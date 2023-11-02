Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».3 комментария
В Израиле задумались о разрешении выезда лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Yedioth Ahronoth: Израиль задумался о разрешении выезда лидеров ХАМАС в обмен на заложников
Израильское руководство изучает возможность разрешить выезд лидерам ХАМАС, включая его боевое крыло, за пределы сектора Газа в обмен на освобождение заложников, утверждает Yedioth Ahronoth.
Уничтожение актива движения и ее инфраструктуры может длиться годами, это приведет к большим потерям, потому в Израиле и в международном сообществе есть идеи, позволяющие сократить этот процесс, утверждает Yedioth Ahronoth, передает РИА «Новости».
При этом рассматривается возможность выхода членов военного крыла ХАМАС, включая его лидеров, из анклава с согласия Израиля, в обмен на освобождение заложников.
Авторы материала указали, что ситуация может быть схожа с «моделью Бейрута 1982 года», когда члены Организации Освобождения Палестины (ООП) во главе с Ясиром Арафатом перебрались из осажденного Израилем Бейрута в Тунис.
Тема обсуждалась в СМИ и на встречах с участием премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. Он якобы «проявил большой интерес» к подобным предложениям и попросил представить дополнительную информацию.
Однако такое решение не даст достичь ряда заявленных целей войны – искоренения деятельности активистов ХАМАС, уничтожения военной инфраструктуры, включая производства ракет, туннели и бункеры.