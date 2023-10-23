ВСУ потеряли на южно-донецком направлении более 200 военнослужащих и танк

Минобороны: Вооруженные силы Украины потеряли на южно-донецком направлении более 200 военнослужащих и танк

Tекст: Антон Никитин

Российский офицер сообщил, что потери противника составили свыше 200 боевиков, пункт управления беспилотной авиацией и один танк, передает РИА «Новости».

Начальник пресс-центра Восточной группировки российских войск уточнил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили позиции подразделений 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад, 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Константиновка, Золотая Нива, Угледар, Водяная и Старомайорская в ДНР.

Представитель Минобороны также добавил, что на южно-донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытку ротации украинских подразделений в районе Новомайорского.

Кроме того, ударный беспилотник уничтожил автомобиль с живой силой противника, а при контрбатарейной борьбе ВСУ потеряли реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град» и семь минометных расчетов, заключил Чехов.

Ранее в Минобороны сообщали, что российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении.