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    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 10:49

    NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри

    NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри
    @ Katie Godowski/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В популярной американской газете The New York Times опубликована заметка жительницы Киева Марии Варениковой, в которой описывается, как украинцы, несмотря на ежедневные сообщения из зоны боевых действий, нашли в своих сердцах место для скорби об умершем американском актере Мэттью Перри, сыгравшем одну из главных ролей в сериале «Друзья».

    «Сериал почти ровесник независимости Украины», – сказала заместитель директора информационного агентства «Укринформ» Марина Сингаевская о «Друзьях», которые начались в 1994 году, через три года после отделения Украины от Советского Союза, пишет The New York Times.

    «Я росла вместе с ним, как и многие украинцы», – сказала Сингаевская о Перри и Чендлере Бинге, его персонаже в сериале. «Я безмерно опечалена этой новостью и могу сказать, что ее прочитали десятки тысяч человек», – добавила она.

    Другая украинка Анастасия Нигматулина рассказала, что она пересматривает сериал снова и снова, он позволяет ей чувствовать себя лучше. «У меня такое чувство, будто я потеряла близкого друга», – сказала о Перри Нигматулина.

    Вареникова пишет, что успех сериала на Украине якобы отчасти обусловлен украинским дубляжом. По ее словам, некоторым украинцам это помогло выучить украинский язык, так же, как оригинальная звуковая дорожка помогает в изучении английского языка.

    Ранее актеры Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лиза Кудроу, Мэтт Леблан и Дэвид Швиммер выразили соболезнования в связи со смертью партнера по съемкам Мэттью Перри, все вместе они сыграли в сериале «Друзья».

    Напомним, Перри умер в американском штате Калифорния в возрасте 54 лет. Тело актера обнаружили в субботу в его доме. Перри умер, когда находился в джакузи. По предварительным данным, речь идет о ненасильственной смерти.

    2 ноября 2023, 17:40
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    В зоне СВО погиб уничтоживший 19 лодок и около 100 солдат ВСУ оператор дронов
    @ REUTERS/Lisi Niesner

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Оператор FPV-беспилотников с позывным Мечта погиб в ходе выполнения боевой задачи, с июля по октябрь он уничтожил 19 лодок и другой техники на Днепре, а также около 100 украинских бойцов, сообщил представитель производителя дрона «Упырь», на базе которого обучался российский военнослужащий.

    Мечта прошел полный курс обучения на оператора FPV-дрона, он был очень талантливым и профессиональным специалистом, сообщил представитель предприятия ТАСС.

    В подразделении он занимался разведкой, прикрытием сослуживцев, накрывал минометные расчеты, регулярно останавливал попытки ВСУ перейти Днепр. На его счету не менее 19 лодок с июля 2023 года, а также пикапы и грузовики. Он уничтожил около 100 украинских военных.

    Собеседник пояснил, что восемь лодок Мечта уничтожил в ходе попытки ВСУ перейти реку, в тот день оператору пришлось работать непрерывно почти двое суток. В день гибели он продолжал выполнять задачи в условиях обстрелов, используя дроны. Из-за этого ему пришлось подойти ближе к линии боевого соприкосновения. Вместе с ним погиб другой боец с позывным Свят, с которым он работал в связке.

    Мечту наградили медалью «За отвагу» в ходе СВО. В подразделении отмечали его умение действовать нестандартно. По словам собеседника, планируется подать документы на присвоение погибшему посмертно звания Героя России.

    Коментарии (47)
    2 ноября 2023, 16:31
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    В Польше предупредили Украину о перспективе отказа от территорий
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией, заявил польский полковник Мачей Матысяк в интервью Wirtualna Polska.

    Отказ от территорий он назвал для Украины крайне неблагоприятным развитием событий, передает РИА «Новости».

    Он также добавил, что контрнаступление ВСУ застряло в тупике, а нынешняя тактика украинских главнокомандующих «больше танков и солдат» уже не срабатывает и не приносит успехов.

    Ранее СМИ писали, что президент Украины Владимир Зеленский обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ на фронте.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (30)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 16:56
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    СМИ: Украина втридорога приобретает советское оружие в Восточной Европе
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украина втридорога приобретает оружие у партнеров, сообщает издание Defense One со ссылкой на данные торгового агрегатора Import Genius.

    Как говорится в сообщении издания, Украина платит непомерные средства за технику советской разработки, в июне Украина получила тысячу снарядов калибра 152 миллиметра от болгарской компании через польское правительственное агентство стратегических резервов, передает РИА «Новости».

    Указывается, что каждый снаряд обошелся Киеву примерно в 3 тыс. долларов, при этом, по подсчетам экспертов, Россия якобы платит примерно в три раза меньше за аналогичные боеприпасы.

    По информации издания, украинские юридические лица в июле импортировали боеприпасов на сумму 346 млн долларов. Крупными поставщиками оружия для Киева являются Болгария, Румыния, Чехия и Турция.

    Ранее американский портал Defense One со ссылкой на украинские данные импорта сообщил, что собранные агрегатором Import Genius Украина в июле получила кассетные боеприпасы турецкого производства, ранее известно было только о поставках из США.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 15:09
    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте

    Генерал ВС Германии Катер: ВСУ не в силах наступать на юге из-за обороны ВС России

    Немецкий генерал заявил о «попавших в тупик» ВСУ на Южном фронте
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины потеряли возможность наступать из-за непробиваемой обороны, выстроенной Российской армией, заявил в эфире канала Welt генерал-лейтенант вооруженных сил Германии в отставке Роланд Катер.

    Катер заявил, что ВСУ не могут преодолеть российские фортификационные сооружения, и предположил, что в связи с наступлением распутицы усилятся боевые столкновения в воздухе, передает РИА «Новости».

    Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 16:39
    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов предположил планы Запада по смене Зеленского на Залужного

    Рогов рассказал о планах Запада по смене Зеленского на Залужного
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Западные страны намерены сменить украинского президента Владимира Зеленского, главную ставку делают на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, предположил глава движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Запад готовит Залужного как замену действующему президенту Украины, этому свидетельствуют публикации в западных СМИ с заявлениями украинского главкома, сказал Рогов РИА «Новости».

    В этих статьях Залужный дает «четкие и адекватные оценки» происходящего в зоне СВО, показывая, что он готов к диалогу и переформатированию власти после ухода Зеленского. Залужный старается сыграть на контрасте, пытаясь предстать более благоразумным политиком, чем «обезумевший Зеленский».

    Ранее польский писатель Щепан Твардох заявил, что украинские солдаты ненавидят президента страны Владимира Зеленского, но уважают Залужного.

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    3 ноября 2023, 09:09
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО

    Российские военкоры сообщили о ликвидации командира спецназа ВСУ Кудабекова в зоне СВО

    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Командир украинского спецназа, активный участник так называемой АТО, которую киевский режим осуществлял в Донбассе, Андрей Кудабеков уничтожен в зоне специальной военной операции, сообщили российские военкоры.

    Кудабеков ранее занимал должность командира батальона особого назначения «Чернигов», был активным участником Майдана и так называемой АТО в Донбассе, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z. Военкоры Русской весны».

    Военкоры пишут, что спецназовец работал в ЧВК в Африке, а после начала СВО приехал на Украину и создал свое спецподразделение в нацистском спецназе. Подробности ликвидации Кудабекова не сообщаются.

    Ранее ВС России уничтожили авиационной бомбой ФАБ-1500 штаб отдельной тактической группы «Соледар» в населенном пункте Александро-Калиново, потери составили более 50 офицеров командного состава.

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    2 ноября 2023, 15:52
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    Минобороны сообщило об атаке девяти украинских дронов на ЗАЭС
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона продолжает срывать ротацию сотрудников МАГАТЭ на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), создавая угрозы, сообщило Министерство обороны России.

    В четверг около 12.30 мск у Энергодара дежурные средства ПВО засекли девять украинских беспилотных летательных аппаратов коптерного типа, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

    Расчеты противовоздушной обороны перехватили все девять дронов. Отмечается, что эти беспилотники – часть провокации киевского режима для создания угрозы техногенной катастрофы и срыва ротации сотрудников МАГАТЭ.

    Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сообщил, что Украина атаковала Энергодар в день ротации экспертов МАГАТЭ.

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    2 ноября 2023, 17:56
    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5 и пять надводных беспилотников

    Германия поставила Киеву еще 25 танков Leopard 1A5
    @ Thomas Imo/imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия поставила на Украину еще 25 танков Leopard 1A5, а также надводные и разведывательные беспилотники, радары для наблюдения за воздушным пространством и другую военную помощь, следует из обновленного списка на сайте правительства ФРГ. В списке публикуются данные о уже реализованной на сегодняшний день немецкой военной помощи Киеву.

    В обновленном в четверг списке указана поставка 25 боевых танков Leopard 1A5, уточняется, что этот проект финансируется совместно с Данией. Таким образом, всего Германия поставила Киеву уже 115 танков Leopard 1A5, передает РИА «Новости».

    Кроме того, отмечается, что украинской стороне были переданы еще пять надводных беспилотников, то есть их общее количество достигло 20. Помимо этого, отмечается о передаче разведывательных беспилотников Primoco ONE, двух радаров для наблюдения за воздушным пространством TRML-4D, 12 бронетранспортеров, 30 тыс. комплектов зимней одежды и другой помощи.

    Ранее Украина отказалась принять 10 танков Leopard 1A5 от Германии, поскольку машинам нужен был ремонт.

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    3 ноября 2023, 00:15
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Ленинский районный суд Курска национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»

    Tекст: Антон Никитин

    Ленинский районный суд Курска постановил обратить в пользу государства активы кондитерской фабрики «Конти-рус», которая оказывает помощь украинским военным, сообщили в пресс-службе судебной системы Курской области.

    Как отмечается в сообщении пресс-службы, Генпрокуратура попросила суд обратить в государственную собственность акции АО «Конти-рус» и ряда других организаций. Суд запретил деятельность этих компаний в связи с экстремистской деятельностью, передает RT.

    Суд обратил в доход России акции АО «Конти-рус» и 100% доли в уставном капитале ООО «Кэндимакс», ООО «Мерлетто капитал», ООО «КЦ «Мерлетто», передает РИА «Новости».

    Напомним, в мае Госсовет Крыма национализировал квартиру украинского президента Владимира Зеленского в центре поселка Ливадия в Ялте. В понедельник национализированную квартиру Зеленского продали на аукционе за 44,3 млн рублей.

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    3 ноября 2023, 09:42
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву

    «Московский комсомолец»: Алла Пугачева приехала в Москву на поезде из Пскова

    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    СМИ опубликовали видео с певицей Аллой Пугачевой на перроне Ленинградского вокзала в Москве. Предположительно, артистка приехала в столицу России на поезде из Пскова.

    Видео разместил «Московский комсомолец». Пугачеву, по информации газеты, встретили на перроне двое помощников, из вагона поезда она вышла одной из последних, чтобы остаться незамеченной.

    Отмечается, что пока певица шла по перрону, ни один человек не обратил на нее внимания. Затем Пугачева села в черный автомобиль представительского класса с затемненными стеклами и уехала.

    Также в Telegram-каналах появилось видео из замка в подмосковной деревне Грязь, на территорию которого въехал черный автомобиль.

    Информация о возвращении Пугачевой в Россию появилась ранее в пятницу. Певица, как сообщалось, приехала без мужа и детей.

    Коментарии (21)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

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    2 ноября 2023, 12:15
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность победы украинских войск на поле боя абсурдно обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг.

    Киевский режим давно должен понять, что разговоры о перспективах его победы на поле боя абсурдны, и чем раньше Киев это уяснит, тем скорее он откроет какие-то перспективы для себя, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что планы Украины дойти до Крыма за четыре месяца явно не учитывали подготовленность российских войск и упустили из виду оборонительные сооружения.

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 15:22
    Средства ПВО перехватили четыре ракеты Storm Shadow и три ракеты «Нептун»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские расчеты противовоздушной обороны перехватили в последние сутки четыре крылатые ракеты Storm Shadow, сообщило Министерство обороны России.

    ПВО также перехватила три противокорабельные ракеты «Нептун» и восемь снарядов РСЗО HIMARS, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Запорожском направлении поражена живая сила и техника 33-й и 65-й механизированных бригад ВСУ у Работино (Запорожская область). Там украинская армия за сутки потеряла до 100 человек, четыре боевые бронированные машины и две американских гаубицы М119.

    На Херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих и пять автомобилей.

    Авиация ВКС России, ракетные войска, артиллерия и беспилотники поразили живую силу и технику ВСУ в 132 районах. На аэродроме Миргород в Полтавской области поражен самолет Су-27 украинских ВВС. У Янтарного в Херсонской области уничтожена станция РЭБ «Буковель». У Серебрянки в ДНР поражен пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ. Также за сутки уничтожен 31 беспилотник.

    С начала СВО уничтожено: 521 самолет, 254 вертолета, 8543 дрона, 441 ЗРК, 13 118 танков и других боевых бронированных машин, 1175 машин РСЗО, 6957 орудий полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (0)
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    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

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    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

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    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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