Эксперт рассказал, чем был интересен США угнанный летчиком-предателем Беленко МиГ-25

Продюсер: Украинские звезды чуют победу России и пытаются «переобуться в полете»

Музыкальный продюсер Саглиани объяснил желание Лободы выступать перед россиянами

Украинская певица Светлана Лобода, которая публично осудила СВО, заявила, что готова спеть для россиян, однако опасается приезжать в Россию из-за украинских законов. При этом она сообщила, что может выступить для людей из России на корпоративах в Казахстане.



«Украинские звезды потеряли российский сегмент после таких заявлений и у нас, конечно, они уже не зарабатывают. Поэтому логично, что им нужны деньги. Тем более они понимают, что скоро будет конец Украины, Россия победит, поэтому и пытаются уже «переобуться в полете». Но я считаю, что человек, который не поддержал специальную военную операцию, – это предатель», – говорит Саглиани.

Он напомнил, что украинские звезды были первыми, кто выступил против СВО и россиян. «Я помню, как Макс Барских оскорблял русских людей, матом унижал – нет таким прощения. Я считаю, что если предатель предал один раз, то предаст и второй», – считает собеседник.



По его словам, абсолютно весь украинский рынок сейчас «очень сильно просел финансово», так как сейчас на Украине разрушена экономика. И украинские звезды, полагает эксперт, стремятся вернуться в Россию, потому что понимают – здесь они могут заработать гораздо больше, ведь российская экономика сейчас развивается.

«Вот поэтому многие стремятся вернуться. Стремятся сделать заявление, что они хотят давать концерты россиянам. Но прежде чем такие заявления делать, надо публично извиниться и признать, что они заблудились, а сейчас поняли свою ошибку», – считает Саглиани.

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Напомним, после начала спецоперации Лобода уехала из России. А в декабре прошлого года Лободу раскритиковали украинцы и высмеяли россияне за то, что она пишет сообщения на русском языке.

