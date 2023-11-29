Эксперт разъяснил, как ГИБДД будет штрафовать за летнюю резину зимой

Автоэксперт Похмелкин разъяснил обещание ГИБДД не штрафовать за езду на летней резине зимой

Tекст: Татьяна Косолапова

Глава ГИБДД России Михаил Черников пообещал, что сотрудники Госавтоинспекции не будут штрафовать и наказывать автомобилистов за отсутствие зимней резины. Он подчеркнул, что водители сами должны осознавать свою ответственность и обязаны самостоятельно принять меры для безопасной езды.



«Слова представителя ГИБДД, не означают, что теперь можно в зимнее время ездить на летней резине и оставаться безнаказанным. Сотрудники ГИБДД не будут специально устраивать рейды на водителей, которые не поменяли резину. Также они не станут останавливать автомобили для проверки шин, чтобы специально оштрафовать в случае нарушения», – говорит Похмелкин.

При этом он подчеркивает, что в случае, если человек в зимнее время года попадет в ДТП, и впоследствии выяснится, что на его автомобиле не соответствующая сезону резина, то водителя привлекут к административной ответственности. Согласно действующему законодательству, за отсутствие зимней резины предусмотрен штраф в размере 500 рублей. А в случае если при ДТП будет спорная ситуация, водитель, у автомобиля которого стояла летняя резина зимой, может быть признан виновным.

«Если сотрудники ГИБДД выявят, что автомобилист не «переобул» машину, то они не имеют права не оштрафовать. Они обязаны будут составить протокол об административном правонарушении. И не важно, при каких обстоятельствах это будет выявлено – при ДТП или любом другом случае», – объясняет эксперт.

Также он подчеркивает, что наказываться будут и те автомобилисты, которые используют зимнюю резину со стертым протектором, поскольку это нарушает основные требования по эксплуатации транспортных средств.

Ранее эксперт в сфере онлайн-торговли Виталий Маяков в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, как купить зимнюю резину онлайн и не нарваться на подделку.