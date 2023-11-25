Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.23 комментария
В США заявили об увеличении Россией производства ракет для «Искандер-М»
Military Watch Magazine заявил об увеличении производства ракет для «Искандер-М» в России
Производство ракет для ОТРК «Искандер-М» в России выросло в несколько раз по сравнению с уровнем производства до начала специальной военной операции на Украине, сообщают американские СМИ.
Как пишет Military Watch Magazine, «Искандер-М» относится «к важному классу вооружений, по которому Россия обладает огромным превосходством в производственных мощностях над Западом и Восточной Азией», передает РИА «Новости».
В связи с увеличением производства ракет российские войска могут использовать их массово, при этом промышленность в состоянии не только восполнять расход в зоне СВО, но и осуществлять поставки в другие страны.
Military Watch Magazine указывает, что ракеты ОТРК «Искандер-М» стали «особым вызовом» для вооруженных сил Украины, так как способны «нести специальные проникающие боеголовки» и могут осуществлять «сложные маневры, из-за которых их крайне сложно перехватить».
Напомним, журнал Military Watch Magazine отмечал, что увеличение Россией производства современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер» усилило давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе.