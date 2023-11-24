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    Россия создала украинским войскам угрозы на трех направлениях
    На военной технике России появился новый тактический символ
    Эксперты сравнили последствия «цветных революций» в Грузии и на Украине
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    В МИД назвали число введенных против России санкций
    Зеленский ввел санкции против Чубайса
    Зампред комитета по молодежной политике Петербурга получил ранение на СВО
    Генерал Сердюков возглавил объединенный штаб ОДКБ
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Чешский абсурд – предупреждение для Европы

    Важнейший урок несчастной исторической судьбы наших маленьких соседей вдоль западных границ России и Белоруссии – это о том, что физическая неспособность отстоять свою самостоятельность ведет к чудовищным искажениям политической культуры.

    9 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Победы можно добиться и через оборону

    «Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?

    41 комментарий
    Глеб Простаков Глеб Простаков Что скрывает подчеркнутая сдержанность в отношениях России и Казахстана

    В том, чтобы поджечь Казахстан, могут быть заинтересованы западные элиты, тем самым открыв второй фронт против России. Проблемы в Центральной Азии могут всерьез отвлечь российские и китайские ресурсы на тушение этого пожара, что объективно выгодно коллективному Западу.

    17 комментариев
    24 ноября 2023, 06:48

    В МЧС заявили, что загоревшийся трансформатор не помешает электроснабжению в Москве

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пожар на трансформаторе в столице не влияет на подачу электроэнергии потребителям, заявили в пресс-службе московского Главного управления МЧС.

    Возгорание в трансформаторе не мешает функционированию системы энергоснабжения города, все потребители получают электричество, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там указали, что на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, они работают над ликвидацией пожара. Задействовано 70 человек и 20 единиц техники.

    Сообщение о пожаре на Чагинской улице поступило в 4.27 мск. На месте пожарные обнаружили открытое горение трансформатора.Возгорание в трансформаторе не мешает функционированию системы энергоснабжения города, все потребители получают электричество, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Там указали, что на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, они работают над ликвидацией пожара. Задействовано 70 человек и 20 единиц техники.

    Сообщение о пожаре на Чагинской улице поступило в 4.27 мск. На месте пожарные обнаружили открытое горение трансформатора.

    23 ноября 2023, 17:32
    На военной технике России появился новый тактический символ
    На военной технике России появился новый тактический символ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новый тактический знак появился на российской военной технике в зоне СВО, символ заметили на бронетранспортере, установленном на бронепоезде «Енисей».

    На бронетранспортере белой краской видны перевернутые треугольники, вписанные в другие равносторонние треугольники, передает ТАСС, опубликовавший фото.

    Напомним, на военной технике были нанесены другие тактические знаки: белые круги, используемые группой войск «Отважные», а также знаки Z и V, ставшие уже символами СВО.

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    23 ноября 2023, 08:53
    Командир катера Черноморского флота погиб при атаке дронов ВСУ

    Командир катера Черноморского флота Никитин погиб при отражении атаки морских дронов ВСУ

    Tекст: Ольга Никитина

    Командир одного из десантных катеров Черноморского флота проекта «Серна», старший мичман ВМФ России Денис Никитин погиб в ходе отражения одной из атак украинских морских дронов в Крыму, сообщили в пресс-службе Черноморского казачьего округа.

    Никитин, прощание с которым состоялось 20 ноября в Новороссийске, был казаком хуторского общества «Невский», передает РИА «Новости».

    В сообщении Черноморского казачьего округа говорится, что база Черноморского флота в одном из прибрежных поселков в Крыму была атакована ночью четырьмя надводными катерами-камикадзе ВСУ. Их целью были российские десантные катера проекта 11770 «Серна», одним из которых командовал Никитин. Старший мичман геройски погиб, спасая свой корабль. Посмертно он представлен к ордену Мужества.

    У Никитина остались жена и две дочери, 17-летняя Валерия и 16-летняя Виктория. В округе заверили, что заботиться о семье погибшего героя будут не только моряки-черноморцы, но и казаки ХКО «Невский».

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    23 ноября 2023, 15:32
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    Путин рассказал о проводимой в рамках ОДКБ операции «Наемник»
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и другие страны – участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) считают неприемлемым терроризм в любых его проявлениях, заявил российский президент Владимир Путин.

    «Наши страны, и Россия в том числе, не приемлют терроризм в любых его проявлениях и в любых регионах мира», – сказал глава государства в ходе выступления на Совете коллективной безопасности ОДКБ, передает ТАСС.

    Путин отметил последовательное укрепление сотрудничества стран ОДКБ по линии спецслужб и правоохранительных органов в области борьбы с терроризмом и рассказал о проведении операции «Наемник».

    «В частности, продолжено проведение операции ОДКБ «Наемник», направленной на пресечение вербовки и перекрытия каналов выезда граждан наших стран для участия в деятельности международных террористических группировок», – сказал он.

    В четверг президент России Владимир Путин прибыл в Минск на саммит ОДКБ.

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    23 ноября 2023, 13:24
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    Дерипаска сравнил ситуацию в экономике России с «ударом попы об лед»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Российский бюджет в следующем году с учетом снижения цен на все основные экспортные товары нашей страны может не досчитаться 10–12 трлн рублей, выходом из этого «капкана» могут стать только серьезные экономические изменения», считает бизнесмен, основатель «Русала» Олег Дерипаска.

    Дерипаска в своем Telegram-канале написал, что в мире продолжается «мягкая посадка» (soft landing), то есть снижаются цены на биржевые товары.

    «А у нас при рекордном сборе налогов в этом году в 46 трлн рублей уже в следующем ситуация с доходами будет выглядеть, как удар попы об лед», – полагает предприниматель.

    Такая ситуация в российской экономике, по его мнению, вызвана тем, «самодурством госкапитализма», а также «задавленным экономическим ростом».

    На этой неделе глава ФНС Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил, что общие поступления налогов и сборов в бюджетную систему за десять месяцев 2023 года составили 37,6 трлн рублей – на 3,6 трлн рублей больше показателей аналогичного периода прошлого года. При этом глава ФНС считает, что к концу года показатель достигнет 46 трлн рублей.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что произошло это благодаря бизнесу, не связанному с нефтью и газом.

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    23 ноября 2023, 16:20
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    Роскосмос отказался отправлять космонавта на МКС на корабле Starliner
    @ Nasa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский космонавт не полетит на Международную космическую станцию (МКС) на корабле CST-100 Starliner, поскольку безопасность судна пока не изучена в полной мере, заявил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

    Говоря о том, сможет ли космонавт из России войти в состав экипажа первого регулярного запуска Starliner, Крикалев заявил, что это новый корабль, безопасность которого еще анализируется, и «наши люди сядут тогда, когда будет безопасность подтверждена», передает «Интерфакс».

    В состав экипажа первой регулярной миссии пилотируемого корабля Starliner к МКС вошли астронавты NASA Скотт Тингл и Майкл Финк, а также канадский астронавт Джошуа Кутрык. Имя четвертого члена экипажа пока неизвестно. Миссия запланирована на начало 2025 года.

    Ранее в Роскосмосе задумались об освоении спутников Марса.

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    23 ноября 2023, 10:20
    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России-24» Максудов

    Умер раненный при ударе ВСУ российский журналист Максудов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Корреспондент телеканала «Россия-24» Борис Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского беспилотника в Запорожской области, скончался, сообщил теле- и радиоведущий Владимир Соловьев.

    «Скончался наш коллега по дороге в Джанкой в шесть утра. Борис Максудов скончался от полученных ранений», – сообщил Соловьев в эфире канала «Соловьев Live». Фрагмент передачи опубликован в его Telegram-канале.

    Соболезнования в связи со смертью российского журналиста выразила в том же эфире официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что наши журналисты уже много лет являются целью киевского режима. Причем украинские власти считают их «законной» целью, указала она.

    Накануне сообщалось, что Максудов, который в составе съемочной группы готовил материал об обстрелах ВСУ в Запорожской области, получил ранение и был эвакуирован.

    Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявлял, что ВСУ ударили по группе российских журналистов в качестве мести от бессилия.

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    23 ноября 2023, 15:15
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    На «Москвиче» рассказали о создаваемых Renault трудностях для работы завода
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Французская компания Renault, в прошлом владевшая производственной площадкой «Рено Россия» в Москве, где сейчас располагается завод «Москвич», не оставила на предприятии никаких технологий и комплектующих и намеренно избавлялась от всех ответственных поставщиков автокомпонентов, рассказал директор по производству автозавода «Москвич» Олег Масляков.

    Он напомнил, что бывший иностранный собственник решил закрыть завод в Москве и свернуть бизнес в России одномоментно. На заводе французское руководство не оставило ни технологий, ни комплектующих, передает РИА «Новости».

    Масляков добавил, что бывшие владельцы завода также избавлялись от всех ответственных поставщиков автокомпонентов и переводили все производство на иностранные комплектующие. Поэтому, пояснил он, на заводе «Москвич» фактически заново выстраивали производство.

    Ранее Масляков заявил, что в 2024 году «Москвич» планирует выпустить на своем заводе порядка 50 тыс. автомобилей бренда.

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    23 ноября 2023, 19:56
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    Главу МИД Литвы попросили успокоиться после слов о нападении России на НАТО
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Литовский президент Гитанас Науседа попросил главу министерства иностранных дел страны Габриэлюса Ландсбергиса сохранять спокойствие после высказываний министра об угрозе со стороны России для стран НАТО.

    На этой неделе Ландсбергис выступил с утверждением, что Россия представляет угрозу для стран НАТО, поскольку ее не удается остановить на Украине. Комментируя высказывание министра, Науседа предложил ему «сесть и успокоиться», передает ТАСС.

    Президент Литвы подчеркнул, что подобные высказывания плохо сказываются на имидже страны и могут сказаться на поведении потенциальных инвесторов в ее экономику.

    Ранее глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис выступил против мирного соглашения между Россией и Украиной.

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    23 ноября 2023, 20:57
    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля

    ХАМАС заявило о поражении 33 единиц военной техники Израиля за последние 72 часа

    ХАМАС назвало количество уничтоженной военной техники Израиля
    @ JINI/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Иззэддина аль-Кассама» Абу Убайда заявил об уничтожении бойцами движения 33 единицы израильской военной техники за последние трое суток.

    Всего же с начала наземных операций Армии Израиля в секторе Газа были повреждены 335 израильских машин, заявил Убайда, его выступление транслировал катарский телеканал Al Jazeera, передает ТАСС.

    Ранее в МИД Катара назвали дату начала перемирия между Израилем и ХАМАС.

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    23 ноября 2023, 20:38
    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе

    Шеф-повар Емельяненко рассказал, какие блюда должны быть на новогоднем столе в год Дракона

    Шеф-повар назвал обязательные блюда на новогоднем столе
    @ Виталий Тимкив/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Главным блюдом на новогоднем столе должно стать мясо. В качестве десерта лучше использовать не торты, а сезонные экзотические фрукты. Удивить же гостей можно меняющим цвет базиликовым компотом, сказал газете ВЗГЛЯД шеф-повар Василий Емельяненко, предложивший свой вариант новогоднего меню.

    «Поскольку наступающий год – это год Дракона, главным блюдом на празднике однозначно должно стать мясо, чтобы накормить могучее животное. В России всегда была свинина на столе, потому что она доступная, дешевая и ей можно накормить всю семью. Но если есть желание и возможность, то можно приготовить баранину, говядину или даже птицу – это уже по вкусу каждый решит», – говорит Емельяненко.

    Отличным мясным блюдом для новогоднего стола, по словам собеседника, будет бигус, весьма популярный в советское время. Это зимнее блюдо представляет собой тушеную капусту с разными копченостями, начиная от бекона и заканчивая копченой грудинкой.

    На гарнир лучше всего подавать коренья, ведь дракон – деревянный, а значит его стихия – земля, рассуждает повар. Также стоит использовать в блюдах различные травы, свежую зелень и все, что «растет на земле».

    «Рыбу дракон тоже любит, но тут все зависит от желания хозяек. Рыба не всегда доступна у нас в регионах, но если все-таки есть возможность ей украсить стол, то лучше всего подойдет красная. И поскольку она в основном вся из заморозки приходит, лучше ее засолить и подать на стол. Термически обрабатывать не стоит, она может получиться суховатой. Пироги с рыбой тоже очень хорошо смотрятся на праздничном столе, тем более что готовятся легко и быстро, да и на вкус великолепны», – рассказывает шеф.

    Также он предлагает присмотреться к различным салатам с добавлением сезонных фруктов, например, с хурмой. Это поможет разнообразить стол и сделать его более ярким. Кроме того, поскольку мяса и рыбы на столе в этом году должно быть много, стоит подать овощные салаты. Особенно это актуально для людей, которые придерживаются правильного питания.

    «В качестве десерта лучше брать не торты, а фрукты, я сам предпочитаю так делать. Например, мандарины уже есть, хурма, манго египетское как раз в декабре, январе и феврале будет, кстати, очень сладкое – экзотика на новогоднем столе не помешает. А чтобы задобрить дракона, лучше выбрать что-то яркое, красное, например, гранат и яблоки», – делится Емельяненко.

    На ваш взгляд
    Когда уместно ставить новогоднюю елку?





    Результаты


    В качестве напитка для взрослых и детей шеф-повар предлагает приготовить ароматный базиликовый компот, который не только вкусный, но и способен по-настоящему удивить гостей. Для начала необходимо сварить сладкий раствор: в кастрюлю залить чистую питьевую воду, добавить сахар по вкусу, растворить его и довести все это до кипения. Далее надо добавить туда красный базилик (примерно шесть маленьких магазинных упаковок на два литра) прямо со стеблями и листьями. Затем надо все перемешать, снять с плиты и хорошо охладить. Как только компот остыл, он станет красивого, темно-сиреневого цвета. Остается лишь дождаться новогодней ночи и подавать к столу.

    «Для подачи готовим графин со льдом, наливаем туда приготовленный компот, можно нарвать для красоты  немного листочков мяты, а дальше берем половинку лимона и идем к гостям. В графин с компотом выжимаем лимон и смотрим, как на глазах у всех гостей пряный напиток из фиолетового превращается в красно-малиновый. Вот такой химической реакцией можно удивить на празднике, а вы будете фокусником. Кстати, ярким компотом тоже можно задобрить Дракона», – заключил Емельяненко.

    Коментарии (12)
    23 ноября 2023, 16:52
    Министр юстиции назвал главный промах иноагентов в российских судах

    Министр юстиции Чуйченко: Оспаривавшие статус иноагента не заявляли, что действуют в интересах России

    Министр юстиции назвал главный промах иноагентов в российских судах
    @ Александр Кондратюк/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Все, кто оспаривал статус иноагента, ссылались на процессуальные моменты, никто из них не сказал, что действовал в интересах России, сообщил министр юстиции России Константин Чуйченко.

    При рассмотрении апелляций на решение о присвоении статуса иноагента суд зачастую встает на сторону Минюста, сказал Чуйченко на конференции «Державинские чтения» передает РИА «Новости».

    Было лишь два случая, когда суд не согласился с министерством, тем не менее решения устояли в последующих инстанциях, добавил он.

    Чуйченко обратил внимание на то, что признанные в России иноагентами граждане, оспаривая в судах свой статус, не говорят, что действовали в интересах России и выступают против иностранного вмешательства.

    «Никто такого не сказал. Все говорят о том, что вы неправильно вынесли решение, исходя из определенных процессуальных постулатов», – рассказал министр.

    Ранее Чуйченко разъяснил статус иноагента в контексте привлечения к ответственности.

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    23 ноября 2023, 16:04
    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова

    Симоньян: Военкор Максудов умер от кровопотери по пути в Джанкой

    Симоньян рассказала об обстоятельствах смерти военкора Максудова
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Военный корреспондент телеканала «Россия 24» Борис Максудов, получивший ранение при атаке со стороны ВСУ, умер от потери крови по пути в Джанкой, где ему должны были провести операцию, сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

    Симоньян сообщила в своем Telegram-канале, что «Борис потерял очень много крови и умер по пути в Джанкой, где его должны были оперировать».

    Она добавила, что ВСУ сбросили с дрона осколочный боеприпас на российских журналистов, которые вели съемки в Запорожской области. Симоньян выразила соболезнования друзьям, коллегам, родным и близким Максудова.

    Ранее в четверг телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что Максудов, в среду получивший ранение в результате атаки украинского БПЛА в Запорожской области, скончался. В Кремле назвали произошедшее большой трагедией.

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    23 ноября 2023, 21:52
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    Актер Ефремов попросил Охлобыстина не поздравлять его с юбилеем
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Актер Иван Охлобыстин рассказал о просьбе друга Михаила Ефремова не поздравлять его публично с 60-летием.

    По его словам, Ефремов заявил, что опасается, что это может повлиять на его условно-досрочное освобождение, сообщают «Аргументы и факты».

    Охлобыстин сказал, что к Ефремову хорошо относятся в колонии. Также актер добавил, что Ефремов остается совестливым человеком, хоть и «всегда любил выпить», а проблемы начались из-за «демонов», с которыми тот делал проект «Гражданин поэт».

    Ранее Ефремова отказались взять добровольцем в зону СВО.

    Летом 2020 года в центре Москвы Ефремов за рулем своего автомобиля пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в автофургон, водитель которого погиб.

    В сентябре 2020 года актера приговорили к восьми годам колонии общего режима, его признали виновным в смертельном ДТП в центре Москвы.

    В октябре 2022 года Мосгорсуд смягчил приговор актеру на полгода – до семи с половиной лет. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 4 в Белгородской области.

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    23 ноября 2023, 20:17
    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты

    Эксперт Пантелеев объяснил механизм передачи российских военных вертолетов Кипром Сербии

    Эксперт объяснил решение Кипра передать Сербии российские вертолеты
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Кипр не мог передать Сербии российские вертолеты без согласия Москвы. И оно, судя по всему, было получено. Если же США или ЕС будут недовольны тем, что техника прошла мимо Украины, стороны соглашения смогут напомнить американцам правила игры на рынке. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Олег Пантелеев. Ранее стало известно о передаче Кипром Сербии 11 вертолетов Ми-35 российского производства.

    «Если хронологически смотреть на эту историю, то станет понятно, что Сербия сформировала целый спектр заказов на вертолетную технику, и сделано это было довольно давно. Белград делал упор на вторичный рынок, но с учетом всей необходимой модернизации машин», – сказал Олег Пантелеев, исполнительный директор агентства «Авиапорт».

    «Что касается конкретных переданных Ми-35, они изначально были закуплены Кипром у России. Соответственно, чтобы их можно было передать Сербии, потребовалось бы официальное соглашение Москвы. Это связано с тем, что любой реэкспорт нашей военной техники должен получить одобрение. Таково обязательное требование», – указывает собеседник.

    «Учитывая, что речь идет о Сербии, с которой у нас довольно неплохие отношения, у России не было оснований вставлять палки в колеса при совершении сделки. Также не должен вызывать удивление тот факт, что эти вертолеты, несмотря на позицию США и ЕС, не были переданы Украине. Судя по всему, решение о сделке было принято до начала 2022 года, но подписали ее позже», – замечает он.

    На фоне этого эксперт усомнился в возможности введения санкций американцами или европейцами в отношении Кипра из-за сделки с Рособоронэкспортом, в отношении которого введены рестрикции. «В соглашении есть три стороны – Москва, Белград и Никосия, баланс интересов каждой соблюден в полной мере. И даже если США начнут возмущаться, то им всегда могут напомнить, что диктовать правила игры на рынке они могут только на своем континенте», – пояснил аналитик.

    «Так или иначе, в плюсе остаются все задействованные стороны. Как минимум, у киприотов отпадает потенциальная проблема с обслуживанием машин. А в случае с сербами, я полагаю, все вопросы, связанные с ремонтом, будут легко урегулированы», – заключил Пантелеев.

    Накануне кипрский телеканал Sigma сообщил, что Кипр передал Сербии 11 ударных вертолетов Ми-35П российского производства. Отмечается, что вертолеты переданы на основании соглашения об их перепродаже, достигнутого в июне.

    Президент Александр Вучич осмотрел вертолеты на военном аэродроме Батайница во второй половине дня в четверг. «Звук, который слышите от Ми-35, настолько зловещий... Есть и самолеты и все, но когда слышите этот прерывистый звук, остается только бежать и прятаться», – приводит его слова РИА «Новости». Вучич отметил, что «любит» Ми-35 больше, чем все другие вертолеты армии Сербии.

    Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выразил готовность НАТО расширять сотрудничество с Сербией и заявил, что военный блок «полностью уважает» решение республики остаться нейтральной.

    Коментарии (7)
    23 ноября 2023, 09:38
    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии Павел предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе

    Президент Чехии предсказал «конфликт высокой интенсивности» в Европе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Чехия и весь Североатлантический альянс воспринимает Россию как «угрозу номер один в Европе», к такой «угрозе» следует «реалистично готовиться», заявил президент республики Петр Павел.

    «Все армии серьезно относятся к ней (к якобы исходящей от России «угрозе» – прим. ВЗГЛЯД), все армии готовятся к возможности конфликта высокой интенсивности в Европе», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на издание Blesk. Заявление прозвучало на встрече президентов «Вышеградской четверки» (Чехия, Словакия, Венгрия и Польша).

    Президент Владимир Путин ранее подчеркивал, что Москва не прекращала и не собирается останавливать сотрудничество с Европой. Он добавил, что у России нет конфликта с европейским обществом, которое все больше и больше осознает происходящие события.

    При этом российский лидер шутил, что «окно в Европу» можно «прикрыть, когда дует, чтобы не простудиться».

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    Российские дроны парализовали бронетехнику и живую силу ВСУ

    Россия в 16 раз увеличила объемы поставок беспилотников в ряды Вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны. Однако в экспертном сообществе допускают, что на деле эти показатели могут быть еще выше. Какие задачи сейчас решают БПЛА и почему они стали предопределять исход боев? Подробности

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    Победа ультраправых на выборах в Нидерландах шокировала Запад

    По итогам выборов в парламент Нидерландов первое место заняла ультраправая «Партия свободы». Это означает, что новым премьером страны при определенных обстоятельствах может стать лидер партии Герт Вилдерс. И пока западные СМИ называют его «худшим кошмаром ЕС», некоторые политики говорят о «ветре перемен» в Европе. В чем заключается причина подобных разногласий и какие возможности победа Вилдерса открывает для России? Подробности

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    Запад проигнорировал кровавый обстрел Донецка

    Во вторник ВСУ нанесли массированный удар по центру Донецка. По официальным данным, порядка 30 человек ранены и шестеро погибли. На фоне этого Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН. В состоянии ли международное сообщество признать правду о преступлениях Украины и почему подобный удар стал возможным? Подробности

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    • Финляндия закрылась от России

      Финляндия закрыла четыре КПП на границе с РФ, причем именно те, которые активно использовались для передвижения грузов. Ранее россиянам запретили въезд в Финляндию на машинах и на велосипедах. К чему это всё? И как нам ответить европейцам на их издевательства?

    • Операция «Майдан-3»

      Владимир Зеленский заявил, что Россия начала «кампанию по дестабилизации Украины», которая «нацелена на разделение общества» и «свержение президента». Якобы такие данные есть у украинской разведки, а называется хитрый российский план «Майдан-3».

    • Зеленский: Россия готовит войну на Балканах

      «У Украины есть данные о намерениях агрессора. У РФ достаточно сил атаковать страны, которые находятся в фокусе ее экспансии», – заявил Владимир Зеленский, обвинив Россию в подготовке второго фронта в Европе – новой войны на Балканах. Что можно ответить на этот бред?

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