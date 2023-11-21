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    Василий Стоякин Василий Стоякин Реакция Москвы на Майдан является стратегически правильной

    С начала Майдана прошло десять лет. У нас могут найтись основания быть недовольными развитием ситуации. Но, посмотрев на нее в глобальном контексте, мы приходим к выводу, что Россия действовала совершенно правильно в рамках определенной стратегии. И мы постепенно выигрываем.

    3 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Мог ли Майдан пойти по другому сценарию

    Поражение Майдана только отсрочило бы горячую фазу конфликта. Украина – это геополитический задний двор России. И Запад не оставил бы попыток взять страну под свой контроль, чтобы иметь рычаг давления на Москву.

    18 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Геев можно жалеть, но нельзя наказывать

    Люди с сексуальными расстройствами являются инструментом – и не больше, чем инструментом. Защита прав сексуальных меньшинств – предлог для того, чтобы привести в подчинение всех остальных.

    51 комментарий
    21 ноября 2023, 14:24

    Сотрудники телеканала Al Mayadeen погибли при ударе Израиля по югу Ливана

    Al Wataniya: Сотрудники телеканала Al Mayadeen погибли при ударе Израиля по югу Ливана

    Tекст: Валерия Городецкая

    При обстреле юга Ливана Израилем погибли корреспондент и оператор ливанского телеканала Al Mayadeen, пишет Al Wataniya.

    По данным ливанского агентства Al Wataniya, в результате удара Израиля по району между населенными пунктами Тейр-Харфа и Эль-Джиббейн помимо сотрудников телеканала погиб один гражданин Ливана, передает ТАСС.

    При авианалете в Кфар-Килле израильская ракета попала в жилой дом, погибла хозяйка жилища, ранен подросток, сообщает агентство. Информация о разрушениях и материальном уроне также поступила из населенных пунктов Мадждаль-Зун, Раб-Талятин, Тейр-Харфа, Хамамис, Хальта, никто не пострадал.

    В ответ на вооруженные вылазки бойцов шиитской милиции Израиль атаковал пограничный район Ваззани на юге Ливана. Повреждены укрепления рядом с командным пунктом, военные не пострадали, сообщил новостной портал Lebanon 24.

    Ранее Израиль предрек Ливану «судьбу Газы» в случае вмешательства «Хезболлы».

    19 ноября 2023, 14:59
    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных

    Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля

    Названо число погибших за время наземной операции в Газе израильских военных
    @ IMAGO/FADI AMUN/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Израиль потерял более 60 военных в ходе наземной операции в секторе Газа, сообщает издание Times of Israel со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».

    Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.

    Коментарии (54)
    20 ноября 2023, 18:43
    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном

    Axios: Советник Байдена просит в Израиль не провоцировать «Хезболлу на конфликт»

    СМИ: Белый дом уговаривает Израиль не начинать войну с Ливаном
    @ Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

    Tекст: Борис Инсаров

    Амос Хохштейн, старший советник президента США Джо Байдена, прибыл в Израиль с целью убедить партнеров не допустить широкомасштабной войны с Ливаном, пишет портал Axios со ссылкой на источники в израильском и американском истеблишменте.

    «Часть администрации Байдена обеспокоена тем, что Израиль пытается спровоцировать «Хезболлу» и создать предлог для более крупной войны в Ливане, которая может еще больше втянуть США и другие страны в конфликт», – пишет Axios.

    Как отмечает издание, Хохштейн прибыл в Израиль сразу после очередной эскалации на израильско-ливанской границе. Ожидается, что он встретится с министром обороны Йоавом Галантом, министром стратегического планирования Роном Дермером и начальником штаба ЦАХАЛ Герци Халеви, передает РИА «Новости».

    На прошлой неделе премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии быть готовой к усилению конфликта с «Хезболлой».

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    18 ноября 2023, 17:46
    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган намерен создать инспекцию для проверки наличия ядерного оружия у Израиля

    Эрдоган призвал проверить «пока не поздно» наличие ядерного оружия у Израиля
    @ Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турция инициирует создание инспекционного механизма по проверке наличия у Израиля ядерного оружия, «пока не стало слишком поздно», заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

    Турецкий лидер обратил внимание, что Израиль не является участником Договора о нераспространении ядерного оружия, значит на него, в первую очередь, не распространяются его правила. По его словам, есть ситуация, когда страны-участницы Договора могут обратиться в Международное агентство по атомной энергии от имени ядерной безопасности и попросить о создании инспекционного механизма, что намерена сделать Турция прямо сейчас, передает РИА «Новости».

    Эрдоган считает, что наличие ядерного оружия у Израиля должно быть проверено «без всяких сомнений», но этот займет некоторое время.

    По его словам, не исключено, что США встанут на сторону Израиля и наложат вето в ООН, но удивительно, что этот вопрос вообще обсуждается на такой почве. Эрдоган отметил, что Турция будет продолжать оказывать давление в продвижении этого вопроса, и призывать мир не оставлять его без внимания, пока не стало поздно.

    Напомним, министр Израиля по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху заявил, что сброс атомной бомбы на сектор Газа является «одной из возможностей» развития конфликта. Заявление израильского министра о ядерном ударе в Газе осудила и Саудовская Аравия.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Элияху провокационными, подтверждащие наличие у Израиля ядерного оружия, что делает актуальным создание на Ближнем Востоке свободной от таких вооружений зоны.

    Коментарии (23)
    19 ноября 2023, 16:44
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    Al Hadath: Хуситы захватили грузовое судно Израиля в Аденском заливе
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля в водах Аденского залива, сообщил саудовский телеканал Al Hadath.

    По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.

    Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.

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    18 ноября 2023, 21:57
    CNN: Армия Израиля могла подкинуть оружие в больницу «Аш-Шифа» перед приходом СМИ

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) могла подложить дополнительное оружие в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа с расчетом на приход журналистов, на представленном видео его было меньше, сообщил телеканал CNN.

    Телеканал обратил внимание, что на опубликованном ЦАХАЛ видео из больницы 15 ноября «видно намного меньше оружия», чем впоследствии было показано журналистам, передает ТАСС.

    Так, в видео израильских военных в больнице за МРТ лежал лишь один автомат, в то время как в сюжете телеканала Fox News на том же месте лежат уже два автомата. СМИ задается вопросом, откуда появился второй АК-47, и почему его нет на снятом ранее видео израильской армии.

    Ранее газета The New York Times сообщала, что израильские военные не допустили журналистов исследовать больницу и опросить пациентов или медперсонал, объяснив, что там могут находиться бойцы ХАМАС.

    Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (8)
    20 ноября 2023, 10:47
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    Маск отверг обвинения в антисемитизме
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Никитина

    Американский предприниматель Илон Маск назвал «фальшивыми историями» сообщения СМИ, в которых его заявления трактуются как «антисемитские».

    Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.

    Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.

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    18 ноября 2023, 20:03
    ООН сообщила о гибели большого числа детей после ударов по двум школам в Газе

    Детский фонд ООН: Множество детей погибли в результате ударов по школам в секторе Газа

    Tекст: Вера Басилая

    В результате нападений и ударов по школам Альфахура и Таль Аль-Заатар в секторе Газа погибло много детей и женщин, огонь необходимо прекратить, заявила региональный директор по Ближнему Востоку детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Адель Ходр.

    Ходр написала в соцсети X(бывший Twitter,заблокирован в России), что в результате нападений на школы и приюты погибают дети и женщины, которые не должны становиться мишенью, немедленное прекращение огня необходимо сейчас, передает РИА «Новости».

    Ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек.

    Коментарии (36)
    20 ноября 2023, 11:39
    Haaretz: ЦАХАЛ проигнорировал сообщения женщин-военных о подготовке нападения ХАМАС

    Tекст: Ольга Никитина

    Подразделение Армии обороны Израиля, наблюдавшее за границей с сектором Газа, предупреждало власти своей страны о готовящейся атаке палестинского движения ХАМАС, однако их сообщения были проигнорированы, пишут израильские СМИ.

    Источники газеты Haaretz сообщили, что отряд, который состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров, зафиксировал подозрительную активность боевиков и передал информацию об этом израильскому офицерскому командованию. Сведения, как сообщает издание, были проигнорированы, передает ТАСС.

    «Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, все было бы по-другому», – говорится в публикации.

    Израильский политолог Саймон Ципис ранее говорил газете ВЗГЛЯД, что Израиль «проспал» нападение ХАМАС из-за раскола в силовых ведомствах.

    Коментарии (12)
    19 ноября 2023, 17:07
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    ЦАХАЛ опроверг причастность захваченного хуситами судна к Израилю
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Захваченное йеменскими хуситами судно не имеет отношения к Израилю, в составе его экипажа нет граждан еврейского государства, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Корабль не является израильским, он покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем, в числе которого нет израильтян, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath заявил о захвате израильского судна хуситами в Аденском заливе.

    Коментарии (9)
    21 ноября 2023, 02:10
    Израиль отказался сотрудничать с Международным уголовным судом

    Представитель МИД Израиля Бен-Дор заявил об отказе страны сотрудничать с МУС по расследованию ситуации в Палестине

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль борется с терроризмом, поэтому не собирается работать с Международным уголовным судом в рамках расследования ситуации в Палестине, заявил официальный представитель МИД Израиля Лиор Бен-Дор.

    Бен-Дор заявил, что его страна «защищает права» своих граждан. Израиль не доверяет следственным комиссиям МУС, полагая, что «повестка заранее известна». Как заявил Бен-Дор, Израиль учитывает «опыт после войны в секторе Газа в 2009 году», когда Совет ООН по правам человека создал «комиссию Голдстоуна по установлению фактов» военных преступлений Израиля. Израиль «не признал его доклад», передает РИА «Новости».

    Напомним, в пятницу прокурор МУС в Гааге Карим Хан сообщил, что с призывом расследовать ситуацию в Палестине обратились пять стран. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что есть много доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде. Власти Ирана также хотят подать иск в МУС против Израиля.


    Коментарии (14)
    18 ноября 2023, 16:05
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    СМИ: После атаки ЦАХАЛ на школу в секторе Газа погибли около 200 человек
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    При израильском ударе по школе «Аль-Фахура» в секторе Газа погибли около 200 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Подвергшееся бомбардировке учебное заведение находится под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Армия Израиля нанесла удар по школе ООН в Газе, где укрывались от бомбардировок мирные жители.

    Коментарии (9)
    18 ноября 2023, 18:20
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о расширении военных действий в секторе Газа и привлечении дополнительных сил к операциям в других районах палестинского анклава.

    В ЦАХАЛ заявили, что южное командование провело боевые действия в районах Зайтун и Джабалия для ударов по инфраструктуре ХАМАС, передает РИА «Новости».

    В израильской армии уточнили, что возле Джабалия действуют военнослужащие 162-й дивизии, по данным ЦАХАЛ, там находятся центр командования и контроля бригады северной Газы и один из наиболее значительных оплотов ХАМАС, где действуют четыре батальона движения.

    Ранее израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху заявил, что целью проводимой Израилем военной операции в Газе является уничтожение ХАМАС, освобождение заложников и предупреждение угроз со стороны палестинского анклава.

    Коментарии (16)
    20 ноября 2023, 20:21
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    Иран решил подать в Международный уголовный суд иск против Израиля
    @ IMAGO/Vincent Isore/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Ирана хотят подать иск в Международный уголовный суд (МУС) против Израиля из-за его действий в секторе Газа, заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

    Отмечается, что Иран уже сформировал специальную комиссию для подготовки иска в МУС в соответствии с резолюцией саммита Организации исламского сотрудничества, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что имеется большое количество доказательств для преследования правительства Израиля в Международном уголовном суде.

    Коментарии (23)
    20 ноября 2023, 00:25
    В ЦАХАЛ заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля

    Tекст: Александра Юдина

    Захваченная в плен палестинским движением ХАМАС военнослужащая Ноа Марчиано была ранена в ходе удара Армии обороны Израиля по больнице «Аш-Шифа», однако погибла от рук бойцов ХАМАС, заявили в ЦАХАЛ.

    По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».

    Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.

    В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.

    Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.

    Коментарии (13)
    19 ноября 2023, 07:49
    Протестующие в Израиле потребовали отставки Нетаньяху

    Tекст: Валентина Григоренко

    У резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Кейсарии прошла акция с требованием его отставки, сообщили СМИ.

    Как пишет Yedioth Ahronoth, толпы демонстрантов возложили на Нетаньяху и его правительство ответственность за кризис с заложниками, захваченными боевиками радикального палестинского движения ХАМАС, передает ТАСС.

    Отмечается, что демонстранты размахивали израильскими флагами и показывали фотографии похищенных радикалами людей. «Вы виноваты, сколько еще крови должно пролиться? Всем ясно, что виноват Нетаньяху», «Биби, время истекает – народ требует освобождения заложников. Уйди в отставку, чем еще нам придется пожертвовать?» – гласили плакаты в руках протестующих на акцию.

    В среду сотни родственников израильских заложников, которые были похищены палестинским радикальным движением ХАМАС 7 октября, а также волонтеры и активисты начали пятидневный марш из Тель-Авива в Иерусалим.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху настроены 60-70% общественности в стране.

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