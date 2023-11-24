Путин поручил увеличить мощности российских суперкомпьютеров

Депутат: Внутренний туризм может сказать спасибо западным санкциям

Депутат Госдумы Школкина назвала факторы, ускорившие развитие внутреннего туризма в России

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«У россиян в крови любознательность к разного рода познаниям, и путешествие является одной из форм ее удовлетворения. Кроме того, туризм – это хорошая возможность провести время полезно и вместе с близкими людьми», – пояснила Надежда Школкина, первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике.

По ее словам, Россия – это единственная страна, где есть практически все климатические зоны, «необыкновенные природные пейзажи, масса исторических мест и достопримечательностей, и где все говорят на родном языке». «Все это делает нашу страну уникальным кладезем ничем неограниченных путешествий как для россиян, так и для иностранных граждан», – отметила она.

«Я бы сказала, что отрасль в нашей стране развивается динамично, что стало возможным благодаря высокому спросу на внутренние туристические продукты и своевременным мерам государственной поддержки», – указала депутат. – «Особенно приятно отметить, что на эту отрасль наконец-то стали смотреть серьезно, потому что она способна стать драйвером для развития предпринимательства и регионального потенциала. Это стало возможным, в первую очередь, благодаря постоянной поддержке президента России, который в последние годы уделяет особое внимание развитию именно внутреннего туризма».

«Кстати, в развитии внутреннего туризма мы сейчас видим обратный эффект от того, что Запад пытался достичь, стесняя россиян санкциями. Здесь так и хочется сказать всем западным недоброжелателям «Спасибо!». Во-первых, за то, что многие россияне остались дома и сегодня с искренним восхищением, путешествуя по нашей стране, открывают для себя все больше интересных мест. В наших планах увеличить количество турпоездок к 2030 году с 67 млн до 140 млн», – подчеркнула парламентарий.

«Во-вторых, мы сегодня активно строим туристскую инфраструктуру и собственное производство для ее создания и обслуживания, открываем новые маршруты, расширяем транспортную доступность, реставрируем исторические усадьбы. То есть создаем основу для развития туристического потенциала нашей страны», – пояснила она.

«В-третьих, интерес иностранных граждан к нашей стране не уменьшается. Я бы даже сказала, что вся эта недружественная западная шумиха только подогревает привлекательность нашей страны. Согласитесь, многим хочется воочию убедиться, как это страна с 17,5 тыс. санкциями стала пятой экономикой мира», – указала собеседница.

«Кроме того, нельзя не отметить то, как расширяются направления для россиян, желающих открыть для себя Россию с новых сторон. Для этого, кстати, достаточно прийти на выставку-форум «Россия» на ВДНХ, где представлены все регионы и, благодаря интерактивным технологиям, можно заглянуть в самые дальние и удивительные уголки нашей страны, а после посещения павильона «Почувствуй Россию», где собраны все достижения страны в сфере развития туризма, спланировать свой отпуск для незабываемого путешествия», – напомнила политик.

«Вообще же в настоящее время нет ни одного региона, который бы остался в стороне от туристической повестки. Идет постоянная работа по формированию новых маршрутов, причем как на региональном, так и на федеральном уровне. Сегодня уже утверждено 44 национальных туристических маршрута, и работа в этом направлении продолжается», – резюмировала депутат Госдумы.

Напомним, в среду президент России Владимир Путин похвалил правительство за развитие отечественного производства, выпускающего товары и технику для туризма, передает ТАСС. «Развитие собственного производства в этой многогранной сфере, безусловно, – обратная сторона, в данном случае – позитивная сторона медали, связанной с тем, чем нас пытались «наградить» санкциями. То, что это (организация производства в РФ) получается у нас и у правительства получается, – это очень здорово», – сказал глава государства на совещании с правительством.

«Надо и дальше продолжать работу по поддержке наших производителей, которые занимают освободившиеся ниши», – указал Путин.

На совещании с докладом также выступил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В частности, он рассказал о производстве оборудования для канатных дорог, ратраков, систем искусственного оснежения, снегоходной и горно-спасательной техники, экипировки.

При этом Путин выразил обеспокоенность тем, что в российских гостиницах во время горнолыжного сезона не хватает мест, что может отразиться на ценах.