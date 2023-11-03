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    Европейский корабль может просто не пережить еще пару штормов, подобных тем, что случились за последние года три. Идеи Brexit или просто Exit среди стран-членов становятся все более отчетливыми.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    23 комментария
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    26 комментариев
    3 ноября 2023, 21:52

    Израиль объявил об ударе по машине скорой помощи ХАМАС

    Израиль объявил об ударе по машине скорой помощи ХАМАС
    @ Mahmoud Ajjour/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Военные Израиля ударили по автомобилю скорой помощи, которая якобы занималась перевозкой боевиков движения ХАМАС, сообщили в пресс-службе израильской армии.

    Удар нанесли с помощью «летательного аппарата», автомобиль якобы использовался ХАМАС в непосредственной близости от их позиций около зоны боевых действий, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.

    Там добавили, что в результате удара погибло несколько радикалов.

    До этого в пятницу СМИ сообщали, что израильские военные нанесли удар по прилегающей к центральной больнице «Аш-Шифа» в Газе территории. По данным прессы, погибли не менее 15 человек, десятки ранены.

    3 ноября 2023, 17:39
    Нетаньяху назвал условие для перемирия

    Израильское руководство не пойдет на перемирие, если оно не включит в себя освобождение заложников, заявил израильский премьер Биньямин Нетаньяху после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

    «Я сказал ему [Блинкену], что мы продолжим со всей мощью воевать и мы отказываемся от гуманитарного перемирия, которое не подразумевает освобождения заложников», – сказал израильский премьер, передает ТАСС.

    Напомним, армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС.

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 12:04
    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы

    Политолог Ципис: Окружение Газы необходимо ЦАХАЛ для уничтожения центров управления ХАМАС

    Названы цели ЦАХАЛ после окружения Газы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В городе Газа располагаются центры управления боевиками ХАМАС. Поэтому окружение и взятие этого населенного пункта очень важно для армии Израиля, так как позволит обезглавить группировку. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее силы ЦАХАЛ полностью окружили город Газа.

    «Окружение города Газа имеет большое значение, так как в населенном пункте располагаются штабы и офисы ХАМАС. Израильская армия будет стремиться захватить информацию, которая может содержаться в центрах управления группировки, а также уничтожить как можно больше боевиков и лидеров организации», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Газа – густонаселенный город, поэтому бои там ведутся в основном на ближней дистанции. Для этого Израиль использует небольшие мобильные группы, оснащенные малогабаритной техникой. Работают подразделения специального назначения и снайперы. Также для разведки в данной местности активно применяются беспилотники», – отмечает собеседник.

    «Военные Израиля стремятся к тому, чтобы взять Газу под свой контроль и ликвидировать сеть тоннелей под городом. Мирное население будет сосредоточено в местах, по которым не наносятся удары, также для гражданских откроют гуманитарные коридоры. После захвата населенного пункта мы будем удерживать его и продвигаться на юг сектора», – резюмировал Ципис.

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛ в ходе операции против движения ХАМАС завершили окружение города Газа, который является крупнейшим населенным пунктом палестинского анклава.

    Утром Хагари сообщил, что израильская армия уже вошла в город Газа. Он отметил, что солдаты «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», и одерживают верх над ХАМАС. В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    В израильской армии также заявляли о ночных боях в секторе Газа. Так, силы ХАМАС обстреляли ЦАХАЛ противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб. Ранее израильская армия сообщила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших военных ЦАХАЛ он является самым высокопоставленным командиром.

    Накануне представитель ХАМАС заявил, что сторонники группировки «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника». Также, по его словам, в ходе боев были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Напомним, ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о тактике израильских войск в секторе Газа. Эксперты отмечали, что силы ЦАХАЛ собираются двигаться медленно, пока полностью не уничтожат ХАМАС.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 18:43
    Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Глава «Хезболлы» Насрулла призвал арабские страны остановить экспорт нефти в Израиль

    Tекст: Валерия Городецкая

    Арабские и исламские страны должны прекратить экспорт нефти и газа в Израиль из-за ситуации в секторе Газа, заявил глава ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла.

    Для прекращения нападений Израиля «недостаточно только произносить речи», необходимо также разрывать дипломатические отношения, высылать послов, остановить экспорт в Израиль нефти, газа, продовольствия, сказал Насрулла в ходе выступления перед сторонниками в Бейруте, его речь транслировал телеканал Al Jazeera, передает РИА «Новости».

    Ранее лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой».

    Коментарии (3)
    3 ноября 2023, 13:42
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    Американисты: Сенат и Белый дом не позволят оставить Украину без денег
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Против инициативы об отдельном финансировании Израиля выступают и Сенат, и Белый дом. Это слишком большое давление на нижнюю палату, преодолеть которое не удастся. Об этом газете ВЗГЛЯД сказали американисты Борис Межуев и Малек Дудаков. Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Украина в документе не упомянута.

    «Байдену в любом случае придется исполнять данное им обещание. Его электорат ожидает жесткое противодействие отдельному законопроекту о финансировании Израиля. Поэтому даже если Сенат решится пойти против президента и все-таки одобрит данную инициативу, главе Белого дома придется воспользоваться правом вето», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Однако этот сценарий маловероятен. Скорее всего, верхняя палата отклонит имеющееся предложение, поскольку доминирующее положение в ней занимает Демократическая партия. Кроме того, позиция Байдена по вопросу разделения поддержки Украины и Израиля всем известна. Обострять отношения в столь критический момент никто не решится», – уточняет эксперт.

    «Но и в этом случае действующего президента не ждет ничего хорошего. Его позиция по финансированию ВСУ и ЦАХАЛ достаточно шаткая и противостояние за распределение бюджета продолжится. Репутация Байдена омрачена и другими внутриполитическими проблемами Штатов. Думаю, до выборов он не дойдет. Новым кандидатом от демократов может стать, например, Гэвин Ньюсом, губернатора Калифорнии», – акцентирует Межуев.

    Сенат со стопроцентной вероятностью не одобрит законопроект, предоставляющий средства Израилю в обход Украины, считает американист Малек Дудаков. «Данная инициатива в целом является мертворожденной. Против нее высказываются как Белый дом, так и представители верхней палаты. Это очень сильный барьер для реализации предложения, преодолеть который точно не выйдет», – сказал он.

    «Однако особого отклика у простого населения Штатов сложившаяся ситуация не вызовет. Американцам нет дела до внешней политики. Куда более важными для них представляются внутренние проблемы страны. Кроме того, скоро состоятся президентские выборы. В такое время вопросы быта граждан США играют особую роль», – отмечает собеседник.

    «Тем не менее разлад внутри руководства страны продолжает обостряться. Бюджетные войны и не думают останавливаться, что не сулит Байдену ничего хорошего. Конечно, рано или поздно президенту, совместно с Сенатом, удастся продавить нижнюю палату, и закон о совместном финансировании ВСУ и ЦАХАЛ будет принят», – уточняет эксперт.

    «Без денег Украину и Израиль никто не оставит. Думаю, сторонам удастся договориться о компромиссных суммах, и союзные Вашингтону государства все же получат необходимые средства, но, возможно, в меньших объемах. При этом нашумевшее интервью Валерия Залужного изданию The Economist особого влияния на поддержку офиса Зеленского не окажет», – считает американист.

    «В принципе, он не озвучил каких-то принципиально новых вещей о ситуации в ВСУ. Все это в Вашингтоне и так прекрасно знали. В США достаточно пристально следят за ситуацией на Украине, и в настоящий момент, несмотря на все проблемы, руководство Штатов все же склоняется в сторону продолжения помощи союзникам», – резюмирует Дудаков.

    Ранее Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов. Об этом сообщает издание The New York Times. Отмечается, что в данной инициативе отсутствует упоминание Украины. Поддержку финансированию Израиля высказали 226 членов органа. В то же время 196 проголосовали против.

    Проект получил поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство. Решение было принято на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Незадолго до этих событий он заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать инициативу.

    По его мнению, законопроект не должен быть принят в связи с отсутствием в нем пункта о выделении помощи Украине. В качестве альтернативы Шумер видит иное предложение, которое будет предоставлено на рассмотрение после того, как оно будет сформировано в рамках двухпартийного сотрудничества.

    Как отметил лидер демократического большинства, итоговая инициатива помимо поддержки Израиля и Украины также будет включать в себя средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы. Кроме того, он дал негативную оценку проекту республиканцев, назвав его «ошибочным».

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать данную тему в один законопроект с оказанием помощи Израилю.

    Коментарии (4)
    3 ноября 2023, 12:07
    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    War Zone: Боец ХАМАС сумел заложить бомбу в израильский танк «Меркава»

    Появилось видео «сумасшедшего рывка» бойца ХАМАС к израильскому танку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель издания The War Zone Говард Альтман рассказал, что боец ХАМАС «заложил бомбу» в израильский танк «Меркава» в ходе столкновения в районе Газы Зайтун.

    Отмечается, что боец выбрался из подземного укрытия, добежал до бронированной машины и установил на нее самодельное взрывное устройство, передает RT.

    Альтман назвал маневр «сумасшедшим девятисекундным рывком», после которого боец ХАМАС бросился к укрытию и выстрелил из гранатомета.

    Ранее в «Хезболле» заявили об уничтожении израильского танка «Меркава».

    Коментарии (5)
    3 ноября 2023, 12:38
    МОК попытался оправдаться за двойные стандарты к спортсменам из России и Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Международный олимпийский комитет предпринял попытку оправдаться за разную реакцию на конфликты на Украине и в Газе тем, что Россия якобы нарушила в феврале прошлого года олимпийское перемирие, которое длится неделю после окончания игр, «чего нельзя сказать об Израиле», отметили в пресс-службе МОК.

    По информации пресс-службы, сформулированные МОК принятые меры и рекомендации последовали за «вторжением российских военных на Украину во время зимних Олимпийских и Паралимпийских игр прошлого года в Пекине», передает РИА «Новости».

    Представители пресс-службы утверждают, что это было нарушением олимпийского перемирия, действовавшего в то время, а также нарушением Олимпийской хартии.

    Ранее МОК напомнил спортсменам об ответственности за дискриминацию на фоне израильско-палестинского конфликта, заявив, что придерживается «принципа индивидуальной ответственности». По заявлению Международного олимпийского комитета, спортсмены «не могут нести ответственность за действия своих правительств».

    Москва назвала эти заявления примером предвзятости и свидетельством несостоятельности МОК и потребовала восстановить в правах российских спортсменов и отказаться от двойных стандартов.

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    3 ноября 2023, 18:03
    Лидер «Хезболлы» назвал события в Газе «решающей и исторической битвой»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер ливанской шиитской партии «Хезболла» шейх Хасан Насрулла назвал остановку «израильской агрессии» в Газе и победу палестинских сил целями, которые необходимо достичь в ходе эскалации на Ближнем Востоке.

    «Сегодня есть две цели. Первая – это остановить агрессию, а вторая – добиться победы палестинского сопротивления в секторе Газа, в частности победы ХАМАС», – заявил Насрулла в телеобращении к участникам массового митинга в Бейруте в поддержку бойцов исламского сопротивления, противостоящих армии Израиля на юге Ливана, его речь транслирует телеканал Al Mayadeen, передает ТАСС.

    Лидер «Хезболлы» считает, что происходящее в Газе является «решающей и исторической битвой» человечества против «дикости и варварства, олицетворяемых США, Британией и Израилем».

    Ранее экс-директор департамента Ближнего Востока в Европейской службе внешних связей Николас Уэсткотт заявил, что Израилю ради победы над ХАМАС придется пожертвовать международной поддержкой.

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    3 ноября 2023, 19:48
    Визит Аббаса в Россию отложен

    Замглавы МИД Богданов: Визит Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны

    Tекст: Валентина Григоренко

    Запланированный визит президента Палестины Махмуда Аббаса в Россию отложили по просьбе палестинской стороны, заявил спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов.

    Как указал Богданов, 15 ноября должен был состояться визит, но по просьбе палестинского руководства его отложили. По его словам, Палестина ссылалась на то, что сейчас ситуация очень сложная, и президент Аббас не может уезжать из региона в этой обстановке. «Мы им сказали, что, конечно, понимаем эти обстоятельства», – отметил он, передает ТАСС.

    Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что визит палестинского президента Махмуда Аббаса в Россию остается в повестке дня. Ранее Песков отмечал, что президент России Владимир Путин в ходе визита Аббаса прежде всего обсудит ситуацию на Ближнем Востоке.

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    3 ноября 2023, 08:09
    Израиль заявил о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    На территории сектора Газа ночью израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб, противник был уничтожен, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.

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    3 ноября 2023, 19:15
    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе

    Al Jazeera: После удара Израиля по больнице «Аш-Шифа» в Газе погибли не менее 15 человек

    СМИ: Израиль нанес удар по больнице «Аш-Шифа» в Газе
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    В результате атаки Израиля по территории, которая прилегает к центральной больнице «Аш-Шифа» административного центра сектора Газа, погибли не менее 15 человек и еще десятки пострадали, сообщили СМИ.

    Как пишет Al Hadath, Израиль нанес удар рядом с входом в больницу. Отмечается, что именно в этом месте находились несколько машин скорой помощи, которые были готовы отправиться с ранеными палестинцами к КПП Рафах на границе с Египтом, передает ТАСС.

    Al Jazeera сообщила, что после атаки территории близ «Аш-Шифа» погибли не менее 15 человек.

    Напомним, что с начала обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа погибло 9 тыс. 277 человек.

    В октябре глава Минздрава Палестины Мей аль-Кайла заявила, что все основные больницы в секторе Газа подверглись полному или частичному разрушению в результате постоянных бомбардировок Израиля.

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    3 ноября 2023, 13:22
    В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие

    В Нью-Йорке пропалестинские и произраильские протестующие подрались из-за флага

    В Нью-Йорке подрались пропалестинские и произраильские протестующие
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Стычка между пропалестинскими и произраильскими протестующими произошла в Нью-Йорке, один из протестующих поджег флаг Израиля, сообщил телеканал Fox News.

    По сообщению телеканала, произраильские и пропалестинские протестующие в четверг проводили акции около ректората Городского университета Нью-Йорка, передает РИА «Новости». Сторонники Израиля охраняли расклеенные листовки с изображением людей, взятых в плен палестинским движением ХАМАС, пропалестинские протестующие срывали их и топтали.

    По данным Fox news, один из протестующих поджег флаг Израиля, другой пытался поднять его с земли и унести, однако при этом его ударили.

    Представитель полиции Нью-Йорка подтвердил каналу, что один человек был задержан за нарушение общественного порядка.

    Ранее массовая акция в поддержку Палестины прошла в Лондоне, демонстранты потребовали прекращения огня на Ближнем Востоке.

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    3 ноября 2023, 01:49
    Американская разведка заявила о нежелании Ирана воевать с Израилем и США

    CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами

    Tекст: Антон Никитин

    Разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.

    По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.

    Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.

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    3 ноября 2023, 17:48
    «Хезболла» назвало причину атаки на базы США

    Генсек «Хезболлы» Насрулла заявил, что атаки на базы США происходят из-за преступлений в Палестине

    Tекст: Валентина Григоренко

    Атаки на американские базы в Ираке и Сирии происходят из-за того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке, заявил генсек ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасан Насрулла в ходе выступления перед своими сторонниками.

    Как указал Насрулла, атаки на базы США в Ираке и Сирии происходят по причине того, что Америка ответственна за преступления в Палестине, Сирии и Ираке. Он назвал такое решение сопротивления «мудрым», передает РИА «Новости».

    В четверг военная база США близ нефтяного месторождения Эль-Омар на востоке Сирии подверглась нападению БПЛА. Кроме того, американская база у газового месторождения Конико на сирийской территории также была обстреляна, ответственность на себя взяло «Исламское сопротивление Ирака».

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    • Залужный признал поражение

      Статья главкома ВСУ Валерия Залужного в The Economist – переход на новый этап того, что мы называем специальной военной операцией, а они – войной с Россией. Воевать по-старому украинская армия в альянсе с ВПК, разведкой и инструкторами стран НАТО больше не может. По-старому они уже проиграли.

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

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