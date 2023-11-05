Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.4 комментария
Российские ПВО за сутки перехватили 13 ракет Storm Shadow и «Нептун»
Российские средства противовоздушной обороны перехватили за минувшие сутки 13 крылатых и противокорабельных ракет Storm Shadow и «Нептун», сообщили в Минобороны России.
Также в Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожены 17 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Кременная, Золотаревка, Белогоровка Луганской Народной Республики, Марьинка, Пантелеймоновка Донецкой Народной Республики, Энергодар и Токмак Запорожской области.
Ранее в Минобороны сообщили, что на Купянском направлении подразделения «Западной» отразили две атаки штурмовых групп 57-й мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.