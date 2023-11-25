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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян России незачем относиться к мигрантам по-арабски

    Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.

    21 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    52 комментария
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    23 комментария
    25 ноября 2023, 05:27

    Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры

    Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов

    Tекст: Антон Антонов

    Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии* отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.

    Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.

    Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.

    В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА*, передает РИА «Новости».

    В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    24 ноября 2023, 12:40
    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО

    Военный эксперт Онуфриенко предположил формирование новой группировки войск в зоне СВО

    Онуфриенко объяснил появление нового символа на военной технике в зоне СВО
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Российская армия вводит в бой части для усиления давления на противника. Вместе с тем не исключено, что сейчас создаются новые группировки войск, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в зоне СВО заметили новый тактический символ на технике Российской армии.

    «Новые тактические символы появляются в зоне СВО не так редко, как кажется. Это может свидетельствовать о том, что в бой вводятся новые части Российской армии. Данное решение обусловлено необходимостью сохранять и усиливать давление на противника, который сейчас несет потери и имеет трудности с качественным пополнением войск живой силой и техникой», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако говорить о непосредственном вводе в зону боевых действий новой группировки Российской армии пока преждевременно. Но я не исключаю, что такие формирования создаются. Их использование в перспективе позволит перейти от гибкой обороны к наступлению», – пояснил собеседник.

    «На мой взгляд, логика будет следующая – новые группировки ротируют тех, кто сейчас находится на фронте. Тем временем опытные военные отправятся в тыл, а затем из них создадут костяк для наступления», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей», заметили новый тактический символ Российской армии. На машину белой краской нанесены перевернутые треугольники, вписанные в другие треугольники.

    Напомним, экипаж специального бронепоезда «Енисей» проходит боевую подготовку в тыловом районе спецоперации, сообщает Telegram-канал Минобороны России. Состав оснащен новейшей техникой и предназначен для разведки, разминирования, а также восстановления железнодорожных путей и малых искусственных сооружений с незначительными разрушениями.

    В ходе тренировок военные ЦВО совершенствуют навыки применения штатного вооружения бронепоезда, а также отрабатывают действия по прикрытию стратегически важных железнодорожных узлов и станций в зоне СВО.

    За время проведения спецоперации экипаж бронепоезда сопроводил более 120 воинских эшелонов. Железнодорожники ЦВО восстановили движение на участках путей продолжительностью около 300 км, свыше 3 тыс. км было расчищено от неразорвавшихся боеприпасов, восстановлено семь малых и средних мостов.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 21:32
    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией

    Лидер «Слуги народа» Арахамия: Конфликт на Украине мог закончиться в 2022 году

    Арахамия рассказал, как Джонсон заставил Украину воевать с Россией
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Конфликт на Украине мог закончиться весной прошлого года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, заявил лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, пишут украинские СМИ.

    По словам Арахамии, в ходе переговоров Россия требовала от Украины принять нейтральный статус. «Это было главное для них: они были готовы закончить войну, если мы примем нейтралитет, как Финляндия когда-то. И дадим обязательство, что не будем вступать в НАТО. Это основное», – рассказал Арахамия, пишет издание «Страна».

    Отвечая на вопрос, почему Киев отказался остановить конфликт, Арахамия ответил, что на это решение повлиял премьер Британии. «В Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать», – рассказал Арахамия.

     Издание отмечает, что ранее СМИ уже сообщали об отказе Киева подписывать соглашение весной прошлого года после переговоров с Джонсоном, теперь же лидер президентской фракции Арахамия это фактически подтвердил.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Зеленский вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны решил добиваться «победы на поле боя».

    Коментарии (22)
    24 ноября 2023, 18:32
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    СМИ рассказали, сколько дней живут мобилизованные украинцы на фронте
    @ REUTERS/David Mdzinarishvili

    Tекст: Кристина Цыцура

    Приказ президента Украины Владимира Зеленского об отправке новобранцев в бой приводит к их быстрой гибели, пишет SwebbTV.

    В материале говорится о том, что на некоторых участках фронта бойцы живут два-три дня, передает РИА «Новости».

    Но Киев все равно продолжает отправлять украинцев на передовую, где они не могут выиграть. В статье указано, что Зеленский не имеет ни капли рациональности, он стал похож на Адольфа Гитлера.

    Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что солдаты ВСУ практически голыми руками занимаются разминированием полей.

    Коментарии (43)
    24 ноября 2023, 12:42
    В США указали на отчаяние Зеленского

    The American Conservative: Зеленский впал в отчаяние из-за неудач ВСУ

    В США указали на отчаяние Зеленского
    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский начал понимать, что западные союзники все меньше верят в победу ВСУ в конфликте, пишет The American Conservative.

    По данным издания, украинский президент «дошел до отчаяния, высказав мнение: «Никто не верит в нашу победу так, как я. Никто».

    Даже украинские военные начальники стали неохотно выполнять приказы Зеленского о проведении неэффективных наступательных операций, передает РИА «Новости».

    The American Conservative подчеркивает, что в условиях, когда у Украины кончаются людские ресурсы, а у его союзников – терпение, необходимо переходить к дипломатии.

    В приоритете должно быть прекращение конфликта, чтобы остановить разрушение Украины и прекратить эскалацию.

    В статье говорится, что поддержка Киева Западом ослабевает и даже в демократической партии США теряют надежду на успех Украины.

    Ранее издание Die Welt писало, что Зеленский сам сомневается в том, что ВСУ смогут победить в конфликте.

    Коментарии (9)
    24 ноября 2023, 07:15
    Над Россией уничтожили 16 украинских дронов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим в ночь на пятницу попытался провести террористическую атаку с помощью беспилотников самолетного типа, сообщило Министерство обороны России.

    Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили над территорией Крыма 13 дронов, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Еще три аппарата уничтожены над Волгоградской областью.

    В среду ПВО уничтожили над территорией Крыма три украинских беспилотных летательных аппарата.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 21:20
    На Украине разработали комплексный план мобилизации

    На Украине подготовили комплексный план мобилизации

    На Украине разработали комплексный план мобилизации
    @ Global Look Press

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый комплексный план проведения мобилизации на Украине представят на следующей неделе, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

    Глава страны назвал вопрос мобилизации сложным и актуальным. Новый план, касающийся проведения мобилизации, будет представлен Зеленскому на следующей неделе, передает ТАСС.

    Всеобщая мобилизация на Украине была объявлена в феврале прошлого года. Она неоднократно продлевалась, при этом делается все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы.

    Ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщил, что власти согласились провести демобилизацию срочников, чей срок службы истек.

    Коментарии (9)
    25 ноября 2023, 00:23
    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины

    Арахамия заявил о необходимости проводить любые договоренности по украинскому конфликту через референдум

    Арахамия пожаловался на плохую переговорную позицию Украины
    @ Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина не может сесть за стол переговоров, так как у нее «очень плохая» переговорная позиция, заявил лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия, добавив, что, по его мнению, любые договоренности по украинскому конфликту должны проходить через референдум.

    Арахамия усомнился в том, что «украинское общество примет» предложение «просто заканчивать» конфликт. По его словам, «если кто-то что-то будет подписывать и это нужно будет ратифицировать в парламенте, то в парламенте просто друг друга убьют». Он пояснил, что «очень полярные взгляды будут», передает РИА «Новости».

    По его словам, если Украина начнет переговоры с Россией, то все западные поставки, которые и так задерживаются, будут задерживаться еще сильнее. Он также сообщил, что в Киеве спорят о необходимости обнародовать засекреченные данные о реальных потерях ВСУ.

    Кроме того, Арахамия «не считает, что вообще какие-то выборы могут быть» на Украине в 2024 году. Он заявил, что «ни парламентских, ни местных, ни президентских выборов не будет». Также Арахамия заверил, что западные страны «не принуждают» украинские власти проводить выборы.

    «Были одиночные политики, говорившие, что нам нужно будет садиться за стол переговоров с россиянами, <...> и тогда вы будете условно нелегитимные, возможно, вам нужно провести выборы», – сказал он.

    По его словам, этот вопрос сразу же себя исчерпывает, как только речь заходит о конкретных вопросах, на которые ни у кого нет ответа: как будут голосовать или баллотироваться военные, или как проголосуют 6 млн граждан страны за границей и так далее.

    Напомним, Арахамия подтвердил, что конфликт на Украине мог закончиться весной 2022 года, если бы Киев согласился на нейтральный статус, но «в Киев тогда приехал Борис Джонсон и сказал, что он не хочет ничего с россиянами подписывать и «давайте будем просто воевать».

    Коментарии (11)
    24 ноября 2023, 09:58
    Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира

    Bloomberg: Часть украинцев готова жертвовать территориями для мира с Россией

    Tекст: Ольга Никитина

    Часть украинских граждан, согласно результатам социологических опросов, приходит к мнению, что территориальные уступки могут стать «неизбежной ценой за мир», пишут западные СМИ.

    В статье Bloomberg говорится, что такого мнения придерживается «небольшое, но растущее меньшинство украинцев», передает РИА «Новости».

    Западные поставки, согласно публикации, Украине не помогают, за прошедший год вооруженным силам страны не удалось заметно продвинуться.

    Кроме того, по словам европейских чиновников, нужно готовиться к сценарию, при котором поддержка киевского режима с американской стороны может быть уменьшена, добавляет издание.

    Киев разочарован тем, что Запад не вполне осознал масштаб ситуации на передовой и недооценил силу российских линий обороны, заключает автор статьи.

    Ранее в Польше предупреждали, что Киеву придется пойти на территориальные уступки в ходе переговоров с Россией.

    Коментарии (24)
    24 ноября 2023, 17:28
    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    Bild: США и ФРГ подталкивают Киев к переговорам с Москвой
    @ Максим Гучек/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон и Берлин намерены вынудить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры с Россией, пишет немецкая газета Bild.

    Как пишет Bild со ссылкой на источники в правительственных кругах ФРГ, США и Германия планируют поставлять Украине лишь то оружие, которое необходимо украинской армии для удержания нынешнего фронта, но не возврата завоеванных земель, передает ТАСС.

    Таким образом они хотят подтолкнуть Зеленского «к пониманию, что дальше так продолжаться не может», и сесть за стол переговоров, не убеждая его в этом напрямую, пишет издание.

    По данным газеты, в качестве альтернативы переговоров США и ФРГ хотели бы, чтобы конфликт был заморожен без соглашения между его сторонами.

    Ранее Bloomberg сообщил о готовности части украинцев пожертвовать землями ради мира.

    Коментарии (26)
    24 ноября 2023, 20:08
    В США обеспокоились возможностями нового российского истребителя

    Американские СМИ рассказали о самолете ВС России, который может наносить удары по всей территории Украины

    В США обеспокоились возможностями нового российского истребителя
    @ Марина Лысцева/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский самолет МиГ-35 может наносить удары по всей территории Украины, пишет издание Military Watch Magazine.

    В статье говорится, что МиГ-35 прошел боевые испытания в ходе военных действий на Украине, данная модель превосходит все, что есть в арсенале у ВСУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на американское издание.

    Отмечается, что этот класс истребителей оптимизирован для нанесения высокоточных ударов по целям на всей территории Украины.

    Ранее сообщалось о планах увеличить поставки МиГ-35 ВКС России.

    Коментарии (8)
    24 ноября 2023, 22:25
    Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «трех побед»

    Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «побед» в отношениях с Конгрессом США и ЕС

    Зеленский заявил о необходимости для Украины добиться «трех побед»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Украине нужно «победить» в борьбе за получение помощи от США и Евросоюза, а также в вопросе переговоров о вступлении в ЕС, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

    В Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом Зеленский заявил, что Украине требуются «три победы». «Первая победа – с Конгрессом», – сказал он, отметив, что будет сложно получить согласие американских законодателей на выделение средств Украине. Однако, как заявил Зеленский, украинской стороне необходимо сделать все, чтобы Вашингтон предоставил эту помощь, передает ТАСС.

    «Второе – нам нужна поддержка Европейского союза», – сообщил он, пояснив, что речь идет о «50-миллиардном пакете» помощи Украине. Зеленский отметил, что «не все» в ЕС готовы поддержать выделение этой помощи.

    Кроме того, по словам Зеленского, Украина должна добиться того, чтобы ни одна из стран ЕС не наложила вето на переговоры с Украиной о вступлении в Евросоюз: «Третья история – открытый диалог о нашем будущем членстве в Европейском союзе».

    Напомним, президент США Джо Байден запросил у Конгресса 106 млрд долларов, привязав к поддержке Украины еще ряд вопросов, в Конгрессе США хотят выделить помощь Израилю в отрыве от вопроса помощи Украине. Белый дом выступает резко против такого разделения.

    В октябре премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина «во всех отношениях» не готова к вступлению в Евросоюз. Правительство Орбана запустило опрос среди граждан о целесообразности дальнейшего финансирования Украины (речь о возможной передаче Украине 53 млрд евро от ЕС в течение четырех лет) и предоставления ей членства в Евросоюзе.

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    24 ноября 2023, 20:48
    На Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы подошел к концу
    На Украине решили демобилизовать срочников, чей срок службы подошел к концу
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинских военных-срочников, чей срок службы подошел к концу, решили демобилизовать по предложению президента Украины Владимира Зеленского.

    Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, пишет издание РБК Украина.

    Он заявил, что вопросу демобилизации в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего в пятницу уделили особое внимание. Проходившие срочную службу украинские солдаты будут в ближайшее время демобилизованы, если у них закончился срок службы. Желающие остаться смогут это сделать, подписав новые контракты, заявил Данилов.

    Ранее в ряде городов Украины прошли митинги с требованием провести демобилизацию.

    Коментарии (9)
    24 ноября 2023, 12:28
    На Украине объявили пройденным время «популярных» решений по мобилизации

    Экс-замглавы МО Украины Маляр: Время популярных решений по мобилизации прошло

    Tекст: Ольга Никитина

    Время популярных решений по мобилизации в ряды вооруженных сил Украины прошло, заявила бывший заместитель главы Минобороны страны Анна Маляр.

    Маляр в интервью украинским СМИ заявила, что такие возможности «исчерпаны», их уже не может быть в условиях таких сложных боевых действий, передает RT.

    Также экс-замглавы МО Украины признала, что ВСУ не превосходят российские войска, и заявила, что не понимает, почему тема мобилизации является для украинского общества «такой страшной».

    Кроме того, Маляр заявила, что ВСУ сейчас находятся в обороне, истощая свои ресурсы по всей линии фронта. Украинские военные, по ее словам, не могут вести интенсивные боевые действия постоянно, учитывая возможности ВСУ, количество оружия и людей. У российской стороны ресурсов больше, передает ТАСС ее слова.

    Она пожаловалась на то, что Запад дает Украине оружие «порциями».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, как Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях.

    Коментарии (5)
    24 ноября 2023, 13:02
    Песков не стал комментировать ситуацию с досмотром украинских судов

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать заявления киевской стороны о том, что все больше иностранных судов заходит в порты Украины для загрузки зерна, не подвергаясь при этом досмотру.

    Песков переадресовал этот вопрос российскому военному ведомству, передает ТАСС.

    В конце октября Киев утверждал, что «зерновой коридор» вновь заработал.

    Коментарии (5)
    25 ноября 2023, 00:58
    Economist признал превосходство российских средств РЭБ над ракетами GMLRS

    Economist признал неспособность ракет Lockheed Martin справиться с российскими средствами РЭБ

    Economist признал превосходство российских средств РЭБ над ракетами GMLRS
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Из-за российских средств радиоэлектронной борьбы ракеты дальнего радиуса GMLRS компании Lockheed Martin, запускаемые с помощью установок HIMARS, стали «бить мимо целей», сообщают СМИ.

    Средства РЭБ также позволили России получить превосходство в битве беспилотников – у БПЛА выходит из строя система наведения или пропадает связь с операторами. В результате «беспилотники бесцельно парят над землей, пока не разрядятся и не упадут», передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Напомним, доцент кафедры Системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал рассказали, как Россия подавляет западные высокоточные ракеты M982 Excalibur системой «Поле-21». Кроме того, сообщалось, что российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ.

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