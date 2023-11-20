Турция не проводит ни пророссийского, ни проукраинского, ни прозападного курса. Таким образом, при оценке любых ее шагов, в том числе и на украинском треке, надо исходить из ее собственных национальных потребностей.2 комментария
Армия Израиля сообщила о ликвидации трех командиров рот ХАМАС в секторе Газа
Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в ходе наземной операции в секторе Газа минувшей ночью были убиты три командира рот боевиков движения ХАМАС.
Согласно сообщению пресс-службы, направляемые армейской разведкой ЦАХАЛ и Службой общей безопасности Израиля истребители убили еще троих командиров рот ХАМАС, передает ТАСС.
Ранее канал Al Jazeera сообщил, что Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла из танков огонь.