Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны: Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

Tекст: Антон Никитин

Офицер сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки, передает ТАСС.

Кроме того, Зыбинский сообщил, что уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

В минувшую субботу генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял об активном наступлении ВС России на Купянском направлении.