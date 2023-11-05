МО: ВС России отразили атаки штурмовиков ВСУ в Харьковской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны, также, нанесено огневое поражение живой силе 14-й, 32-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Загоруйковка, Кисловка, Ивановка и Двуречная Харьковской области, уничтожено свыше 30-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: самоходные артиллерийские установки: «Krab» польского производства и «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении ударами армейской, штурмовой авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражена атака подразделения 15-го полка нацгвардии Украины в районе Григоровки ДНР. Кроме того, нанесено поражение живой силе и технике 63-й, 67-й механизированных бригад ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Червоная, Ямполовка и Серебрянского лесничества. Потери противника составили свыше 60-ти военнослужащих, боевая бронированная машина и два автомобиля.

На Донецком направлении ВС России отразили атаку штурмовых групп 77-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Богдановка, а также нанесли поражение живой силе и технике 28-й, 54-й механизированных, 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 112-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Красное, Васюковка, Раздоловка и Клещеевка Донецкой Народной Республики. Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 235-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке армейской авиации и артиллерии отразили две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка и Никольское, а также нанесли огневое поражение живой силе 72-й механизированной бригады ВСУ и 128 бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Сладкое и Старомайорское. Потери противника составили до 135-ти военнослужащих, боевая машина пехоты и два автомобиля.

Ранее российские военные не дали ВСУ эвакуировать для ремонта Leopard 2 под Авдеевкой.