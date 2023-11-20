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Al Jazeera: Танки армии Израиля расстреляли больницу в секторе Газа
Al Jazeera: Танки армии Израиля открыли огонь по больнице в секторе Газа
Армия обороны Израиля осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла огонь из танков, сообщает канал Al Jazeera.
Израильские танки «расположились вокруг индонезийской больницы и открыли огонь по зданию», передает ТАСС со ссылкой на канал. В результате обстрела есть погибшие и раненые среди пациентов и медперсонала.
Ранее в понедельник Al Jazeera сообщал, что армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей.