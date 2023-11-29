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    Во внешней политике финские элиты обратили свою энергию против России. Это прекрасно откликнулось в сознании наших соседей, только казавшихся смирными молочниками.

    0 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский потребовал от США ярлык на продолжение войны

    Заявления Зеленского об угрозе третьего Майдана стоит воспринимать серьезно. Развал фронта, потеря крупного города (например, Харькова) в сочетании с непопулярными мерами вроде мобилизации подростков и стариков потенциально станут достаточными триггерами для массовых волнений уже будущей зимой.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция серьезно взялась за оружие

    Нет никаких сомнений, что при сохраняющихся темпах развития турецкого ВПК в самом обозримом будущем у страны появятся и собственная боевая авиация, и стратегические ракеты, и танки.

    10 комментариев
    29 ноября 2023, 12:34

    ГИБДД решила не штрафовать за летние шины зимой

    Черников: ГИБДД не будет штрафовать водителей за летние шины зимой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Госавтоинспекции Владимир Черников пообещал, что автоинспекторы не будут штрафовать водителей, до декабря не сменивших летние шины на зимние, и призвал водителей заранее готовить автомобиль к условиям передвижения зимой в целях безопасности.

    По его словам, сотрудники Госавтоинспекции наказывать за отсутствие зимней резины с декабря по февраль не будут. Черников добавил, что каждый владелец транспортного средства должен сам готовить автомобиль, чтобы можно было безопасно передвигаться в условиях зимнего периода, передает ТАСС.

    Глава Госавтоинспекции отметил, что в некоторых регионах страны нет выпадения снега и зимней скользкости, так что и необходимости контролировать шины нет.

    «В первую очередь, хотелось бы обратиться к автомобилистам. Свое транспортное средство готовить нужно именно к тем условиям, которые мы видим на улице», – подчеркнул глава ГИБДД. Оон добавил, что при шинах не по сезону задерживать и эвакуировать автомобиль никто не будет. Черников уточнил, что перемещаться на шинах-липучках можно всесезонно.

    Ранее сообщалось, что 500-рублевый штраф будет налагаться на водителя, если его автомобиль «обут» в шипованные шины летом (июнь–август) либо в летнюю резину – зимой (декабрь–февраль).

    28 ноября 2023, 14:14
    Появились подробности «отравления» жены Буданова

    Вслед за женой Буданова «отравление» выявили у нескольких сотрудников ГУР МО Украины

    Появились подробности «отравления» жены Буданова
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    У нескольких сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины выявили отравление тяжелыми металлами, пишут украинские СМИ.

    Источник издания «Украинская правда» сообщил, что жену руководителя этого ведомства Кирилла Буданова, вероятнее всего, «отравили через еду». Женщина пожаловалась на плохое самочувствие и сдала анализы, которые выявили отравление, говорится в публикации.

    Как отметил источник, супруга Буданова «небольшая, с маленьким весом», потому и отравление у нее выявилось быстрее, чем у других сотрудников, которые были «крупными» и «ничего за собой не замечали». В настоящее время другие «отравленные» сотрудники ГУР МО Украины тоже проходят лечение, передает ТАСС сообщение издания.

    Ранее украинские СМИ сообщили, что Марианну Буданову якобы целенаправленно «пытались отравить», по данному факту на Украине ведется уголовное расследование.

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    28 ноября 2023, 21:23
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    Мединский раскрыл требования России на переговорах с Украиной
    @ Сергей Карпухин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия в ходе переговоров с Украиной в прошлом году, кроме отказа Киева от вступления в Североатлантический альянс, требовала признания суверенитета РФ над Крымом и независимости республик Донбасса, заявил помощник президента РФ Владимир Мединский.

    Мединский также подчеркнул, что Россия никогда не преследовала цель завоевать Украину, передает ТАСС. «Цели завоевывать Украину Россия никогда перед собой не ставила. Запад и [президент Украины Владимир] Зеленский втянули наши страны в полноценные военные действия», – сказал он.

    Представитель Кремля уверен, что украинский лидер Владимир Зеленский не желает мира с Россией, о чем свидетельствует введенный на Украине закон о запрете переговоров с Москвой.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила Запад в запрете Киеву вести переговоры с Москвой.

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    28 ноября 2023, 21:57
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    Вагенкнехт призналась, что ей стыдно за Бербок
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известный немецкий политик, депутат Бундестага Сара Вагенкнехт призналась, что испытывает стыд за министра иностранных дел Германии Анналену Бербок.

    На своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) Вагенкнехт написала, что Бербок на посту главы немецкого МИД отличилась лишь своими дипломатическими промахами, передает ТАСС.

    «Например, когда она объявила войну атомной державе – России», – пояснила политик.

    Вагенкнехт также напомнила о недавнем высказывании Бербок относительно ситуации в секторе Газа. «Министр сказала, что для доставки срочно необходимой гуманитарной помощи не поможет молчание оружия. По ее словам, побеспокоиться о том, чтобы оружие замолчало, – это не задача политики», – указала депутат.

    «Что за безответственная и извращенная логика!» – возмутилась политик, добавив, что ей стыдно за Бербок.

    Ранее глава немецкого МИД Анналена Бербок в интервью Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом) заявила, что не поддерживает перемирие в Газе, так как, по ее мнению, для того, чтобы облегчить страдания жителей анклава, мало просто «импульсивно объявить, что орудия должны замолчать, потому что это не является задачей политики».

    В пятницу вступило в силу перемирие между Израилем и ХАМАС. В понедельник Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении гуманитарного перемирия в секторе Газа еще на два дня.

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    28 ноября 2023, 19:52
    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Yle: Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией

    Финляндия стягивает дополнительные войска на границу с Россией
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Финляндии стягивают к границе с Россией дополнительные войска из состава пограничной и береговой охраны Frontex, которые будут осуществлять пограничный контроль на восточном рубеже более двух месяцев, сообщил телерадиоканал Yle.

    Источник Yle сообщил, что в состав персонала, отправленного на границу, входят пограничники, специалисты по регистрации лиц, ищущих убежище, эксперты по документам и переводчики, передает ТАСС.

    По данным телеканала, на российской границе несут службу около половины личного состава пограничной службы Финляндии.

    Эксперт по пограничной безопасности Вилле Йоскитт отметил, что на сухопутной границе спокойно, но это не должно «усыпить», пишет «Газета.Ru». Он также назвал помощь Frontex признаком европейского сотрудничества.

    Ранее СМИ сообщили, что финские власти планируют закрыть прием беженцев на границе с Россией.

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что финские власти наказывают в первую очередь собственных граждан, лишая страну возможностей развития, опуская железный занавес на востоке.

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    28 ноября 2023, 14:21
    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО Столтенберг заявил о необходимости готовиться к усилению боевых действий на Украине

    Генсек НАТО призвал готовиться к усилению боевых действий на Украине
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    НАТО нужно подготовиться к усилению боевых действий на украинской территории, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по прибытии на встречу глав внешнеполитических ведомств стран НАТО.

    По его словам, НАТО нужно подготовиться «к усилению боевых действий и к новым воздушным и ракетным ударам», что делает важнее активизацию государствами – членами альянса помощи Украине, передает ТАСС.

    Ранее Столтенберг заявил, что массированные поставки оружия и другая поддержка НАТО не помогли украинским военным избежать «сложной ситуации» и больших потерь.

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    28 ноября 2023, 14:38
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    Украинские боевики пожаловались на песни Газманова по утрам
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинские националисты записали видео, в котором пожаловались на то, что российские бойцы будят их по утрам, громко включая на всю округу песни Олега Газманова.

    Видео с места событий, где громко звучит песня «Вперед, Россия!», опубликовали в соцсетях.

    Ранее украинские боевики пожаловались на нашествие мышей в окопах.

    Коментарии (29)
    29 ноября 2023, 06:53
    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины

    Фрегат Черноморского флота нанес удар «Калибрами» по объектам украинской военной инфраструктуры

    Российский фрегат нанес удар «Калибрами» по военной инфраструктуре Украины
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Фрегат Черноморского флота поразил крылатыми ракетами комплекса «Калибр» объекты украинской военной инфраструктуры, сообщило Минобороны России.

    Минобороны России сообщило в Telegram, что экипаж корабля получил задачу поразить высокоточным оружием большой дальности объекты инфраструктуры вооруженных сил Украины. Фрегат произвел залп четырьмя ракетами, назначенные цели были поражены.

    Напомним, крылатые ракеты «Калибр» могут быть пущены и с надводных кораблей, и с подводных лодок, уничтожая особо важные цели, расположенные в сотнях километров за линией фронта. Например, аэродромы, РЛС, склады ГСМ и оружия, казармы, штабы, цеха вооружений, транспортные узлы.

    Коментарии (29)
    28 ноября 2023, 20:07
    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    FT: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула

    СМИ: Система Шольца по борьбе с кризисом в Германии рухнула
    @ imago images/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Система по борьбе с экономическими кризисами в Германии, выстроенная канцлером Олафом Шольцем, «разорвалась в клочья», пишет газета Financial Times.

    Как пишет издание, система предполагала привлечение Фонда экономической стабилизации (WSF), предоставление ему кредитных линий в размере 200 млрд евро, после этого предполагалось использование фонда с целью субсидирования цен на электроэнергию и газ для компаний и населения, передает RT.

    При этом в прошлом году из фонда выплатили всего 30 млрд долларов, остальные деньги перенесли на 2023 год. Суд решил, что это привело к нарушению принципа, подразумевающего использование заемных средств в том году, на который они были утверждены.

    В публикации утверждается, что система рухнула после того, как КС Германии принял решение об изъятии из бюджета 60 млрд евро по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС.

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    29 ноября 2023, 08:38
    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары назвали профанацией идею Киева сменить названия на полуострове

    Крымские татары отреагировали на планы Киева сменить названия на полуострове
    @ Сергей Мальгавко/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представитель Крымской межнациональной миссии, крымско-татарский общественный деятель Заур Смирнов назвал популизмом и профанацией идею киевских властей переименовать города в российском Крыму.

    По его словам, любые инициативы Киева в отношении Крыма не более чем дешевый популизм и профанация, не имеющие ничего общего с реальностью, передает РИА «Новости».

    Смирнов добавил, что за 23 года пребывания Крыма под контролем Украины крымские татары вдоволь испытали на себе весь негатив украинской национальной политики.

    Он подчеркнул, что это касается отказа в праве на реабилитацию и восстановление исторической справедливости, ущемления прав на сохранение и развитие культуры, языка и духовности, и только в российском Крыму права крымских татар и всех других народов, проживающих в республике, защищены законодательно и строго соблюдаются фактически.

    Ранее министерство реинтеграции Украины заявило о намерении переименовать города в российском Крыму в рамках так называемой деколонизации, вернув им исторические наименования на крымско-татарском языке.

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    29 ноября 2023, 10:59
    Появились детали убийства двух россиянок в Турции

    Shot: Убитые в Турции россиянки были застрелены и вывезены в пригород

    Появились детали убийства двух россиянок в Турции
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Гражданки России 42-летняя риелтор и модель Ирина и ее 15-летняя дочь были застрелены, их тела перевезли в пригород Бодрума на юго-западе Турции, сообщают СМИ.

    Россиянок могли убить на вилле, которую они снимали в Бодруме, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на данные следствия.

    По предварительной информации, преступник завернул тела убитых в простыни, погрузил в автомобиль и выехал за город. Позже тела с огнестрельными ранениями обнаружили на склоне у дороги к бухте Тавшанбурун в трех метрах друг от друга.

    По одной из версий, к убийству мог быть причастен бывший муж женщины – гражданин Финляндии, он находится в розыске.

    Как рассказала «Газете.Ru» подруга убитой, у бывшего мужа Ирины Двизовой был запрет на приближение к ней и к ее дочери, выданный полицией Турции. Пара, как рассказала подруга, давно была в разводе, у них есть общий сын. «Она была замечательным человеком: открытым, добрым, светлым», – добавила собеседница.

    Ранее Генеральное консульство России в Анталье сообщило, что проверяет данные об убийстве двух россиянок в Турции.

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    28 ноября 2023, 15:36
    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов

    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов Бориса Балашова

    В Москве обнаружили мертвым конструктора керамических бронежилетов
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Ветеран Великой Отечественной войны, конструктор бронежилетов с керамическими пластинами Борис Балашов умер в возрасте 98 лет в Москве, сообщили в оперативных службах.

    Как сообщил источник ТАСС, накануне на улице Мусы Джалиля в квартире найден мертвым Борис Балашов, ему было 98 лет. Источник добавил, что причиной смерти, предварительно, стала острая сердечная недостаточность, следов насильственной смерти не обнаружено.

    Борис Балашов родился 20 августа 1925 года. Он ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке. Балашов получил патент на 50 изобретений. В 1989 году за керамический бронежилет получил Государственную премию.

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    28 ноября 2023, 20:15
    Россия оповестила Японию о выходе из соглашения по ядерному оружию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российская сторона уведомила Токио о прекращении действия соглашения о ликвидации подлежащего сокращению в России ядерного оружия и создании комитета по сотрудничеству в этих целях.

    В сообщении на сайте МИД России отмечается, что решение о прекращении действия соглашения было принято в связи с антироссийской политикой администрации премьер-министра Японии Фумио Кисиды.

    «В условиях откровенно антироссийской политики администрации Фумио Кисиды, включая реализацию санкционных и иных мер, нацеленных на нанесение ущерба России, а также наращивания Токио военной активности у дальневосточных рубежей нашей страны, считаем невозможным продолжение взаимодействия с недружественным государством по вопросам, затрагивающим в том числе интересы нашей национальной безопасности», – говорится в заявлении российского МИД.

    Соглашение прекратит свое действие спустя шесть месяцев после уведомления, то есть 21 мая следующего года.

    В начале ноября Россия объявила о выходе из соглашения по ядерному оружию с Японией.

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    28 ноября 2023, 14:05
    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов

    Норвегия в 2022 году заработала на поставках газа на фоне конфликта на Украине 31,3 млрд долларов

    Поставки газа на фоне конфликта на Украине принесли Норвегии за год 31,3 млрд долларов
    @ Fredrik Varfjell/EPA/ТАСС

    Сокращение и прекращение поставок российского газа после начала конфликта на Украине взвинтило цены, что позволило Норвегии хорошо заработать на поставках своего газа, подсчитали норвежские ученые.

    «Это безумно огромная цифра. Отвратительно, что Норвегия зарабатывает на чужом несчастье. Правительство делает неудобным быть норвежцем», – приводит ТАСС слова лидера Партии «зеленых» Арильда Хермстада, который назвал Норвегию «военным спекулянтом».

    По данным ТАСС, доход Норвегии от поставок газа в 2022 году в размере 334 млрд крон (31,3 млрд долларов) посчитали в своей магистерской диссертации Эйрик Йалте и Ида Элисабет Уберг Госланд.

    Рассчитанная авторами диссертации сумма составляет 27% от общего дохода от экспорта газа в 2022 году, который стал рекордным. При этом в расчетах не учитывался экспорт в Великобританию.

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    28 ноября 2023, 13:22
    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям

    Авиаэксперт Гусаров: Французские истребители Rafale не могут конкурировать с российскими самолетами

    Эксперт оценил данные об интересе Казахстана и Узбекистана к французским истребителям
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Казахстану и Узбекистану невыгодно приобретать истребители Rafale. Их эксплуатация потребует колоссальных затрат на смену инфраструктуры и переподготовку пилотов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее французские СМИ сообщили о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale.

    «Rafale – это ничем не примечательный французский истребитель четвертого поколения. Конечно, данную машину нельзя назвать плохой, но и достоинства, в связи с которыми на нее можно было бы поменять российские образцы, упомянуть трудно. Поэтому новость о желании Казахстана и Узбекистана приобрести эти модели у Парижа выглядит по меньшей мере странно», – сказал Роман Гусаров, главный редактор портала Avia.ru.

    «Отмечу, Rafale не способен полностью вытеснить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30. У этих машин серьезно отличается функционал, а на универсальность ни один самолет четвертого поколения претендовать не может. К тому же в настоящее время куда большую роль играет не столько сама модель истребителя, сколько радары и боеприпасы, установленные внутри», – отмечает эксперт.

    «Конкурентное преимущество авиации на поле боя достигается именно за счет вспомогательных систем. У кого они сильнее, тот и лидирует. Поэтому покупка французских истребителей для стран Центральной Азии не является целесообразной. Гораздо проще и выгоднее сотрудничать с Россией, прокачивая уже имеющиеся самолеты с помощью более современных радаров», – подчеркивает собеседник.

    «Еще одна важная деталь: переход с российских самолетов на натовские аналоги обойдется Казахстану и Узбекистану недешево. Речь идет о полной замене инфраструктуры, о переобучении пилотов и приглашении западных инженеров. Не исключено, что в случае поломки Rafale придется отправлять в Европу», – акцентирует он.

    «Потянуть такие затраты способна не каждая страна. В связи с этим новость о переговорах Парижа с Астаной и Ташкентом, скорее всего, является преднамеренным вбросом со стороны Франции. Это государство сейчас активно пытается вернуть себе статус глобального поставщика вооружений», – считает Гусаров.

    «Кроме того, в отместку за неудачи в Африке французы хотят «выбить» Россию из Центральной Азии. Неслучайно с официальным визитом недавно туда приезжал Эммануэль Макрон. Однако не думаю, что Парижу удастся расшатать платформу нашего сотрудничества», – рассуждает эксперт.

    «Я также исключаю возможность торга со стороны Узбекистана или Казахстана. Да, иногда страны пытаются получить скидку, заявляя о намерении заключения сделки с другим государством. Но это не тот случай. Мы и так даем центральноазиатским государствам небывалые дисконты», – подчеркивает собеседник.

    Резюмируя, Гусаров выразил уверенность в том, что слухи не скажутся на взаимоотношениях Москвы, Астаны и Ташкента. «Однако если слухи станут реальностью, России непременно стоит обратиться к партнерам с просьбой разъяснить их дальнейшие намерения», – заключил он.

    Ранее стало известно о переговорах Казахстана и Узбекистана с Францией по вопросу покупки истребителей Rafale. Об этом сообщает телеканал BFMTV. По данным СМИ, европейский самолет в будущем может заменить МиГ-29, МиГ-31, Су-27 и Су-30, находящихся в настоящее время на вооружении этих государств.

    Подчеркивается, что переговоры ведутся между Астаной, Ташкентом и аэрокосмической компанией Dassault Aviation. Как отмечает источник СМИ, экспертные группы со стороны производителя истребителей уже неоднократно посещали Узбекистан с рабочими визитами. По информации издания La Tribune, страна планирует приобрести у Франции 24 экземпляра Rafale.

    В то же время Казахстан также активно ведет диалог с возможными поставщиками, но перспектива покупки самолетов Астаной называется «более отдаленной». Причиной этого называется «географическая и политическая близость» государства с Москвой, что «не благоприятствует» одновременным закупкам со стороны западных государств.

    «В намерение узбеков закупить относительно новые Rafale верится с очень большой натяжкой», – пишут авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь». Отмечается, что переустройство инфраструктуры, а также обучение пилотов на новых моделях сделает приобретение истребителей крайне невыгодным с экономической точки зрения шагом для Ташкента.

    Многоцелевой Rafale – разработка 1986 года, однако совершенствование машины затянулось на два десятилетия, напоминает Sputnik. На вооружение Парижем самолет был принят лишь в 2006-м. Основные характеристики модернизированной версии истребителя позволяют сравнивать его с российскими Су-30М и Су-35С.

    Двухдвигательный Rafale интересен конструктивными элементами из углепластика, кевлара и других композитов – до 20% площади поверхности и 25% массы. Максимальная скорость – 1900 км/час. Ударные задачи Rafale способен решать на удалении от базы в 1760 км, боевой радиус в роли истребителя-перехватчика – 1090 км. Полезная нагрузка – около 9 тонн.

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    28 ноября 2023, 14:58
    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Власти Украины решили вернуть «исторические» названия городам в Крыму

    Киев захотел вернуть «исторические» названия городам в Крыму
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму, сообщили в украинском министерстве реинтеграции.

    В заявлении министерства уточняется, что власти Украины вынашивают планы по возвращению «географическим названиям в Крыму исторические наименования на крымско-татарском языке», передает RT.

    Ранее секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил «переименовать» Севастополь в «объект № 6», после чего Рада Украины примет решение о новом названии города, возможно, Ахтиар (одно из сел, ранее существовавших на северном берегу Севастопольской бухты)».

    В ответ на это губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты № 6.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    НАТО хочет использовать оружие Гитлера против Калининграда

    Российский МИД предостерег НАТО от участия в подъеме химического оружия со дна Балтийского моря. Москва считает такие действия контрпродуктивными и опасными для окружающей среды. Почему вопрос химического оружия вновь вернулся в повестку дня и чем опасны отравляющие вещества, пролежавшие несколько десятков лет на дне моря? Подробности

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    • Ошибки Израиля и ХАМАС

      Для того чтобы Израиль продлил перемирие с ХАМАС, на премьера Биньямина Нетаньяху давят, кажется, все, включая США, где правящая партия переживает серьезный раскол. Но шансов на более-менее длительный мир почти нет. Ошибки как Израиля, так и ХАМАС наглядно это показывают.

    • Крах Зеленского виден в Авдеевке

      Российские штурмовые части полностью заняли южную промышленную зону Авдеевки, которая стала одним из символов конфликта и контролировалась ВСУ с 2014 года. Это максимально некстати для Владимира Зеленского. Осень принесла ему множество плохих новостей. Но самые плохие еще впереди.

    • Один штат США снял санкции с России

      Власти американского штата Нью-Джерси приостановили действие закона о санкциях против России и связанных с ней компаний, хотя сами приняли этот закон сразу после начала СВО. Что это вообще значит?

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