Если, конечно, держать русский народ, который, между прочим, сражается на передовой, за быдло, то можно попытаться втюхать ему коктейль из пыльных старых установок в духе «четыре ноги хорошо, две – плохо».8 комментариев
Армия Израиля пообещала возобновить бои после перемирия
Армия Израиля заявила, что возобновит боевые действия после перемирия
Армия обороны Израиля намерена возобновить боевые действия в секторе Газа после истечения срока действия перемирия, сообщил представитель ЦАХАЛ Авичай Адраи.
Адраи в эфире телеканала Sky News Arabia заявил, что перемирие является временным, «война не закончится, война будет возобновлена». Он подчеркнул, что израильская армия намерена уничтожить палестинское движение ХАМАС, передает РИА «Новости».
Напомним, утром пятницы между Армией обороны Израиля и радикальным палестинским движением ХАМАС вступило в силу перемирие, которое, согласно достигнутым договоренностям, должно продлиться четыре дня.