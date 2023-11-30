  • Новость часаОнуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
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    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русский мир как духовное оружие стратегического назначения

    Русских называют собирателями земель, но это в первую очередь собиратели народов. Причем русские собирали букет народов, оказавшихся в их цивилизационном поле, с вниманием, заботой и любовью.

    8 комментариев
    30 ноября 2023, 14:30

    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

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    29 ноября 2023, 16:07
    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины

    Глава МИД Венгрии Сийярто: Украина не будет принята в НАТО в 2024 году

    Глава МИД Венгрии сообщил о решении НАТО по членству Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Страны – члены Североатлантического альянса согласны с тем, что Киев не будет принят в НАТО в 2024 году, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто по итогам совещания с коллегами из стран НАТО в Брюсселе, которое длилось два дня, сообщил, что, как ясно дали понять союзники, в нынешних обстоятельствах о том, чтобы Украина стала членом альянса, и речи быть не может.

    «Сегодня всем стало понятно, что Украина не будет приглашена в НАТО до следующего саммита и на следующем саммите», – сообщил глава венгерского внешнеполитического ведомства, отметив, что на саммите в Вашингтоне в следующем году НАТО отметит 75-летие альянса, передает ТАСС.

    При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ.

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    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

    Коментарии (45)
    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

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    29 ноября 2023, 22:17
    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО

    Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году

    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной.

    Кадыров заявил в Telegram, что, по его мнению, «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа». Он рассказал, что «оснащение подразделений достаточное», к «холодам и морозам готовы», а российские силы «продвигаются пусть не гигантскими, но уверенными шагами».

    Кроме того, он считает, что сейчас «говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении», нужно «вернуть несколько городов», после чего «позволить» киевскому режиму «подписать бумаги о капитуляции».

    Напомним, на днях российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении. Также российские войска освободили Артемовское в ДНР.

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    29 ноября 2023, 14:56
    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше

    Полонист Стремидловский: Украинцы протестами в Польше еще больше разозлили поляков

    Полонист: Украинцы распространяют «майданные» технологии в Польше
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Блокада польских дорог украинскими водителями – это попытка перенести «майданные» технологии в другую страну. Однако вскоре протестующие убедятся, что на новом месте такие методы не работают. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал полонист Станислав Стремидловский. Ранее водители с Украины заблокировали польские дороги в ответ на протест местных перевозчиков.

    «Блокирование польских дорог – это очень большое нахальство со стороны украинских водителей. Они уже разрушили свою страну и теперь пытаются совершать незаконные действия в отношении властей и жителей других государств. Хотя следует сказать, что Варшава это заслужила», – сказал политолог-полонист Станислав Стремидловский.

    «Текущие акции украинцев можно сравнить с «Автомайданом» времен 2013-2014 годов. Беженцы и мигранты переносят незаконные методы этого движения за рубеж, так как думают, что их можно использовать и здесь. Такими действиями водители хотят добиться снятия блокады границы польскими перевозчиками. Однако вскоре протестующие убедятся, что эти технологии в другой стране не работают», – отмечает собеседник.

    «Польские власти пока действуют достаточно мягко и стремятся к деэскалации ситуации. Однако население очень недовольно действиями иностранных водителей, поэтому может вступить в конфликт с протестующими. Кроме того, «майданные» технологии украинцев еще больше разозлят местных перевозчиков, которые получат новую мотивацию для продолжения блокады», – резюмировал Стремидловский.

    Накануне стало известно о том, что гигантские пробки образовались в польском Пшемысле и на подъездном пути к пункту пропуска Медика из-за того, что водители с Украины блокируют дороги в ответ на протест польских перевозчиков. Об этом сообщает польская радиостанция RMF и также украинский телеканал «Новини 24».

    Протесты украинских водителей пока проходят спокойно. При этом протестующие признают, что их акции стали ответом на блокировку польскими водителями проезда грузовиков с Украины из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков. Так, поляки начали свою акцию еще в начале ноября.

    В прошлое воскресенье Владимир Зеленский обвинил Польшу в «сложностях на границе из-за некоторых политических шагов наших соседей», передает РБК. При этом украинские перевозчики ежедневно теряют более 150 тыс. евро из-за блокады со стороны Польши. Об этом сообщил директор департамента международных автоперевозок группы ZAMMLER Александр Кирилюк, пишет «Європейська правда».

    Интересно и то, что польские протестующие фактически заблокировали поставки на Украину военного оборудования и другого критического импорта. Например, в пробках из фур на границе застряли комплектующие для детекторов приближения российских БПЛА, отмечает местное издание «Страна». Также в «блок» попали гуманитарные грузы. На этом фоне мэр Львова Андрей Садовой призвал Польшу прекратить «позорную блокаду».

    Позже, 28 ноября, министр инфраструктуры Польши Анджей Адамчик направил письмо вице-премьеру Украины Александру Кубракову, в котором предложил Киеву согласиться на требования протестующих польских автоперевозчиков, сообщил «Интерфакс». Одно из требований – возврат к практике выдачи разрешений для украинских грузоперевозчиков и уменьшение их количества до уровня февраля 2022 года, когда выдавалось до 200 тыс. разрешений в год.

    Кроме того, перевозчики хотят, чтобы порожние польские грузовые автомобили, возвращающиеся с Украины в Польшу, могли пересекать границу без очереди, не ожидая много дней. Также поляки считают, что работа украинских перевозчиков на европейском рынке приводит к обвалу тарифов и негативно сказывается на их доходах.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Украина и Польша начали разорять друг друга.

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    29 ноября 2023, 19:08
    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском

    Военный аналитик Онуфриенко: Продвижение у Клещеевки и взятие Артемовского ухудшает позиции ВСУ под Артемовском

    Эксперт: ВС России ухудшили положение ВСУ под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Взятие поселка Артемовское создало угрозу силам ВСУ в селе Красное, а продвижение у села Клещеевка лишило противника даже маленьких шансов окружить Артемовск. В перспективе это позволит вытеснить украинскую армию из данного района. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска освободили Артемовское в ДНР.

    «Продвижение в районе Клещеевки необходимо для того, чтобы убрать даже теоретическую возможность окружения украинскими войсками Артемовска. Взятие Артемовского, в свою очередь, позволит создать угрозу частям ВСУ, расположенным в Красном», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «В случае дальнейшего продвижения Российской армии к этому населенному пункту положение войск противника около Клещеевки и Андреевки существенно ухудшится. В таком случае ВСУ окажутся зажаты между Красным и Курдюмовкой. В перспективе это может вынудить их отойти за канал Северский Донец – Донбасс и занять оборону около Часова Яра», – акцентирует собеседник.

    «Со стратегической точки зрения продвижение в районе Артемовска также очень важно. Если противник будет вытеснен за канал Северский Донец и при этом падет Авдеевский укрепрайон, то для нашей армии откроется возможность выхода к Торецку. Шаги российских войск около Клещеевки и Артемовского могут помочь в реализации такого сценария в будущем», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Артемовское (Хромово) в Донецкой народной республике, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Ранее о том, что за неделю российские войска «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении, сообщил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Кроме того, он отметил, что большая часть бойцов ВСУ при малейшей возможности сдается в плен российским войскам, в сознании украинских военных «произошел перелом». При этом среди ВСУ есть и «упоротые», «некоторые из них сидят на психотропных веществах» и «понимание у них происходящего неадекватное», передает его слова РИА «Новости».

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    29 ноября 2023, 15:36
    Тбилиси посоветовал Киеву не перекладывать вину за неудачи на Запад

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Киеву не следует перекладывать вину за неудачи на Запад, каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно в случае принятия решения прекратить военные действия или продолжать их, заявил председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    Так Кобахидзе прокомментировал заявление бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича о том, что «Украина находится в стратегическом тупике», Запад ее «кинул» и что «часть Запада готова платить кровью украинцев и их землями, чтобы Россия не проиграла и не подчинилась Китаю».

    По словам главы правящей партии Грузии, в последнее время действующие и отставные чины Украины критикуют Запад, а ведь «каждая власть действует в меру своей ответственности, особенно принимая решение прекратить военные действия или продолжать их».

    «Не вдаваясь глубоко в вопрос, скажу, что думаю, что перекладывать вину на Запад неправильно. Но это дело высоких лиц на Украине и на Западе», – сказал Ираклий Кобахидзе.

    Ранее власти Грузии назвали призывающих ввести санкции против России «сумасшедшими».

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 15:14
    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям
    Столтенберг призвал Украину и НАТО готовиться к долгим и трудным боям
    @ REUTERS/Maksim Levin

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чтобы «отбросить русских», Украине и НАТО нужно быть готовыми к долгим и трудным боям, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

    «Мы должны готовиться к долгим и трудным боям, чтобы отбросить русских», – сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Украина – НАТО, передает ТАСС.

    Он также призвал «не недооценивать Россию». Говоря о том, когда Украина войдет в НАТО, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что для этого необходимо согласие всех стран альянса и соблюдение всех условий.

    Ранее Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине.

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    30 ноября 2023, 01:03
    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине

    Глава МИД Германии Бербок заявила об уходе Украины из «фокуса общественного мнения»

    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «фатальным» исчезновение Украины из фокуса общественного мнения.

    На полях заседания Совета НАТО – Украина Бербок призвала продолжать помощь Украине на пути к «миру, свободе и безопасности» и приложить к этому все возможные усилия, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бербок в Киеве заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее мнению, расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью». Бербок считает, что вступление Украины в Евросоюз отвечает геополитическим интересам ЕС.

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    29 ноября 2023, 23:17
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной

    Перевозчики в Словакии собрались оказать давление на Еврокомиссию блокировкой КПП на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Союз автомобильных перевозчиков Словакии, решивший с 1 декабря на неопределенный срок заблокировать пункт пропуска «Вышне – Немецке» на границе с Украиной, рассчитывает, что это повлияет на Еврокомиссию, сообщают СМИ.

    Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков, передает RT со ссылкой на TASR.

    Перевозчики хотят таким образом поддержать главу словацкого минтранса, который на заседании Совета ЕС собирается добиваться восстановления системы разрешений для украинских автоперевозчиков, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

    Министерство транспорта Словакии заявило, что уважает право перевозчиков на протест. При этом ведомство выразило надежду, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не повлияет на жизнь населения на востоке страны, передает РИА «Новости».

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 17:37
    DR: По итогам саммита ЕС Путина может ждать рождественский сюрприз
    DR: По итогам саммита ЕС Путина может ждать рождественский сюрприз
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Итоги саммита лидеров ЕС, который запланирован на декабрь, могут стать приятным сюрпризом для президента России Владимира Путина, пишет датское издание DR.

    Издание пишет, что саммит ЕС намечен на декабрь, но решение о начале переговоров о вступлении Украины могут отложить до марта следующего года. Декабрьский саммит, считает автор, может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины. Такой итог он назвал «лучшим рождественским подарком Путину от Брюсселя», передает РИА «Новости».

    Также автор считает, что предстоящие в следующем году выборы в США и Европе могут стать подспорьем для России в украинском конфликте.

    В начале ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Еврокомиссия рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в содружество, а также предоставить Грузии статус кандидата на вступление.

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    30 ноября 2023, 12:19
    Польский генерал: Украина не сможет вернуть территории

    Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия не имеет шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    «В настоящий момент шансов на освобождение (от российских войск) этих территорий нет. У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», – сказал генерал в интервью радиостанции TOK FM, передает ТАСС.

    Скшипчак также отметил, что сейчас российские войска восстановили силы и получили преимущество на поле боя, проводят массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины.

    «Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя», – отметил Скшипчак.

    По данным ТАСС, генерал Вальдемар Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши в 2006–2009 годах, в 2012 году стал заместителем министра национальной обороны.

    Ранее сообщалось, что водители с Украины начали блокировать дороги в юго-восточной части Польши в ответ на блокаду пограничных пунктов пропуска местными перевозчиками.

    Коментарии (5)
    29 ноября 2023, 22:33
    «Укрэнерго» пожаловалась на дефицит электроэнергии на Украине

    «Укрэнерго» попросила жителей Украины экономить электроэнергию из-за дефицита

    Tекст: Антон Антонов

    В энергосистеме Украины есть дефицит электроэнергии, потреблять ее следует экономно, заявила компания «Укрэнерго».

    Как пояснила «Укрэнерго», дефицит вызван резким ростом потребления из-за похолодания и одновременным включением в сеть потребителей из пострадавших от непогоды областей, передает РИА «Новости».

    Глава «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщил, что Украина в среду привлекла аварийную помощь из Румынии Польши, чтобы покрыть дефицит электроэнергии.

    «Укрэнерго» не объявляла об угрозе отключений электричества, но подтвердила, что ситуация в энергосистеме сложилась трудная. Ранее компания уже отмечала, что полностью восстановить генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск, не смогли. Резерва генерации, который имелся год назад, сейчас нет.

    Кроме того, глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева сообщила, что компания «Центрэнерго» – одно из крупнейших электрогенерирующих предприятий Украины – нарушила графики ремонта энергоблоков ТЭС и сроки накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду. В качестве примера она привела ситуацию, когда на одну из ТЭС более полугода не могли привезти необходимый трансформатор, хотя он имелся в наличии, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине из-за непогоды без света остались более 2 тыс. населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.

    Коментарии (5)
    30 ноября 2023, 10:10
    ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму
    ФСБ задержала агента спецслужб Украины за шпионаж в Крыму
    @ ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ задержала в Крыму по подозрению в шпионаже агента украинских спецслужб, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Как сообщили в ЦОС, ФСБ по подозрению в совершении шпионажа задержан агент спецслужб Украины из числа жителей Крыма, передает ТАСС.

    По данным ФСБ, подозреваемый  по заданию противника отслеживал передвижения подразделений Росгвардии», кроме того, он собирал данные о системе инженерных сооружений, предназначенных для обороны полуострова.

    В ведомстве добавили, что возбуждено уголовное дело.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали в Крыму по подозрению в госизмене жителя, передавшего украинским военным данные о движении эшелона с военной техникой в зону СВО для нанесения ракетных ударов по ней.

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