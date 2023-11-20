Al Jazeera: Танки армии Израиля расстреляли больницу в секторе Газа

Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

МЧС: Борт со 117 эвакуированными из Газы россиянами прибыл в Домодедово

Tекст: Александра Юдина

В Telegram-канале ведомства указано, что самолет Ил-76 МЧС доставил эвакуированных россиян из сектора Газа в Москву, на нем 117 граждан прибыли из Каира, покинув зону палестино-израильского конфликта.

Известно, что часть пассажиров направилась к родственникам, остальные – в пункты временного размещения в подмосковных Клину и Волоколамске.

В МЧС добавили, что у прибывших есть все необходимое для комфортного пребывания, психологи оказывают им помощь.

Ранее сообщалось, что состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа в Египет, удовлетворительное, вечером в воскресенье спецборт со 117 россиянами и членами их семей вылетел из Каира в Москву.

