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На конкурс «Это у нас семейное» зарегистрировались более 500 тыс. человек
На конкурс «Это у нас семейное» подали заявки 523 тыс. человек и ежедневно регистрируются около 8 тыс. человек, поэтому было принято решение продлить регистрацию до 18 декабря 2023 года, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
«Президент России Владимир Владимирович Путин, объявляя 1 сентября на встрече со школьниками о запуске на президентской платформе «Россия – страна возможностей» нового проекта – семейного конкурса, сказал, что это будет самый массовый проект платформы. Он, как всегда, оказался абсолютно прав, потому что на сегодняшний день уже более полумиллиона, а именно 523 тыс. человек подали заявки в семейных командах на конкурс «Это у нас семейное», и примерно 7-8 тыс. заявок поступает каждый день», – приводятся слова Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он добавил, что очень много людей обращались к членам наблюдательного совета конкурса, что не успевают подать заявки, поскольку необходимо собрать семейную команду из трех поколений семьи, а иногда члены семьи разных поколений проживают в разных городах. Кириенко отметил, что наблюдательный совет конкурса решил не останавливать прием заявок 4 ноября. По его словам, всем тем, кто уже зарегистрировался, задания начинают поступать, можно уже в них участвовать и соревноваться, выполнять самые разные интересные задачи, но прием заявок будет продолжаться.
На участие в конкурсе «Это у нас семейное» зарегистрировалось уже более 500 тыс. человек, а это свыше 90 тыс. семейных команд из всех 89 регионов РФ. Наибольшую активность демонстрируют жители Центрального (27%), Приволжского (22%) и Сибирского (12%) федеральных округов.
В некоторые семейные команды вошли родственники, проживающие за рубежом. В конкурсе «Это у нас семейное» участвуют представители более 75 стран, в том числе государств Европы, Северной и Центральной Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и СНГ.
Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров указал, что только за последнюю неделю более 40 тыс. человек присоединились к участию в самом народном проекте платформы «Россия – страна возможностей», интерес со стороны россиян продолжает расти, а за последние две недели, после снижения минимального возраста конкурсантов с шести до пяти лет, вместе со своими родителями к конкурсу присоединились более трех тысяч пятилетних детей.