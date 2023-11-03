  • Новость часаАрмия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского
    ВМС США впервые в истории возглавила женщина
    Опубликовано видео приезда Пугачевой в Москву
    NYT написала о скорби украинцев из-за смерти Мэттью Перри
    Стало известно о ликвидации командира спецназа ВСУ в зоне СВО
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Трамп объяснил, почему об Украине перестали говорить
    Решение Европы в отношении России назвали крупнейшей загадкой XXI века
    Названо число неплательщиков кредитов в России
    Мнения
    Владимир Можегов Владимир Можегов И три тысячи лет – война

    Есть лишь одно место на Земле, на котором может стоять либо мечеть Аль-Акса, либо Третий храм – безальтернативная святыня иудеев, где должен будет воссесть машиах – еврейский «царь мира». А значит, и война эта будет вестись либо до последнего еврея, либо до последнего араба.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    20 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    3 ноября 2023, 09:51

    ХАМАС сообщило семьям заложников об отказе Израиля их обменивать

    Ynet: ХАМАС сообщило семьям заложников об отказе Израиля их обменивать

    Tекст: Вера Басилая

    Представители ХАМАС сообщили семьям заложников, что израильское правительство отказывается от обмена пленными, сообщило интернет-издание Ynet.

    Издание не приводит источник информации о том, что представители ХАМАС связались с родными заложников по мобильным телефонам, передает РИА «Новости».

    Ранее израильское руководство изучает возможность разрешить выезд лидерам ХАМАС, включая его боевое крыло, за пределы сектора Газа в обмен на освобождение заложников.

    В плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

    2 ноября 2023, 21:54
    Армия Израиля полностью окружила город Газа

    Представитель Армии Израиля Хагари: Военные полностью окружили город Газа

    Армия Израиля полностью окружила город Газа
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы, сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари.

    Он уточнил, что израильские военные полностью окружили крупнейший город палестинского анклава Газу, сообщает ТАСС.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции.

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 12:26
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, выразил мнение на канале RAI папа римский Франциск.

    Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война – это поражение, а все решения должны достигаться диалогом, передает РБК.

    «На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», – сказал он.

    Также понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны, и виной тому является оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход.

    «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко, и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 1945-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

    Коментарии (8)
    2 ноября 2023, 19:25
    Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер демократического большинства в верхней палате Конгресса Чак Шумер заявил, что Сенат не станет рассматривать проект помощи Израилю, подготовленный республиканцами, без учета нужд Украины.

    Выступая на рабочей сессии в Сенате, Шумер назвал проект республиканцев «ошибочным предложением» и заявил, что взамен орган разработает собственную двухпартийную инициативу, в которой уделит внимание и Израилю, и Украине, передает РИА «Новости».

    Также проект будет включать средства на конкурирование с Китаем и гуманитарную помощь жителям Газы.

    Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США республиканец Майк Джонсон сообщил однопартийцам в Сенате, что поддерживает выделение средств Украине, но призвал не увязывать в один законопроект с выделением средств Израилю.

    Коментарии (8)
    3 ноября 2023, 04:42
    Палата представителей США одобрила помощь Израилю без упоминания Украины

    Палата представителей одобрила законопроект о выделении помощи Израилю без упоминания Украины

    Tекст: Антон Никитин

    Контролируемая республиканцами Палата представителей США одобрила законопроект о выделении помощи Израилю примерно на 14,3 млрд долларов, в котором отсутствует упоминание Украины, свидетельствуют результаты голосования.

    Проект поддержали 226 членов палаты, против голосовали 196. Инициатива получила поддержку в нижней палате Конгресса, где республиканцы удерживают большинство, на фоне резких заявлений лидера демократов в сенате Чака Шумера. Последний незадолго до голосования заявил, что подконтрольная его партии верхняя палата не станет рассматривать законопроект, раз в нем нет пункта о выделении помощи Украине, и вместо этого представит собственную двухпартийную инициативу, передает РИА «Новости».

    Накануне Сенат США отказался рассматривать проект помощи Израилю без упоминания Украины.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 11:45
    Меликов доложил Путину о мерах наказания за беспорядки в аэропорту Махачкалы

    Глава Дагестана Меликов доложил Путину о мерах наказания для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что доложил президенту о том, какое наказание грозит организаторам и участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы.

    Меликов подчеркнул, что виновные не должны уйти от ответственности, «а тот, кто не виноват, не должен этой ответственности подвергнуться».

    «И Владимиру Владимировичу я об этом сказал», – заявил глава Дагестана, передает РИА «Новости».

    По его словам, он призывает объективно разобраться и справделиво наказать в первую очередь тех, кто организовал, спровоцировал это мероприятие и вовлек туда людей.

    Ранее Меликов заявил, что виновные в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы «получат по заслугам», снисхождения не будет никому из них, но в каждом случае разбираться будут индивидуально.

    До этого Меликов признался, что ему стыдно за массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы, и предложил задержанным после этих событий отправиться добровольцами в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, чтобы «отмыться от позора».

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 21:59
    ХАМАС назвало количество уничтоженной израильской техники в Газе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ХАМАС уничтожили шесть израильских танков и две бронемашины в ходе атаки рядом с городом Газа, утверждает боевое крыло движения – группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

    Представитель группировки заявил, что сторонники ХАМАС «провели атаку на северо-западе города Газа, в ходе которой было уничтожено шесть танков и два бронетранспортера противника», его слова приводит телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    По словам представителя ХАМАС, в ходе атаки также были убиты и ранены несколько солдат армии Израиля.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:10
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Коментарии (7)
    2 ноября 2023, 15:29
    Бахрейн отозвал посла из Израиля

    Бахрейн приостановил экономические отношения с Израилем

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Власти Бахрейна решили отозвать посла в Израиле и приостановить экономические отношения с еврейским государством в знак поддержки народа Палестины на фоне израильских действий в секторе Газа, говорится в заявлении Палаты депутатов (нижняя палата парламента) Бахрейна.

    Палата депутатов подтверждает, что посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, также принято решение вернуть в страну посла королевства в Израиле, экономические отношения с еврейским государством приостановлены, передает ТАСС.

    Ранее в связи с действиями Израиля в секторе Газа президент Колумбии Густаво Петро и президент Чили Габриэль Борич сообщили, что послов этих стран в Израиле решено отозвать для консультаций.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 18:03
    В Израиле заявили о начале окружения военными города Газа

    Tекст: Ольга Иванова

    Военные Израиля находятся уже непосредственно на территории города Газа и окружают его с разных сторон, сообщил начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви.

    По его словам, армия Израиля уже добивается прогресса, находясь в городе Газа. Он подчеркнул, что израильские военные вынуждены «воевать в очень сложной ситуации, в густонаселенной, застроенной местности», передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что на севере сектора Газа Армия обороны Израиля смогла прорвать переднюю линию обороны ХАМАС.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 14:29
    Захарова раскритиковала антироссийский призыв Израиля

    Москва назвала антироссийским призыв Тель-Авива не ездить на Северный Кавказ

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Призывы израильской стороны к согражданам не ездить на Северный Кавказ рассматриваются Москвой как антироссийский шаг, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Подобные заявления считаются Москвой антироссийским шагом, вводящим в заблуждение население Израиля, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Подобные действия нацелены против России и не имеют «никакого отношения к реальности».

    Реальностью же является реакция российских властей на государственном, политическом и общественном уровнях после событий в Махачкале. Сам Дагестан на уровнях от руководства до представителей всех конфессий и общественности высказался о произошедшем, отметила дипломат.

    Она выразила надежду, что именно эта позиция будет доведена через официальные органы Израиля до израильского народа.

    В странах НАТО сейчас проходят митинги, протесты и мероприятия не просто в поддержку Палестины, но митинги антиизраильского характера, а также делаются угрожающие заявления, обратила внимание Захарова.

    В них участвуют множество людей, сотни тысяч и миллионы сразу в нескольких странах альянса. Но при этом Тель-Авив не делал заявлений и предупреждений о том, что гражданам Израиля не рекомендуются поездки в эти страны.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 08:09
    Израиль заявил о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля сообщила о ночном бое с ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    На территории сектора Газа ночью израильских военных обстреляли противотанковыми ракетами и привели в действие несколько самодельных бомб, противник был уничтожен, сообщили в Армии обороны Израиля.

    В заявлении ЦАХАЛ сообщается, что во время ночного столкновения наземные силы направляли удары авиации и артиллерии, «террористы» были уничтожены, передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что военные Израиля завершили окружение Газы.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 14:44
    Израиль заявил о гибели в Газе высокопоставленного военачальника

    i24: Армия Израиля заявила о гибели высокопоставленного командира в боях в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели в ходе боев в секторе Газа подполковника Салмана Хабаки, среди погибших израильских военных он является самым высокопоставленным командиром, сообщает телеканал i24.

    Газета Haaretz отмечает, что Хабака был командиром 53-го батальона армии Израиля. Согласно данным i24, число израильских военных, погибших с начала наземной операции, достигло 18 человек, передает РИА «Новости».

    Напомним, сообщалось, что в Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тыс. человек.

    Между тем стало известно, что число погибших в секторе Газа превысило 9 тыс. человек.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 10:28
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    Армия Израиля вошла в Газу и вступила в ближние бои с ХАМАС
    @ ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля вошла в административный центр сектора Газа – город Газу, там ведутся ближние бои, сообщил представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

    Он сообщил, что израильские силы «уничтожают террористов в ближнем бою, в любом месте, где требуются боевые действия», передает «Интерфакс» со ссылкой на газету The Hill.

    Хагари заявил, что израильские солдаты одерживают верх.

    В свою очередь начальник генерального штаба ЦАХАЛ Герци Халеви сообщил, что израильские войска действуют в центре города Газа и «ведут бои лицом к лицу».

    Накануне вечером сообщалось, что военные Израиля в ходе операции против палестинского радикального движения ХАМАС завершили окружение Газы.

    Коментарии (0)
    3 ноября 2023, 01:49
    Американская разведка заявила о нежелании Ирана воевать с Израилем и США

    CNN: Разведка США считает, что Иран хочет избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами

    Tекст: Антон Никитин

    Разведка США полагает, что Иран выверяет свой ответ на военные действия Израиля в секторе Газа с целью избежать прямого конфликта с Израилем или Соединенными Штатами, сообщил американский телеканал CNN.

    По данным, имеющимся у американского чиновника, знакомого с данными разведки США по региону, Тегеран знает, что если шиитское движение «Хезболла» добьется эскалации конфликта с Израилем или США, то это, скорее всего, спровоцирует прямое столкновение с Ираном, которое может иметь для него разрушительные последствия, передает ТАСС.

    По словам источника телеканала, после обострения конфликта Израиля и ХАМАС США сосредоточили в регионе значительные военные силы, а израильская армия расположилась на всех направлениях возможного удара, что позволило Ирану заявить о предпринимаемых действиях в защиту палестинцев, избегая при этом прямого военного столкновения.

    Во вторник глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявил о неспособности Израиля противостоять палестинцам.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 20:05
    Нетаньяху заявил о продвижении израильских войск к центру города Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Армия Израиля уже прошла окраины города Газа и добивается успехов в ходе операции, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

    По его словам, успехи израильских войск впечатляющие. «Мы продвигаемся. Ничто не остановит нас», – написал Нетаньяху в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), передает ТАСС.

    Начальник генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви сообщил ранее, что военные Израиля окружают город Газу – крупнейший в анклаве – с нескольких сторон.

    Коментарии (0)
    Главное
    Военкоры показали огневой налет российских танкистов на пункт РЭБ и связи ВСУ
    В США заявили о гибели большого числа американских наемников в рядах ВСУ
    В Польше обвинили Украину в массовой депрессии у жителей Европы
    Жительнице Финляндии предъявили обвинение в перевозке боеприпасов в Россию
    Суд в Курске национализировал активы кондитерской фабрики «Конти-рус»
    В Азербайджане задержали главаря избивавшей прохожих в Петербурге банды
    Появилось подтверждение приезда Пугачевой в Россию

    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов

    Россия показала всему миру, что у нее есть все необходимые технологии для создания широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Доказательством стал первый полет опытного образца такого самолета Ил-96-400М, созданный исключительно из отечественных комплектующих. Почему этот самолет нужен России и какое будущее его ждет? Подробности

    Перейти в раздел

    Чем фантазии Залужного отличаются от фантазий Зеленского

    Военное командование Украины по-прежнему считает победу над Россией достижимой целью, но, в отличие от политического руководства в Киеве, признало поражение в кампании 2023 года. Перенося сроки «перемоги» на будущее, главком ВСУ Валерий Залужный, тем не менее, хочет от НАТО такого, что выдает в нем фантазера уровня Зеленского. Подробности

    Перейти в раздел

    Военный эксперимент НАТО на Украине обернулся провалом

    Похоже, украинский «контрнаступ», длившийся пять месяцев, пришел к своему завершению. На это прямо намекает главком вооруженных сил противника Валерий Залужный, называя ситуацию на поле боя «тупиковой» и риском перехода к «позиционной фазе». Что на практике означают подобные формулировки и какими в реальности являются итоги этой неудачной военной авантюры? Подробности

    Перейти в раздел

    Правота России находит себе дорогу через Киев и Тель-Авив

    Что объединяет признания киевского режима в атаках против Запорожской АЭС и операцию Израиля против сектора Газа? И то и другое, как оказалось, показало перед всем миром правоту российской позиции относительно проводимой на Украине спецоперации. Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............