Опыт стран Персидского залива во взаимоотношениях с мигрантами, который многие сейчас призывают перенимать, для России вообще неприменим. Мы слишком разные страны, живем в разной географии и у нас совершенно разные национальные интересы.21 комментарий
Одесский суд отменил решение о переименовании улицы в честь Бандеры
Одесский суд отменил решение о переименовании улиц в поселке Доброслав в честь Бандеры и украинских националистов
Решение о переименовании двух улиц в поселке Доброслав в честь предводителя Организации украинских националистов* Степана Бандеры и боевиков Украинской повстанческой армии* отменено Одесским окружным административным судом, сообщили украинские СМИ.
Иск с требованием об отмене переименования подали два предпринимателя. Суд счел, что улицы переименовали с нарушением процедуры – не было общественного обсуждения и слушаний, передает ТАСС.
Переименованы были улицы Ивана Мичурина и Григорьевского Десанта. Улица Григорьевского Десанта получила это название в честь первого морского десанта советского флота в Черном море во время Великой Отечественной войны.
В апреле сообщалось, что по итогам голосования Доброславского поселкового совета появились улицы Европейская, Степана Бандеры и Героев УПА*, передает РИА «Новости».
В ноябре на территории Градижской общины в Полтавской области переименовали 80 улиц, в том числе названную в честь уроженца региона Николая Гоголя, а также Владимира Маяковского и Петра Чайковского.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ