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СМИ: Израильские военные окружают индонезийскую больницу в Газе
AL Jazeera: ЦАХАЛ окружает индонезийскую больницу и обстреливает окрестности
Армия Израиля окружает индонезийскую больницу в Газе и ведет активный обстрел окрестностей, сообщает канал AL Jazeera.
По словам очевидцев, израильские силы сейчас окружают индонезийскую больницу и бомбят окрестности больницы, передает РИА «Новости».
«Похоже, будет попытка штурма индонезийской больницы», – указывает телеканал.
Также известно, что в единственной в Газе индонезийской больнице был отключен генератор.
Напомним, Армия обороны Израиля сообщила, что начала «точную и целенаправленную» операцию в крупнейшем в секторе Газа больничном комплексе. Лидер ХАМАС в секторе Газа Яхья Синвар отказался вести переговоры с Израилем после действий военных в больнице.