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Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25
Авиаэксперт Гусаров объяснил, какие секреты СССР получили США в результате предательства летчика Беленко
Полученный в 1976 году МиГ-25 был изучен противниками СССР как минимум с точки зрения противодействия, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров, комментируя известия о кончине летчика-перебежчика Беленко в США.
Американские СМИ сообщили, что два месяца назад в США «после скоротечной болезни» умер 76-летний Виктор Беленко, который в 1976 году угнал истребитель-перехватчик МиГ-25 из СССР в Японию. Таким образом он предоставил возможность противникам СССР изучить новейший по тем временам самолет.
«Тогда МиГ-25 был передовым для нашей боевой авиации, а из-за Беленко такая секретная конструкция оказалась доступной специалистам нашего главного геополитического противника – США. Трудно сказать, что именно им удалось почерпнуть для себя, потому что это не разглашается. Не думаю, что они что-то могли перенять, но как минимум этот самолет был досконально исследован», – считает Гусаров.
Он полагает, что полученный противниками МиГ-25 был изучен с точки зрения противодействия ВВС СССР. В те годы в авиации доминировал ближний маневренный бой. Соответственно, зная какие-то слабые места, точки, углы и подходы к этому самолету, в каких местах пилоту может быть неудобно, где слабые зоны, можно было смоделировать тактику боя. Кроме того, изучив конструкцию самолета, можно узнать и его сильные стороны. Например, понять, на каком расстоянии работает радар, а также где и какие материалы используются в конструкции.