ХАМАС сообщило семьям заложников об отказе Израиля их обменивать

Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

Tекст: Илья Абрамов

«Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

«Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

«При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.