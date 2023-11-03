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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского
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    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 10:39

    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ

    Наемник Вандайк: В рядах ВСУ погибло много американцев

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине в рядах ВСУ погибло много американцев, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom наемник из США Мэттью Вандайк.

    По его словам, около 510 американцев были убиты, еще несколько сотен человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    По его словам, в наемнических батальонах на Украине погибли не только американские граждане, но и бойцы из стран Европы. Вандайк также сообщил, что украинское руководство слишком поздно начало контрнаступление, и ВСУ приходится сражаться с хорошо подготовленными российскими линиями обороны.

    Он отметил, что «сейчас наступил тупик, это признали даже украинские военные, и идет не так хорошо, как мы надеялись».

    Ранее Вандайк рассказал, что ВСУ планируют перейти в новое наступление летом 2024 года, в ход пойдут поставленные Западом истребители F-16.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

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    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

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    2 ноября 2023, 17:32
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    США ввели санкции против разработчика дрона «Ланцет» и его семьи
    @ EPA/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    США расширили санкционный список по России, в него вошли 37 физических лиц и десятки юридических, говорится в обнародованном документе американского Минфина.

    Указанные лица являются выходцами из России, Ирландии, Кипра, Швеции, ОАЭ, Турции и других стран, передает РИА «Новости». Например, США ввели санкции против российского конструктора Александра Захарова, участвовавшего в разработке беспилотников «Ланцет», и членов его семьи.

    Также под санкции США попали Почта Банк, ВБРР, банк «Русский стандарт». США включили в список SDN list ХКФ банк, Абсолют банк, East West United Bank. Кроме того, санкции введены против АФК «Система». Также новые санкции США затронули проект «Арктик СПГ 2».

    Ранее в Кремле заявили, что страны Запада не прекратят вводить антироссийские санкции, хотя они и столкнулись с нехваткой идей и сами сталкиваются с проблемами.

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    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 14:44
    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III

    Военный эксперт Кнутов: Неудача запуска МБР Minuteman III США может объясняться ненадлежащими условиями хранения

    Военный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    @ Air Force/Senior Airman Ian Dudley/REUTERS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Ракета могла отклониться от заданной траектории, поэтому в США и заявили об «аномалии». В целом же неполадки могут быть связаны с ненадлежащим хранением боеприпасов, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III, ракету было решено взорвать над Тихим океаном.

    «Аномалиями при запуске межконтинентальных баллистических ракет (МБР) чаще всего называют отклонение боеприпаса от заданной траектории. Скорее всего, в этот раз военные США столкнулись именно с такой проблемой. Minuteman III сошла с намеченного курса, в результате чего полет стал непредсказуемым», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Для снижения дальнейших рисков, вероятно, было принято решение о ликвидации ракеты. Думаю, данная ситуация произошла в связи с ненадлежащим хранением боеприпасов на американских складах. Этот тип вооружения долгое время был забыт руководством США», – отмечает собеседник.

    «При этом решение о подрыве ракеты над Тихим океаном соответствует нормам проведения испытаний. Данные мероприятия планируются заранее, и министерство обороны страны заведомо уведомляет все необходимые службы о намерении совершить запуск по заданной акватории, делается это по закрытым каналам», – подчеркивает эксперт.

    «Тем не менее поведение Вашингтона выглядит настораживающе. За последний год с небольшим Штаты провели четыре запуска МБР Minuteman III. Данные действия США можно трактовать как демонстрацию силы и в некотором роде проявление агрессии. В связи с этим России стоит со всей серьезностью отнестись к недружелюбным действиям Штатов», – считает собеседник.

    «Наши системы ПВО и ПРО должны поддерживать надлежащий уровень работы. Америка создает опасный уровень международной напряженности. Поэтому Москве следует быть готовой в любую минуту отразить удар со стороны потенциального противника», – резюмирует Кнутов.

    Ранее в США провели неудачный пуск МБР Minuteman III. Об этом сообщили ВВС страны. Отмечается, что из-за «аномалии» в ходе тестовых испытаний было принято решение о «безопасной ликвидации» боеприпаса над Тихим океаном. В настоящий момент комиссия из представителей профильных ведомств выясняет причины произошедшего.

    Вместе с тем ВВС Штатов подчеркнули, что несмотря на неудачу, мероприятие позволило получить важные данные. Напомним, это не первые испытания Minuteman III, проводимые США за последний год. В сентябре Америка осуществила пуск МБР с базы Вандерберг американских Космических сил.

    По сообщению ВВС, целью этого тестирования стала оценка надежности, эффективности и боеготовности боеприпаса. В апреле Штаты осуществили испытания этой же ракеты, но без боевой части. Тогда руководством США отмечалось, что запуск должен вдохнуть уверенность в смертоносности ядерного сдерживания.

    В рамках мероприятия Minuteman III пролетел 4,2 тыс. миль (6,76 тыс. км) над Тихим океаном. Еще одно испытание проводилось в сентябре 2022 года. Как отмечал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

    Напомним, Minuteman III относится к МБР семейства «Минитмен». Считается аналогом российской ракеты «Тополь», но может запускаться только из бункера. Максимальная дальность полета достигает 13 тыс. км.

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    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

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    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

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    3 ноября 2023, 04:59
    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию

    Российский посол в Вашингтоне Антонов: США ведут «фронтальное наступление» на Россию

    Антонов обвинил США во фронтальном наступлении на Россию
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Никитин

    Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию, однако урон от различных санкций в отношении Москвы куда больше для коллективного Запада, чем для РФ, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

    Дипломат в связи с очередным расширением Вашингтоном санкционного списка в отношении Москвы заявил, что Соединенные Штаты, вместо того чтобы использовать преимущества международного разделения труда, богатый потенциал российской экономики и ее природных ресурсов для вывода мирового хозяйства из сегодняшнего незавидного положения, продолжают обрывать последние нити, которые позволяют многим западным странам удержаться на плаву. Как отметил Антонов, действия Белого дома хаотичны, алогичны и не объясняются никаким здравым смыслом. Дипломат подчеркнул, что урон от попыток уколоть Москву куда больше для государств Запада, чем для России, передает ТАСС.

    Антонов заявил, что Соединенные Штаты ведут «фронтальное наступление» на Россию везде и всюду – от политики и экономики до вопросов прав человека – с целью помешать развитию нашей страны, не допустить роста благосостояния простых людей, а главное – расшатать внутреннее единство в Российской Федерации.

    Как считает дипломат, с большой долей уверенности можно предположить, что давление США будет усиливаться по мере движения нашего общества к важному политическому событию – мартовским выборам президента России.

    «При любых обстоятельствах благополучие российских граждан и защита национальных интересов будут обеспечены», – подчеркнул Антонов.

    Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что США не способны выиграть в войне с Россией.

    Коментарии (17)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 16:39
    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов предположил планы Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны намерены сменить украинского президента Владимира Зеленского, главную ставку делают на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Запад готовит Залужного как замену действующему президенту Украины, этому свидетельствуют публикации в западных СМИ с заявлениями украинского главкома, сказал Рогов РИА «Новости».

    В этих статьях Залужный дает «четкие и адекватные оценки» происходящего в зоне СВО, показывая, что он готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского. Залужный старается сыграть на контрасте, пытаясь предстать более благоразумным политиком, чем «обезумевший Зеленский».

    Ранее польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят президента страны Владимира Зеленского, но уважают Залужного.

    Коментарии (10)
    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

    Коментарии (11)
    2 ноября 2023, 15:52
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает срывать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозы, сообщило Министерство обороны России.

    В четверг около 12.30 мск у Энергодара дежурные средства ПВО засекли девять украинских беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Расчеты противовоздушной обороны перехватили все девять дронов. Отмечается, что эти беспилотники – часть провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ.

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    2 ноября 2023, 17:56
    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.

    В обновленном в четверг списке указана поставка 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, всего Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тыс. комплектов зимней одежды и другой помощи.

    Ранее Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен был ремонт.

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    3 ноября 2023, 05:59
    Американский генерал пожаловался на российских и китайских летчиков

    Генерал ВВС США Келли: Российские и китайские летчики тренируются на американцах как на тренажере

    Tекст: Антон Никитин

    Российские и китайские летчики «сталкиваются» с американскими самолетами и беспилотниками в различных горячих точках с целью потренироваться, выразил мнение генерал ВВС США Марк Келли.

    По версии Business Insider, только за последний год было отмечено несколько «опасных» ситуаций, в том числе и инцидент, когда в марте российский истребитель Су-27 перехватил американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper, после чего дрон упал в Черное море. В статье говорится, что американские военные считают опасными и маневры российских летчики в Сирии, а также перехваты американских самолетов китайскими, передает РИА «Новости».

    Генерал ВВС США Марк Келли объяснил перехваты тем, что летчики России и Китая хотят потренироваться против «лучших в мире». Он считает, что как Россия, так и Китай хотят испытать свои самолеты и своих летчиков против США, чувствуя себя уверенно и понимая, что они могут конкурировать с американцами.

    Напомним, 27 октября китайский истребитель J-11 пролетел в трех метрах от американского стратегического бомбардировщика B-52. Тремя днями ранее российский истребитель Су-27 развернул беспилотник США от государственной границы России над Черным морем.

    Коментарии (9)
    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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