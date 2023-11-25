Глубина Вознесенского, а вместе с ним и Толстого, Достоевского, Чехова, оказалась исторически куда более всесильной, чем в 1986 году предполагал Рейган. Говорить на равных с Владимиром Путиным и Россией в области культуры американскому политическому истеблишменту трудно. Традиции не те.8 комментариев
Умерла актриса театра и кино Наталия Дмитриева
В Петербурге скончалась заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталия Дмитриева, сообщили в пресс-службе Молодежного театра на Фонтанке.
Дмитриева скончалась на 79 году жизни в результате продолжительной болезни, сообщили в пресс-службе, передает ТАСС.
Актриса снялась в 40 лентах, она известна широкому зрителю по роли Варвары в фильме «Бумбараш», Виктории в «Уходи, уходи», Людмилы в «Прогулке, достойной мужчин» и других фильмах.
Дмитриева с 1968 по 1979 годы служила в Ленинградском театре имени Ленинского комсомола. В 1980 году она перешла в Молодежной театр на Фонтанке, там она прослужила 43 года.