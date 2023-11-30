Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.3 комментария
ВС России уничтожили «Ланцетом» усиленную бронемашину на Южно-Донецком направлении
Российские войска при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Южно-Донецком направлении уничтожили бронемашину ВСУ с усиленной броней стандарта MRAP (Mine-Resistant Ambush-Protected) , сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов.
По его словам, при поддержке огня артиллерии сорваны попытки атаки подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ около Новомихайловки, предотвращена ротация подразделений 72-й механизированной бригады и 128-й бригады теробороны ВСУ возле Угледара, Антоновки и Никольского, передает ТАСС.
Чехов добавил, что барражирующим боеприпасом «Ланцет» уничтожена боевая бронированная машина МРАП.
Он заявил также, что также были уничтожены склад боеприпасов, РСЗО «Град», два минометных расчета и до 160 военнослужащих противника.
Ранее Чехов рассказал, что ВСУ потеряли на Южно-Донецком направлении более 200 военнослужащих и танк.