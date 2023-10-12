Эксперт объяснил правила покупки зимней резины через интернет

Эксперт Маяков рассказал, как купить зимнюю резину онлайн и не нарваться на подделку

Tекст: Татьяна Косолапова

«Для того чтобы приобрести качественные шины в интернете, нужно пользоваться известными интернет-сайтами проверенных компаний. Как правило это сайты компаний – дилеров производителей, либо сайты самих производителей, либо карточки продавцов с хорошим рейтингом и отзывами на маркетплейсах. При покупке на маркетплейсе следует обращать внимание на самого продавца: если это представительство или дилер, то это замечательно и минимизирует риски», – говорит Маяков. Зимнюю резину можно искать также на специализированных маркетплейсах автозапчастей, однако эксперт предупреждает, что там также следует обращать внимание на продавца.



При этом специалист не рекомендует покупать товары на сайтах с кричащей рекламой и чересчур привлекательными скидками на весь ассортимент. Это, по его словам, скорее всего сайт мошенников. Кроме того, он призывает обращать внимание на страничку контактов: если их нет, а у сайта отсутствует значок замочка (сертификат качества), скорее всего это также аферисты. Так как такие сайты достаточно быстро блокируют, преступники предпочитают не тратиться на разные защитные механизмы, поскольку это невыгодно.

«Также нужно смотреть на названия сайтов в поисковой строке, поскольку мошенники в последнее время повадились полностью копировать известные сайты, используя невнимательность людей: при замене доменного имени могут вставить лишний символ, а покупатель, не заметив это, отправит свои средства и данные банковской карточки мошенникам, которые смогут их опустошить», – предупреждает эксперт.

Кроме того, мошенники могут оправить не тот товар, продолжает собеседник. Как правило, они посылают максимально дешевую копию, чтобы юридически быть «чистыми» и замедлить процесс обработки претензий. Во время разбирательств мошенники сумеют обмануть как можно больше потребителей, а затем скрыться.

Для того, чтобы избежать обмана при покупке зимней резины в интернете, специалист рекомендует приобретать шины с возможностью оплаты по факту, при приеме на пункте выдачи заказов (ПВЗ), либо самовывозом. Если такой возможности нет, стоит потребовать при покупке на маркетплейсе документы – официальное дилерство, либо сертификаты качества. Также стоит проверять отзывы на товар и самого продавца через базы ОГРНИП (Основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя).

«Во-вторых, нужно помнить, что вы имеете право на возврат. А, в-третьих, с подобными мошенническими действиями администрация маркетплейсов постоянно борется, случаи обманов и подмены товаров относительно редки», – заключил Маяков.

Ранее ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин рассказал, что при покупке зимних шин необходимо отдать предпочтение качественной резине хорошего бренда, а при покупке с рук следует проверить глубину протектора и оценить состояние резины в целом.