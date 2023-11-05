Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
США не смогли подтвердить заявления ХАМАС о гибели части заложников в Газе
США не могут подтвердить достоверность заявлений палестинского движения ХАМАС о том, что часть удерживаемых им заложников погибли при ударах израильской армии, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Джон Файнер.
По его словам, подобные заявления «исходят напрямую от ХАМАС, а потому… к ним следует относиться критически», передает РИА «Новости».
Вместе с тем он дал понять, что Вашингтон не располагает собственными данными относительно состояния удерживаемых в секторе Газа заложников, а также о точном их числе.
Ранее в ХАМАС заявили, что с 7 октября в результате ударов Израиля по сектору Газа погибли свыше 60 израильских пленных.