«Дорога в Лавру» – пилотный проект развития нашей пешеходной инфраструктуры, будет полезно и интересно, если аналогичные маршруты возникнут в других регионах страны.3 комментария
Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении
Минобороны: Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении
Российские войска отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.
Офицер сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки, передает ТАСС.
Кроме того, Зыбинский сообщил, что уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.
Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.
В минувшую субботу генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял об активном наступлении ВС России на Купянском направлении.