Есть воровство и воровство. Слегка подворовывать – это одно (хотя тоже нехорошо). Воровать с каким-то диким упоением, как это принято в Киеве – это другое.3 комментария
«Хезболла» нанесло ракетный удар по израильской казарме
Движение «Хезболла» заявило о нанесении ракетного удара по израильской казарме
Ливанское радикальное движение «Хезболла» сообщило, что ракетный удар нанесен по израильской казарме Авимим и военному объекту на границе с Ливаном.
В сообщении говорится, что в воскресенье бойцы исламского сопротивления обстреляли казарму Авивим и объект Джал ад-Дир управляемыми ракетами, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что «Хезболла» выпустило по Израилю новые мощные ракеты, которые ранее не применялись в боевых действиях.
В пятницу лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.