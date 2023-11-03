Экс-чиновник ООН назвал США стороной палестино-израильского конфликта

Экс-чиновник ООН Мохаибер: США занимают сторону Израиля в конфликте на Ближнем Востоке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Ранее Мохаибер уволился из ООН из-за подхода организации к палестино-израильскому урегулированию. По его словам, «все специалисты и эксперты в ООН признают, что «ближневосточный квартет» не авторитетный и неэффективный институт», передает РИА «Новости». Как полагает Мохаибер, это должно быть осознано и самими членами «квартета».

Он добавил, что часть проблемы в том, что годами США и Европу представляли, как посредников в конфликте, но это всегда было грубым искажением фактов. Мохаибер заявил, что США не являются посредником, США являются стороной конфликта на стороне Израиля.

Как указал экс-чиновник, США предоставляют миллиарды долларов на оказание военной помощи Израилю, осуществляют разведывательное сотрудничество, предоставляют дипломатическое прикрытие, в том числе в Совете безопасности, чтобы не допустить какого-либо действия, которое привлекло бы Израиль к ответственности и оказывают экономическую помощь.

По его мнению, «это иллюзия – предполагать, что США могут сыграть какую-либо другую роль».

«И это касается и значительной части Европы. Вместо того, чтобы увидеть европейских лидеров, в том числе лидеров Британии, ЕС, выступающих за защиту прав человека, мы видим, как они защищают агрессию, грубые нарушения гуманитарного права, которые осуществляет Израиль на оккупированных территориях», – добавил он.

Ранее контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины.