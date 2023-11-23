«Нельзя победить, ставя на оборону!» – это выражение повторялось и повторяется настолько часто, что многие из нас верят в его аксиоматичность. Но так ли это на самом деле?22 комментария
В ФНС рассказали о работе налоговых органов в Херсонской области
В ФНС России рассказали о работе налоговых органов в Херсонской области
В Херсонской области работают более 7,8 тыс. представителей бизнеса с учетом самозанятых, их обслуживание обеспечивается в шести точках присутствия Федеральной налоговой службы России в регионе, сообщил замглавы ФНС Константин Чекмышев на встрече с губернатором Владимиром Сальдо в Геническе.
«Каждая четвертая организация уже внесла изменения в учредительные документы в рамках проводимой совместно с региональными органами власти информационной кампании», – сообщил Чекмышев.
Замглавы ФНС рассказал, что в налоговых офисах налогоплательщики могут получить стандартный перечень услуг – от регистрации бизнеса до консультаций по интересующим вопросам. Он отметил, что налоговые органы в Херсонской области работают так же, как и в других регионах нашей страны, осуществляя такие же стандартные функции и предоставляя весь спектр услуг ФНС России.
По состоянию на 22 ноября 2023 года в бюджетную систему России от субъекта поступило более 7,5 млрд рублей налогов, из них в федеральный бюджет – 0,3 млрд рублей, в консолидированный бюджет региона – 2,6 млрд рублей, а во внебюджетные фонды России – 4,6 млрд рублей, свидетельствуют данные ФНС России.
Как отметил со своей стороны начальник управления специальных проектов ФНС России Тимур Шиналиев, благодаря скоординированной работе ФНС и правительства региона задолженность у организаций с госучастием за октябрь 2023 года снизилась более чем в два раза – с 70 до 25 млн рублей.
Также в ходе встречи замглавы ФНС России и губернатора Сальдо обсуждалось развитие взаимодействия в предстоящем году. Поставлена задача создать комфортные условия и вовлечь в легальную бизнес-среду все хозяйствующие субъекты, которые продолжают работать в регионе без регистрации. Еще одной темой обсуждения стала дорожная карта действий по мотивации сельхозпроизводителей к государственной регистрации, в том числе для получения ими доступа ко всем российским цифровым сервисам и мерам поддержки.
В завершении встречи коллективу региональных налоговых органов был представлен Алексей Груненко, назначенный на должность руководителя УФНС России по Херсонской области.