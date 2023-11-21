Al Wataniya: Сотрудники телеканала Al Mayadeen погибли при ударе Израиля по югу Ливана

Tекст: Валерия Городецкая

По данным ливанского агентства Al Wataniya, в результате удара Израиля по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн помимо сотрудников телеканала погиб один гражданин Ливана, передает ТАСС.

При авианалете в Кфар-Килле израильская ракета попала в жилой дом, погибла хозяйка жилища, ранен подросток, сообщает агентство. Информация о разрушениях и материальном уроне также поступила из населенных пунктов Мадждаль-Зун, Раб-Талятин, Тейр-Харфа, Хамамис, Хальта, никто не пострадал.

В ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции Израиль атаковал пограничный район Ваззани на юге Ливана. Повреждены укрепления рядом с командным пунктом, военные не пострадали, сообщил новостной портал Lebanon 24.

Ранее Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы».