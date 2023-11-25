Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.9 комментариев
Стало известно об обстреле Израилем сил ООН в Ливане
Миротворцы: Израиль обстрелял силы ООН в Ливане
Патруль Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) обстрелян израильскими военными в южной части ливанской территории, сообщили миротворцы.
Патруль ВСООНЛ подвергся обстрелу со стороны армии Израиля у города Айтарун на юге Ливана, сообщили миротворцы, передает РИА «Новости».
Никто из миротворцев не получил ранений, поврежден один автомобиль.
Ранее при обстреле юга Ливана Израилем погибли корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen.