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    3 комментария
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    Питер – это Ум России... А вот Москва – это Сердце России. То есть грех вначале захватил Ум, а потом овладел Сердцем.

    97 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов В Киеве готовят «армию любовников»

    Можно даже снять ремейк «Горбатой горы» на материале будней ВСУ, но беда в том, что всё это никак не пересекается с нуждами украинского населения. Закон об однополых браках станет лишь еще одной деталью общего демографического безумия.

    7 комментариев
    23 октября 2023, 05:59

    Российские войска отразили три атаки ВСУ на купянском направлении

    Минобороны: Российские войска отразили три атаки штурмовых групп ВСУ на купянском направлении

    Tекст: Антон Никитин

    Российские войска отразили три атаки штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении, заявил начальник пресс-центра Западной группировки ВС России Сергей Зыбинский.

    Офицер сообщил, что в ходе боевых действий на купянском направлении подразделение группировки войск «Запад», используя результаты ударов артиллерии, отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад в районах Ивановки, Сергеевки и Синьковки, передает ТАСС.

    Кроме того, Зыбинский сообщил, что уничтожен склад боеприпасов 60-й механизированной бригады в районе Огурцова и станция радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

    Он также добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы артиллерией группировки уничтожены три минометных расчета в районах Петропавловки, Новоегоровки и Новоселовки. Общие потери противника составили до 20 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля.

    В минувшую субботу генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявлял об активном наступлении ВС России на Купянском направлении.

    22 октября 2023, 07:24
    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского

    Американская журналистка Моррис: Популярность Зеленского растворилась всего за неделю

    В США указали на растворившуюся за неделю популярность Зеленского
    @ t.me/V_Zelenskiy_official

    Tекст: Антон Никитин

    Американская журналистка Натали Моррис заявила, что популярность президента Украины Владимира Зеленского растворилась всего за неделю.

    Журналистка предположила в эфире YouTube-канала Redacted, что Зеленский недоумевает, почему его телефон не разрывается от звонков, как раньше. Говоря о президенте Украины, Моррис выразила мнение, что самовлюбленному человеку, должно быть, невероятно обидно от того, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения «Оскара», передает РИА «Новости».

    «Что за дела, ребята? Я ведь тот самый популярный парень в зеленой футболке, какого черта?» – высмеяла она Зеленского.

    Журналистка констатировала, что статус «медийного баловня» оказался весьма скоротечным. По мнению Моррис, в ответ на невозможность привлекать внимание западных СМИ, Зеленский идет на отчаянные шаги: просится в Израиль, предлагает бомбить Иран и обвиняет Россию в конфликте, который не имеет к ней никакого отношения.

    В заключение журналистка отметила, что «звезда Зеленского» упала всего за неделю.

    Напомним, в минувшую пятницу во Франции призвали Зеленского пойти на существенные уступки и согласиться на четыре условия, включая признание потери Украиной территорий.

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    22 октября 2023, 23:59
    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков

    Fighterbomber: Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков огромным тортом с сильнодействующим ядом

    Агент ГУР попытался отравить в Армавире 77 российских летчиков
    @ t.me/fighter_bomber

    Tекст: Антон Никитин

    Агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО) попытался отравить выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае огромным тортом с сильнодействующим ядом, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    По его данным, в субботу 77 летчиков собрались отпраздновать 20-летнюю годовщину выпуска из Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища в Краснодарском крае. На мероприятие кто-то прислал торт весом 20 килограммов и несколько ящиков виски, при этом выяснить имя отправителя никто не мог, сообщает Life.

    В материале сообщается, в результате один из офицеров отправил своим товарищам снимок курьера с камер видеонаблюдения, а те выяснили, что доставщик оказался уроженцем города Мелитополя Запорожской области. Курьера, которым оказался агент Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО), удалось задержать до того, как ему удалось покинуть территорию России на самолете. Задержанный признался, что доставленный им торт отравлен сильнодействующим ядом. Как удалось выяснить, торт был изготовлен в Армавире. Создателей кондитерского изделия уже ищут. В материале отмечается, что торт никто не успел попробовать, хотя он уже был порезан, подозрительный алкоголь тоже никто не пил.

    Напомним, 3 октября Следственный комитет заочно предъявил обвинение начальнику главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову в совершении террористических актов на территории России.

    Коментарии (18)
    22 октября 2023, 08:58
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    Сбитую над Донецком ракету HIMARS решили отправить в Москву
    @ Sgt. John Schoebel/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская ракета от реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сбитая системой ПВО над Донецком 21 октября, будет отправлена для изучения специалистам ОПК в Москву, сообщил советник главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

    По его словам, сбитая над Буденновским районом Донецка ракета HIMARS будет отправлена для изучения в Москву, передает ТАСС.

    Гагин добавил, что боеприпас практически не пострадал, основная часть корпуса ракеты оказалась не задетой.

    Напомним, почти целая ракета американской реактивной системы залпового огня HIMARS упала на территории Буденновского района Донецка в результате работы российской системы противовоздушной обороны после обстрела города со стороны ВСУ.

    Коментарии (5)
    22 октября 2023, 15:02
    Средства ПВО сбили за сутки три МиГ-29 и один Су-25 ВВС Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки сбили три украинских самолета МиГ-29 в Днепропетровской и Харьковской областях, а еще один Су-25 северо-западнее Донецка, заявили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что ВС РФ перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре реактивных снаряда РСЗО «Ураган», а также уничтожили 30 украинских беспилотников в районах Лозового, Горняка ДНР, Кузьмино ЛНР, Очеретоватого, Новофедоровки, Копани, Жовтневого Запорожской области, Саги и Рыбальче Херсонской области.

    В Минобороны добавили, что на Запорожском направлении российские войска отразили две атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Вербового и Работино Запорожской области.

    Как указали в пресс-службе, общие потери Украины за прошлые сутки составили до 60 военных, четыре танка, две боевые бронированные машины, пять пикапов, также ВС РФ поразили самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и артиллерийскую систему М777 производства США.

    В ведомстве уточнили, что на Херсонском направлении в районах Приднепровского, Тягинки и Крынки Херсонской области пресечены попытки форсирования диверсионно-разведывательными группами ВСУ реки Днепр. Отмечается, что российская армия уничтожила до 60 военнослужащих ВСУ, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и орудие Д-20.

    Кроме того, по данным Минобороны, в районе города Кривой Рог Днепропетровской области ВС России поразили склады боеприпасов 4-й танковой бригады ВСУ.

    В ведомстве отметили, что на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области российские военнослужащие поразили авиационные средства поражения воздушных сил Украины, а в районе Подлимана Харьковской области поражен узел связи 66-й механизированной бригады ВСУ.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б».

    Коментарии (29)
    22 октября 2023, 07:47
    В Британии призвали Украину готовиться к тяжелой зиме

    Британский ученый Уотлинг: Украине следует готовиться к тяжелой зиме из-за грядущих ударов по критической инфраструктуре

    Tекст: Антон Никитин

    Украине следует готовиться к тяжелой зиме, российские удары по критической инфраструктуре остаются угрозой стратегического масштаба, заявил научный сотрудник британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Джек Уотлинг.

    Уотлинг отметил, что российская армия получает от военной промышленности все больше ударных вооружений. Он обратил внимание на более чем двухкратный рост производства ракет дальнего радиуса действия за последний год, передает РИА «Новости».

    По мнению аналитика, материальное превосходство России приведет к новым проблемам для ВСУ. Складские запасы и низкие темпы производства снарядов в странах НАТО не позволят Украине поддерживать даже нынешний расход боеприпасов, в то время как Россия быстро наращивает свое снарядное производство.

    Ранее в ОАЭ отметили, что президент Украины Владимир Зеленский и НАТО пребывают в состоянии неопределенности из-за зимних планов Вооруженных сил России.

    Коментарии (21)
    22 октября 2023, 22:56
    В Иране заявили о провале плана США застать Россию врасплох

    Farda: Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох

    Tекст: Антон Никитин

    Поставки американских ракет ATACMS Украине не смогли застать Россию врасплох, как на то рассчитывали Соединенные Штаты, говорится в публикации иранского издания Farda.

    Издание, ссылаясь на «одного из американских чиновников», сообщает, что ракеты были тайно отправлены в распоряжение Украины с целью «застать врасплох Россию», но «США косвенно признают, что целей своих они не достигли», передает РИА «Новости».

    Напомним, во вторник Белый дом подтвердил факт передачи Украине ракет ATACMS. Позже в Британии констатировали, что ракеты ATACMS оказались неэффективны в зоне СВО. При этом в США признали опасность кассетной боевой части ATACMS для мирного населения.

    Коментарии (2)
    22 октября 2023, 14:48
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    На Донецком направлении ВСУ потеряли за сутки до 550 военных
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Валентина Григоренко

    Вооруженные Силы России за минувшие сутки поразили на Донецком направлении более 550 украинских военных, танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубицу «Мста-Б», сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале ведомства говорится, что на Донецком направлении российские военные отразили две атаки 54-й механизированной и 5-й штурмовой украинских бригад в районах Богдановки и Клещеевки ДНР.

    Отмечается, что на Южно-Донецком направлении ВС России поразили живую силу и технику 79-й десантно-штурмовой, 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ в районах Сладкого, Угледара, Новодонецкого ДНР и Малиновки Запорожской области.

    В Минобороны уточнили, что потери Украины составили до 105 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и установка РСЗО «Град», также российская армия уничтожила склады боеприпасов и горючего 128-й бригады территориальной обороны в районах Воскресенки и Карла-Маркса ДНР.

    Как указали в ведомстве, на Купянском направлении российские военнослужащие отразили три атаки штурмовых групп 32-й, 41-й механизированных и 68-й егерской бригад ВСУ в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надии ЛНР.

    В пресс-службе подчеркнули, что ВС РФ поразили до 15 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля и уничтожили склад боеприпасов 60-й механизированной бригады ВСУ в районе Огурцово Харьковской области и станцию радиоэлектронной борьбы в районе Боровой Харьковской области.

    Минобороны сообщило, что на Краснолиманском направлении отражена атака штурмовой группы 67-й механизированной бригады ВСУ у села Червоная Диброва ЛНР, также ВС РФ поразили 15-й полк нацгвардии в районах Ямполовки, Торского, Григоровки ДНР и Серебрянского лесничества. В ведомстве отметили, что российская армия уничтожила более 30 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Ранее в Минобороны России заявили, что ВС РФ нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам ВСУ в районе Клещеевки.

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    22 октября 2023, 14:26
    В Киеве заявили о начале тренировок летчиков на боевых F-16

    Игнат: Первые летчики скоро начнут тренировки на боевых F-16 с инструкторами

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что в ближайшее время первая группа пилотов ВСУ по окончании курса пилотирования на авиатренажерах пересядет на боевые истребители F-16 в сопровождении инструкторов.

    По его словам, ожидается, что первая группа пилотов, которая сегодня учится на тренажерах, авиатренажерах, полноценно воспроизводящих кабину самолета, пересядут в настоящий F-16 учебно-боевой, уже с инструктором в ближайшее время, передает РИА «Новости».

    По его словам, летчики уже выполнили «домашнее задание» и сейчас на «этапе пересадки» в боевой самолет.

    Ранее собеседники Wall Street Journal из Киева заявили, что боевое применение истребителей F-16 возможно уже зимой.

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    22 октября 2023, 09:53
    Украинский пленный рассказал о дезертирстве в ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В ВСУ не единичны случаи дезертирства, рассказал украинский пленный Александр Лыска.

    Он рассказал, что один боец ВСУ отпросился на похороны и уехал домой, он уехал – и с концами, передает РИА «Новости». Лыска добавил, что были другие примерно такие же случаи, уезжали ребята и не возвращались.

    Сам Лыска идти в ВСУ не хотел, но избежать мобилизации не смог. Для него служба закончилась в российском плену, куда он попал на запорожском направлении.

    Ранее украинский пленный рассказал о нехватке сил для контрнаступления под Артемовском.

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    22 октября 2023, 18:23
    Сальдо: Над Херсонской областью сбиты три летевшие в Крым ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    Над Херсонской областью с 16.45 до 17.30 были сбиты три украинские ракеты, которые летели в Крым, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    В своем Telegram-канале он уточнил, что ракеты сбиты над Геническим муниципальным округом Херсонской области.

    Напомним, что ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев объявлял в городе воздушную тревогу.

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    22 октября 2023, 16:16
    Украинского депутата задержали за нелегальный вывоз уклонистов за границу

    Tекст: Ольга Иванова

    На Украине задержали депутата, который нелегально хотел вывезти за границу на автомобиле двух призывников, сообщает украинское издание «Вести».

    Отмечается, что задержанный является депутатом Днестровского райсовета в Черновицкой области. Он перевозил двух мужчин в автомобиле «Мерседес», чтобы те избежали мобилизации, передает РИА «Новости».

    Подозреваемый задержан, открыто уголовное производство по статье «организация и содействие в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины», ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до девяти лет, если вывоз был организован за деньги.

    Ранее бывший украинский пограничник, работавший на российские спецслужбы, Руслан Сыровой рассказал, что услуги по вывозу за рубеж мужчин призывного возраста очень востребованы на Украине, цена на них колеблется от 5 до 10 тыс. долларов, причем дороже всего «официальное» разрешение покинуть страну.

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    22 октября 2023, 10:52
    ВС России пресекли попытку ВСУ высадиться у железнодорожного моста под Херсоном

    Под Херсоном пресечена попытка ВСУ высадиться у железнодорожного моста

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Соединения группировки войск «Днепр» пресекли попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) высадиться у железнодорожного моста под Херсоном, уничтожены 20 украинских солдат, сообщил представитель оперативных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, пресечена попытка высадки противника в районе малого железнодорожного моста, ВС России уничтожили четыре лодки и 20 боевиков ВСУ.

    Ранее представитель оперативных служб Херсонской области сообщил о неудачной попытке вооруженных сил Украины высадиться у Антоновского моста.

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    22 октября 2023, 12:51
    В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов начали ставить на воинский учет

    Очевидцы: В Киеве всех женщин-медиков и фармацевтов ставят на воинский учет, начались увольнения

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всех женщин, имеющих медицинское или фармацевтическое образование, в Киеве начали проверять военкоматы и ставить на воинский учет, рассказали очевидцы.

    Как сообщил источник ТАСС, всех без исключения медиков и фармацевтов отправляют в военкомат для проверки, повесток пока не выдают, но процесс очень контролируют.

    Как указал другой житель Киева, в столице на этом фоне начались массовые увольнения медиков и очередная волна миграции, люди рассматривают варианты выезда из страны, потому что понимают, к чему все идет, что в итоге будут отправлены на фронт.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что на линии фронта в рядах украинских войск продолжает расти количество женщин, в некоторых подразделениях их доля составляет 20%.

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    23 октября 2023, 02:42
    Выпускников российского летного училища попытались отравить тортом

    Fighterbomber: Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом

    Tекст: Антон Никитин

    Выпускников летного училища в Армавире попытались отравить тортом и алкоголем, сообщает Telegram-канал Fighterbomber.

    Как сообщает «Лента.Ру», во время празднования в Армавирском высшем военном авиационном Краснознаменном училище (АВВАКУЛ) 20-летней годовщины выпуска летчиков противовоздушной обороны к офицерам приехал курьер и передал 20-килограмовый десерт и ящик спиртного. Боевые пилоты попытались установить отправителя, но попытки не увенчались успехом. Заподозрив неладное, уже порезанный торт отправили на проверку.

    Летчики передали записи с камер видеонаблюдения спецслужбам, которые выявили курьера в момент покупки билета на самолет. Им оказался уроженец города Мелитополь. После поимки курьер рассказал, что в сделанный в Армавире торт и алкоголь был подмешан сильнодействующий яд.

    Никто из 77 российских летчиков не пострадал. Fighterbomber указал, что причастным к инциденту может быть Главное управление разведки (ГУР) Украины.

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    22 октября 2023, 13:21
    Минобороны сообщило об уничтожении группы пехоты ВСУ близ Клещеевки

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные нанесли удар противотанковым ракетным комплексом по пехотинцам вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, заявили в Минобороны России.

    По сообщению военного ведомства, расчет противотанкового ракетного комплекса Южной группировки войск уничтожил пехоту 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Клещеевки, передает «Интерфакс».

    В Минобороны отметили, что военнослужащие группировки «Юг» также уничтожили украинский пикап на Соледаро-Артемовском направлении.

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражена украинская атака в районе Курдюмовки, «уничтожены скопления живой силы противника общей численностью до 50 человек в районах населенных пунктов Клещеевка, Васюковка, Переездное, Раздоловка».

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