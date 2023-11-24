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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Если нельзя сформулировать госидеологию, то и не надо ее хотеть

    Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».

    8 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Слава Богу, что мы – не они

    В ответ на мое удивление на их сочувствие к киевлянам бабушки махали рукой: «Мы-то привычные, мы-то ладно». Понимаете, они привыкли к тому, что их убивают. Но они не желали это другим, пусть даже тем, кто им этого сам желал.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    13 комментариев
    24 ноября 2023, 14:41

    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия

    Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия

    Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия
    @ NEIL HALL/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армия обороны Израиля намерена возобновить боевые действия в секторе Газа после истечения срока действия перемирия, сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.

    Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что перемирие является временным, «война не закончится, война будет возобновлена». Он подчеркнул, что израильская армия намерена уничтожить палестинское движение ХАМАС, передает РИА «Новости».

    Напомним, утром пятницы между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 15:24
    Посол Израиля назвал условие для создания палестинского государства

    Посол Израиля Бен Цви назвал условие для создания палестинского государства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Образование палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю, заявил израильский посол в России Александр Бен Цви.

    Отвечая на вопрос о возможности реализации концепции двух государств, Бен Цви заявил, что это выполнимо, подчеркнув, что израильская сторона неоднократно предлагала варианты для ее воплощения, передает ТАСС.

    «Мы даже предлагали различные варианты, их полно. Но еще никто нам не предложил вариант, который бы устроил те силы, которые хотят нас уничтожить», – сказал он. Дипломат подчеркнул, что создание палестинского государства будет возможно только при полном отсутствии угроз Израилю.

    Бен Цви добавил, что после решения вопроса освобождения заложников Израиль продолжит уничтожать структуры ХАМАС, поскольку с движением «нет смысла вести переговоры». «Если эти структуры останутся, кто нам даст гарантии, что через год-два это не повторится?» – сказал посол.

    Ранее Бен Цви назвал ожидаемую дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 17:07
    Названы затраты Израиля на операцию в Газе

    Bloomberg сообщил о тратах Израиля на конфликт в Газе

    Tекст: Кристина Цыцура

    Расходы правительства Израиля на проведение операции в секторе Газа достигнут 48 млрд долларов, при этом треть общей суммы предоставят США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на компанию Leader Capital Market.

    Сам Израиль «понесет две трети общих расходов, в то время как США оплатят остальную часть», передает ТАСС со ссылкой на агентство.

    Продолжение военных действий сейчас обходится бюджету страны в 270 млн долларов в день, говорится в публикации. Главный бухгалтер Министерства финансов Израиля Яли Ротенберг заявил, что есть возможность финансировать Израиль даже в более экстремальных ситуациях.

    Ранее президент США Джо Байден подписал закон о финансировании правительства США без помощи Израилю.

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    24 ноября 2023, 08:08
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу
    @ Ohad Zwigenberg/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС утром пятницы в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве) вступает в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.

    Это первая масштабная договоренность между сторонами, достигнутая с момента обострения конфликта 7 октября. Первая группа израильских заложников из 13 человек, как ожидается, будет передана в пятницу в 16.00 по местному времени (17.00 по Москве), передает РИА «Новости».

    Планируется обменять 50 израильских заложников на 150 палестинских заключенных. Большинство освобождаемых – это женщины и дети.

    В рамках перемирия каждый день в сектор Газа будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью и четыре – с топливом и бытовым газом. ХАМАС сообщал, что Израиль согласился полностью приостановить полеты своей авиации в южной части страны на четыре дня, в северной – полеты будут приостановлены с 10.00 до 16.00, на шесть часов каждый день.

    Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    23 ноября 2023, 18:12
    Катар назвал дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    В МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября, заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

    Представители движения ХАМАС уже подтвердили эту информацию, передает ТАСС.

    Также стало известно, что первая группа заложников будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, сообщили в МИД Катара. По словам представителя ведомства, в первую группу войдут 13 женщин и детей, находящихся в заложниках у ХАМАС.

    Напомним, Израиль в среду опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинских заключенных.

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    23 ноября 2023, 22:00
    Хуситы из Йемена сплясали на захваченном израильском сухогрузе Galaxy Leader

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На захваченном в Красном море судне Galaxy Leader станцевали йеменские хуситы-мятежники, видеозапись с плясками распространили в Сети.

    В ролике, опубликованном газетой Al Qastal News, запечатлены несколько человек на борту захваченного сухогруза. Девять из них встали вряд и исполнили некий танец под музыку, передает «Газета.Ru».

    Ранее саудовский телеканал Al Hadath сообщал, что йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) захватило грузовое судно Израиля Galaxy Leader в водах Аденского залива.

    Позднее Израиль заявил, что захваченный сухогруз не имеет к нему отношения.

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    24 ноября 2023, 03:43
    В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    The Times of Israel: В ХАМАС пообещали освободить 23 таиландских заложников без условий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС намерено освободить без каких-либо условий 23 таиландских граждан, удерживаемых в заложниках, утверждает The Times of Israel.

    Освобождение граждан Таиланда планируется провести в дополнение к достигнутому с израильской стороной соглашению при посредничестве Ирана, сообщает The Times of Israel, передает «Интерфакс».

    Ранее один из членов руководства ХАМАС Басем Наим заявил, что движение желает продлить достигнутую с Израилем договоренность о перемирии.

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    23 ноября 2023, 23:53
    Израиль объявил о ликвидации командующего ВМС ХАМАС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убит командующий военно-морскими силами движения ХАМАС Амар Абу Джалала в городе Хан-Юнис в секторе Газа, заявили в пресс-службе израильской армии.

    Командующего ликвидировали в ходе операции под руководством разведки армии Израиля и спецлужбы «Шин Бет», указали в пресс-службе, передает РИА «Новости».

    Джалала якобы участвовал в нескольких террористических атаках на море, которые предотвратили израильские военные, отмечается в сообщении.

    Также в ходе удара ликвидирован еще один оперативник военно-морских сил ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 19:24
    Названо количество освобождаемых палестинцев из израильских тюрем

    Израильские тюрьмы в рамках перемирия покинут 39 палестинских заключенных

    Tекст: Кристина Цыцура

    Благодаря соглашению о перемирии между Израилем и ХАМАС из тюрем будут освобождены 39 палестинских заключенных, сообщает портал Al-Youm As-Sabia со ссылкой на источник.

    В число заключенных, которые будут освобождены, попадут женщины и дети, передает ТАСС. Также сообщается, что во время прекращения огня Египет удвоит объемы помощи, направляемой в сектор Газа.

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября. Первая группа заложников, удерживаемых ХАМАС, будет освобождена в пятницу в 17.00 мск, среди них 13 женщин и детей.

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    23 ноября 2023, 23:26
    Al Mayadeen: При обстреле Израиля в школе на территории Газы погибло 30 человек

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Школу БАПОР (Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам) обстреляли из ракет, погибли свыше 30 человек, сообщает телеканал Al Mayadeen.

    Школа Абу Хусейн в лагере Джебалия являлась приютом для нескольких тысяч перемещенных лиц, при ракетном ударе Израиля погибли более 30 человек, находившихся внутри здания, сообщил Al Mayadeen, передает ТАСС.

    По словам сотрудника Палестинского общества Красного Полумесяца, число погибших может увеличиться, есть много тяжелораненых.

    Ранее йеменские хуситы объявили о том, что ударили крылатыми ракетами по военным объектам Израиля в городе Эйлат.

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    23 ноября 2023, 22:35
    В ХАМАС пожелали продлить гуманитарное перемирие с Израилем

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Палестинское движение ХАМАС ожидает возможности продлить гуманитарное перемирие, которое должно вступить в силу в четверг, сказал один из членов руководства организации Басем Наим.

    ХАМАС считает своей целью гуманитарное перемирие, движение рассчитывает на его продление, сказал Басем Наим ТАСС.

    Он добавил, что это зависит от возможности передачи других заложников.

    Гуманитарное перемирие между Израилем и ХАМАС начнется в 08.00 мск (07.00 по местному времени) 24 ноября.

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    24 ноября 2023, 01:24
    МЧС: За сутки через КПП в Газе эвакуирован 101 россиянин

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Через границу сектора Газа через КПП «Рафах» за последние сутки перешли границу свыше 100 российских граждан, сообщил директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко.

    В последние сутки через «Рафах» прошел 101 россиянин, включая членов их семей, сказал Охотенко, передает ТАСС.

    По его словам, из зоны конфликта эвакуировано более 750 человек.

    В четверг вечером очередной самолет МЧС России с новой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.

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    23 ноября 2023, 18:59
    Очередной спецборт с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву

    Tекст: Валерия Городецкая

    Еще один самолет МЧС России с новой группой россиян, эвакуированных из сектора Газа, направился в Москву.

    Самолет Ил-76 МЧС России с группой эвакуированных россиян и членов их семей вылетел из Каира в Москву, говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в пресс-службе МЧС анонсировали отправку 103 россиян и членов их семей, в том числе 47 детей, эвакуированных из зоны палестино-израильского конфликта.

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    24 ноября 2023, 04:34
    Президент Кубы Диас-Канель поучаствовал в марше солидарности с Палестиной

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Кубинский президент Мигель Диас-Канель Бермудес принял участие в марше палестинской и кубинской молодежи в Гаване, об этом политик сообщил в социальных сетях.

    На марше молодежи в Гаване участники выразили солидарность с палестинцами, президент Кубы назвал совершаемые израильской стороной действия геноцидом, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что действия Израиля открыто поддерживают Соединенные Штаты.

    Марш организовал кубинский Союз молодых коммунистов, в нем участвовали сотни людей, включая студентов-медиков. В шествии также участвовали премьер-министр Кубы Мануэль Марреро и представители политических и молодежных организаций.

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    24 ноября 2023, 10:15
    СМИ сообщили об обстреле израильскими военными палестинцев в Бейт-Хануне

    Al Mayadeen: Израильские военные открыли огонь по палестинцам в Бейт-Хануне

    Израильские военнослужащие открыли огонь по палестинцам в расположенном на северо-востоке сектора Газа городе Бейт-Ханун, сообщил канал Al Mayadeen.

    По данным телеканала, после вступления в силу перемирия жители Бейт-Хануна вышли на улицы, чтобы оценить масштабы разрушений. Однако военнослужащие израильской армии угрожали применить оружие, если кто-то приблизится к их размещенным в населенном пункте силам. В итоге в одном из районов города они открыли огонь по палестинцам. На данный момент информации о жертвах или пострадавших нет.

    Напомним, перемирие между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу в пятницу в 7.00 по местному времени (8.00 по Москве). Однако примерно через 15 минут после формального вступления соглашения в силу сирены воздушной тревоги прозвучали в расположенных около палестинского анклава израильских населенных пунктах.

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