Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» в Газе

Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Спираль ненависти по обе стороны польско-украинской границы закручивается очень быстро. Акция польских дальнобойщиков стала лишь спусковым крючком.11 комментариев
У нас нет левого правительства, как в Германии, у нас нет в этой области «активисток». Кто тогда мешает вбить стабильной и несгибаемой практикой правоприменения в голову каждому мигранту: «нарушил – домой». Что мешает?54 комментария
Times of Israel: При наземной операции в Газе погибли более 60 военных Израиля
Накануне погибли еще три израильских солдата, таким образом, общее число погибших при наземной операции в палестинском анклаве израильских военных достигло 61, пишет Times of Israel, передает РИА «Новости».
Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.
По информации источников Al Hadath, хуситами захвачено израильское грузовое судно Galaxy Leader, передает ТАСС.
Ранее йеменские хуситы пригрозили атаковать гражданские суда под флагом Израиля.
Корабль не является израильским, он покинул Турцию и направлялся в Индию с международным гражданским экипажем, в числе которого нет израильтян, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.
Ранее саудовский телеканал Al Hadath заявил о захвате израильского судна хуситами в Аденском заливе.
В Армии обороны Израиля заявили, что плененная ХАМАС военнослужащая погибла не из-за удара Израиля
По информации израильской армии, капрал Ноа Марчиано была ранена в результате удара ЦАХАЛ в четверг (11 сентября 23 года), а террорист, удерживавший ее в заложниках, был убит, передает РИА «Новости».
Как показало предварительное патологоанатомическое заключение, ранение Ноа не было опасным для жизни, и она была убита террористом ХАМАС в больнице "Аш-Шифа.
В пятницу стало известно, что тело 19-летней военнослужащей, которая находилась в заложниках у палестинского движения ХАМАС в секторе Газа с 7 октября, было обнаружено в строении, примыкающем к больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.
По данным Telegraph, в 2023 году страны ЕС закупили более половины экспортируемого Россией СПГ, они потратили на эти цели 6,1 млрд евро, передает РИА «Новости».
Лидером среди европейских стран по закупке российского СПГ стала Испания, эта страна закупила сырье на 1,8 млрд евро. Далее идут Франция, закупившая российский СПГ на 1,5 млрд евро, и Бельгия, потратившая на эти цели 1,36 млрд евро.
Издание отмечает, что даже ярые сторонники Киева, такие как Эстония и Литва, также продолжили закупать СПГ из России.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Евросоюз увеличивает закупки СПГ и дизеля из России.
МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово
В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.
Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.
В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.
Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.
Согласно заявлению генерального комиссара БАПОР Филиппа Лаззарини, в результате израильских ударов по Газе были убиты по меньшей мере 176 человек, прятавшихся в школах организации, в том числе пожилые люди, родители и дети, передает ТАСС. Около 800 человек пострадали.
«Большое количество пострадавших объектов БАПОР и число убитых гражданских лиц не могут быть просто «сопутствующим ущербом», – подчеркнул Лаззарини. «Эти объекты были четко обозначены как здания ООН с голубым флагом. БАПОР регулярно делится координатами этих зданий со сторонами конфликта», – добавил он.
Он также заявил, что только за последние сутки две школы агентства в Газе, в которых укрываются семьи, были подвержены атакам.
Накануне телеканал Al Hadath сообщил об израильском ударе по школе «Аль-Фахура», находящейся под контролем Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).
Отмечается, что тоннель обнаружен на основании разведданных ЦАХАЛ и Израильского космического агентства. Его длина составляет 55 метров, а глубина – 10 метров, передает РИА «Новости».
Официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщал, что на территории медцентра «Аш-Шифа» в секторе Газа обнаружен автомобиль с оружием, также под больницей нашли шахту туннеля ХАМАС.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.
Хаменеи: Исламские страны должны прекратить отношения с Израилем
На фоне военных действий в секторе Газа исламские страны должны «хотя бы временно прекратить любые политические отношения» с Израилем, считает Хаменеи, его слова приводит агентство Tasnim, передает ТАСС.
Ранее руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи выступил за прекращение поставок нефти и продовольствия в Израиль.
Отмечается, что среди задержанных подозреваемых трое террористов «Нохба», которые участвовали в атаке 7 октября, передает РИА «Новости».
Также были задержаны бойцы, ответственные за пуски ракет, взрывчатку, снайперский огонь и логистику, которые раскрыли местонахождение подземных туннелей, складов и вооружений.
Ранее сообщалось, что Армия обороны Израиля утверждает, что обнаружила тоннель под больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа.
В сообщении в Telegram-канале представителя движения говорится, что вооруженные силы Йемена будут атаковать любые суда, перемещающиеся под флагом Израиля, эксплуатируемые израильскими компаниями и принадлежащие израильским компаниям, передает ТАСС.
Он призвал все страны мира эвакуировать своих граждан с таких судов и отказаться от услуг судоходных компаний Израиля, а также рекомендовал избегать израильских судов в Красном море.
Ранее США предупредили суда об опасности в Красном море.
Daily Mail: Разведывательные аэростаты Израиля были неисправны в день нападения ХАМАС
Как сообщает Daily Mail, разведывательные аэростаты, которые могли предупредить о катастрофическом нападении ХАМАС 7 октября, были в неисправном состоянии из-за того, что их не модернизировали или не обслуживали должным образом, передает РИА «Новости».
По словам источников издания, аэростаты давно служат ключевой частью израильской системы раннего оповещения об угрозах и, если бы они исправно работали в день нападения, все могло бы сложиться иначе.
Источники газеты обвинили в недолжном функционировании аэростатов израильские власти, которые не инвестировали в них необходимых средств и часть аэростатов продолжала летать над границей с Газой с неисправным оборудованием.
Ранее протестующие, которые собрались у резиденции главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху в Кесарии, потребовали его отставки, участники акции протеста заявили, что Нетаньяху «несет ответственность за провал», связанный с нападением палестинского движения ХАМАС на Израиль.
Он уточнил, что переговоры Израиля и Палестины по освобождению заложников достигли «крайне деликатной стадии». Также он отметил, что ряд спорных вопросов удалось закрыть, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что США, Израиль и ХАМАС близки к соглашению о пятидневной паузе в боях в секторе Газа в обмен на освобождение заложников.
Напомним, в пятницу израильские власти и палестинское движение ХАМАС пришли к соглашению о введении перемирия сроком на три дня в секторе Газа.
Как заявил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри, израильская армия приостановила боевые действия с 10.00 до 14.00 (с 11.00 до 15.00 мск) в районе лагеря беженцев Рафах в гуманитарных целях, передает ТАСС.
Ранее ЦАХАЛ заявил о расширении военных действий в секторе Газа.
Маск на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) написал, что на прошлой неделе в СМИ «появились сотни фальшивых историй», в которых его называли «антисемитом». «Нет ничего более далекого от истины», – подчеркнул предприниматель, добавив, что желает человечеству «только лучшего и процветающего будущего», передает ТАСС.
Ранее СМИ сообщили, что ряд крупных компаний, в том числе Disney, IBM и Apple, приняли решение прекратить размещение рекламы на платформе X после того, как бизнесмен в одной из своих публикаций согласился с утверждением одного из пользователей, что «еврейские сообщества продвигают в отношении белых людей ту же диалектическую ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя». Маск пообещал, что подаст иски в суд к этим компаниям.