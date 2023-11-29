ГИБДД решила не штрафовать за летние шины зимой

Черников: ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, сотрудники Госавтоинспекции наказывать за отсутствие зимней резины с декабря по февраль не будут. Черников добавил, что каждый владелец транспортного средства должен сам готовить автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться в условиях зимнего периода, передает ТАСС.

Глава Госавтоинспекции отметил, что в некоторых регионах страны нет выпадения снега и зимней скользкости, так что и необходимости контролировать шины нет.

«В первую очередь, хотелось бы обратиться к автомобилистам. Свое транспортное средство готовить нужно именно к тем условиям, которые мы видим на улице», – подчеркнул глава ГИБДД. Оон добавил, что при шинах не по сезону задерживать и эвакуировать автомобиль никто не будет. Черников уточнил, что перемещаться на шинах-липучках можно всесезонно.

Ранее сообщалось, что 500-рублевый штраф будет налагаться на водителя, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь–август) либо в летнюю резину – зимой (декабрь–февраль).