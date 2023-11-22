Лукьянов: Пакистану вряд ли удастся вступить в БРИКС по упрощенной программе

Лукьянов перечислил выгоды России от вступления Пакистана в БРИКС

Tекст: Анастасия Куликова

«Намерения Пакистана присоединиться к БРИКС заслуживают как минимум внимания. Однако учитывая тот факт, что в объединении уже находится Индия, не думаю, что Исламабаду удастся вступить в организацию по упрощенной программе. Остается только надеяться, что сторонам удастся уладить имеющиеся противоречия», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», научный директор клуба «Валдай.

«Не стоит многого ожидать и от потенциального развития экономических связей с Пакистаном. Сейчас эта страна, как и многие, зажата в кольцо американских санкций, и усугублять свое положение это государство совершенно точно не хочет, – отмечает эксперт. – Одно дело – говорить о пагубном влиянии Вашингтона, другое – реально стремиться его разрушить».

«Однако придать импульс торговле России с Пакистаном БРИКС может. Мы достаточно успешно поставляем в Пакистан энергоресурсы. В этом плане партнерство даже постепенно развивается, но на большее рассчитывать не стоит. К сожалению, не все в двусторонних отношениях зависит только от наших государств», – уточняет собеседник.

«Вне всяких сомнений, Исламабад не против более тесного взаимодействия с Москвой. Это заметно по некоторым политическим высказываниям, которые позволяют себе лидеры данного государства. Конечно, дальше риторики пока ничего не ушло, но все же в текущей ситуации и словесная поддержка стоит достаточно дорого», – подчеркивает политолог.

«В целом, присоединение Пакистана к БРИКС носит, скорее, положительный характер. Все-таки объединение официально взяло курс на расширение, а прирасти за счет крупной мусульманской державы – это достаточно сильный шаг в плане приобретения политического веса. Россию это, кстати, полностью устраивает. Чем больше в сообществе будет незападных стран, тем лучше», – резюмирует Лукьянов.

Ранее посол Пакистана в России Халид Джамали сообщил, что Исламабад подал заявку на вступление в БРИКС. Республика рассчитывает на присоединение к объединению в 2024 году.

«Мы контактируем со странами-членами для оказания поддержки членству Пакистана и рассчитываем на содействие Москвы», – сказал дипломат в интервью ТАСС.

Напомним, по итогам 15-го саммита БРИКС президент ЮАР Сирил Рамафоса объявил о вхождении в состав организации шести новых государств. Он уточнил, что с 1 января 2024 года членами блока станут Аргентина, Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.

Столь значимое увеличение произойдет в год, когда именно Россия будет председательствовать в БРИКС. Причем страны объединения полностью поддержали подобную роль РФ в 2024 году. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, чего Москве стоит ожидать от прихода новых государств-членов.