Эксперт рассказал о правилах выбора зимней резины

При покупке зимних шин необходимо отдать предпочтение качественной резине хорошего бренда, а при покупке с рук необходимо проверить глубину протектора и оценить состояние резины в целом, рассказал ведущий программы «Минтранс», автоэксперт Вячеслав Субботин.

По его словам, купить иностранные покрышки можно, но это очень дорого. Выбирать приходится из китайских и отечественных брендов.

«Я бы обратил внимание на отечественные бренды Ярославского шинного завода. Они делают неплохие шины и давно в этом сегменте работают. У китайских шин есть вопросы по торможению, прохождению поворотов и т. д., они серьезно уступают покрышкам ушедших из России брендов», – рассказал Субботин изданию «Вечерняя Москва».

Он указал на важность проверки состава резины при покупке. Так, если колесо «пластмассовое», оно не будет работать. Покупая шипованную резину, важно оценить внешний вид шипов.

«Нужно смотреть, как покрышки зашипованы. Шип должен выступать на одну-две десятых миллиметра, не больше. Если шипы выступают, как иголки у ежика, не берите такие шины: шипы будут вылетать. А наверняка сейчас такие шипованные покрышки появятся», – подчеркнул Субботин.

Также специалист заявил, что сэкономить можно, покупая «липучку» вместо шипованных шин. Шипы однозначно предпочтительнее, если предстоит много ездить по заснеженным дорогам. Сэкономить также можно, купив бывшие в употреблении покрышки, но они не должны быть изношенными.

Ранее глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что автомобильные и дилерские центры сегодня ритмично обеспечиваются запчастями и компонентами благодаря параллельному импорту.