой на Independent.

    При этом Украина ожидает «многочисленных контратак», направленных против энергетической инфраструктуры. Баранов сказал, что Украине конфликт «обходится дорого», а «русские осторожны, у них много людей и много ресурсов». По его словам, Россия «долгое время готовилась» к такому масштабному конфликту. Он попросил у Запада боеприпасы, отметив, что для «успеха» ВСУ должны расходовать столько же боеприпасов, сколько и Россия.

    Напомним, военное командование Украины признало поражение в кампании 2023 года. Главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва» и заявил о тупике на фронте.

    Коментарии (14)
    5 ноября 2023, 11:03
    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль

    Times of Israel: Зеленский может не приехать в Израиль из-за утечки данных в СМИ

    СМИ: Зеленский разочаровался из-за утечки данных о возможном визите в Израиль
    @ Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Президент Украины Владимир Зеленский может отменить запланированный визит в Израиль из-за утечки информации о нем, сообщили СМИ.

    Как пишет Times of Israel со ссылкой на украинского дипломата, Зеленский «разочарован», потому что «хотел, чтобы поездка стала достоянием общественности, когда он ступит на израильскую землю», передает Lenta.Ru.

    Источник Channel12 уточнил, что утечка данных наносит ущерб не только безопасности президента, но и доверию между чиновниками и отношениям двух стран, которые находятся в состоянии вооруженного конфликта. Информации о дате визита пока нет, добавил он.

    3 ноября источник в правительстве Украины заявил, что сообщения о запланированном визите Владимира Зеленского в Израиль на следующей неделе не соответствует действительности.

    Ранее СМИ сообщили, что украинский лидер прибудет в Израиль, предположительно, 6 или 7 ноября, для встречи с израильским руководством, в частности с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    В октябре президент Украины Владимир Зеленский заявил о желании посетить Израиль на фоне эскалации конфликта с Палестиной, однако в Тель-Авиве дали понять Киеву, что такой визит сейчас неуместен.

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    5 ноября 2023, 05:27
    Литва выступила против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Глава МИД Литвы Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Если мирное соглашение между Россией и Украиной будет достигнуто, следующие поколения европейцев проклянут нынешние правительства, заявил глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис.

    Ландсбергис в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России) утверждает, что для Москвы такое соглашение якобы станет «временем для перевооружения». Министр заявил, что есть риск «упустить возможность положить конец многовековой имперской агрессии Кремля», а также гарантировать «будущее многих континентов». «Наши дети будут проклинать нас в окопах, которые мы для них роем», – приводит его слова РИА «Новости».

    Напомним, СМИ сообщали, что США и Европа начали обсуждать с Украиной возможные мирные переговоры с Россией и то, от чего Киеву, возможно, придется отказаться для достижения компромисса.

    Отметим, что ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший президент Франции Франсуа Олланд и бывший президент Украины Петр Порошенко подтвердили, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее.

    Коментарии (6)
    5 ноября 2023, 23:17
    Зеленский подтвердил российский ракетный удар по ВСУ в Запорожской области

    Зеленский сообщил об уголовном деле в связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с российским ракетным ударом по 128-й горно-штурмовой бригаде вооруженных сил Украины открыто уголовное производство, сообщил президент Украины Владимир Зеленский. По имеющейся информации, удар был нанесен во время награждения украинских военных в прифронтовом селе.

    Зеленский подтвердил, что по военным 128-й горно-штурмовой бригады в Запорожской области был нанесен удар. Глава минобороны Украины Рустем Умеров рассказал Зеленскому о мерах, направленных на выяснение обстоятельств – «кто конкретно и какие распоряжения давал», ведется расследование. О потерях Зеленский не сообщил, передает ТАСС.

    Напомним, украинские солдаты обвиняют в случившемся командира, который решил собрать личный состав для «торжественного награждения». Депутат Верховной рады от «Батькивщины» Алексей Кучеренко уточнил, что в результате удара погибли 28 военных, еще 53 ранены.

    Коментарии (4)
    5 ноября 2023, 07:26
    Российские войска сорвали ротацию ВСУ на Южно-Донецком направлении

    Глава пресс-центра группировки российских войск «Восток» Чехов сообщил о сорванной ротации ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    На Южно-Донецком направлении сорвана ротация вооруженных сил Украины в районах Старомайорского и севернее Приютного, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Восток» Олег Чехов.

    Чехов сообщил, что уничтожены живая сила и автомобильная техника ВСУ. В результате контрбатарейной борьбы уничтожены гаубица Д-20 и пять минометных расчетов. Кроме того, нанесены удары по ВСУ у населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Угледар, Шахтерское, Водяное, Сухие Ялы, Пречистовка, Новодонецкое, Новоукраинка, Старомайорское и Урожайное в ДНР.

    Чехов сообщил, что ВСУ потеряли станцию РЭБ, две боевые бронированные машины, склад военного имущества, также уничтожено более 50 боевиков и автомобильная техника ВСУ, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Министерстве обороны России сообщили, что войска Украины потеряли за сутки на Купянском и Краснолиманском направлениях около 310 военнослужащих.

    Коментарии (0)
    6 ноября 2023, 00:56
    Ракета украинской ПВО упала в Одессе

    Одна из выпущенных украинской ПВО ракет упала на Одессу

    Ракета украинской ПВО упала в Одессе
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Опубликована видеозапись сбоя в работе украинской ПВО – одна из ракет упала на Одессу, сообщают СМИ.

    Как пишет «Московский комсомолец», украинская ПВО не справилась с российским массированным ударом по стратегической и портовой инфраструктуре Одессы, ряд портовых объектов был поражен в результате атаки ракетами и беспилотниками «Герань». В Одессе получила повреждения система электроснабжения.

    При этом в Сети опубликованы видеозаписи сбоя в работе ПВО. На видео одна из выпущенных зенитных ракет поднялась в небо и упала на город. Сообщается, что ракета угодила в жилой дом.

    Напомним, взрывы произошли не только в Одессе, но и в городе Херсоне, который удерживают украинские войска.

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    5 ноября 2023, 15:16
    Российские ПВО за сутки перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун»

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские средства противовоздушной обороны перехватили за минувшие сутки 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», сообщили в Минобороны России.

    Также в Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.

    Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» отразили две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

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