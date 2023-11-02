  • Новость часаВСУ на Южно-Донецком направлении за сутки потеряли до 165 военных и семь танков
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Вован и Лексус рассказали, как установили контакт с премьером Италии
    Эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    Джонсон пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 14:46

    В СБУ заявили о ликвидации признанной в России нежелательной «секты»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Служба безопасности Украины заявила о ликвидации на территории страны «секты» «Аллатра», которая в России признана нежелательной.

    «Служба безопасности совместно с Национальной полицией нейтрализовала международную преступную организацию Аллатра», – сообщили в украинском ведомстве, передает РИА «Новости».

    По данным СБУ, в ходе операции в Киеве и других регионах Украины заблокирована подрывная деятельность более 20 ячеек этой группировки. При этом на Украине утверждают, что она якобы действовала в интересах российских спецслужб.

    В СБУ добавили, что члены группировки под видом миссионерской деятельности якобы продвигали мысль о единстве славянских народов.

    Участникам и руководству группы будут выдвинуты обвинения в государственной измене, а также в создании, руководстве преступным сообществом или преступной организацией, а также участии в ней, и пропаганда коммунистического режима.

    Напомним, движение «Аллатра» признано нежелательным Генпрокуратурой России за принуждение к экстремизму.

    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    2 ноября 2023, 11:56
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца

    Военный эксперт Леонков: Планы ВСУ по захвату Крыма за четыре месяца изначально были масштабной авантюрой

    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    @ president.gov.ua

    Tекст: Евгений Поздняков

    Планируя дойти до Крыма за четыре месяца, ВСУ и британские спецслужбы явно не учли степень подготовленности Российской армии. Также из вида был упущен фактор оборонительных сооружения РФ. Но на Украине слишком поздно это осознали, сказали газете ВЗГЛЯД военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».

    «План по захвату Крыма в течение четырех месяцев действительно разрабатывался ВСУ при поддержке британских спецслужб. Вполне возможно, что изначально стратегия выглядела правильной, но противник явно упустил из виду часть аспектов. Это и привело к провалу», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Российские войска выстроили мощную систему укреплений. Более того, нам удалось провести масштабное минирование близлежащих территорий, что еще больше осложнило продвижение украинских войск. Весомым фактором стала и высокая подготовленность наших солдат», – отмечает он.

    «Против ВСУ сражались профессиональные бойцы, обученные навыкам работы в команде. Недооценив силы России, противник решился на весьма авантюрное контрнаступление, провал которого стал ясен еще в июле. Если руководству западных спецслужб и украинской армии понадобилось столько времени на осознание, то о каких-то качественных изменениях в их планировании в будущем не может быть и речи», – считает эксперт.

    «В связи с этим слова о невозможности в настоящее время «глубокого и быстрого прорыва» выглядят достаточно странно. Наши оборонные сооружения никуда не делись. До сих пор ВСУ не удалось прорваться даже сквозь первую линию укреплений», – уточняет собеседник.

    «Судя по всему, Залужный через публикации в The Economist пытается выпросить дополнительную поддержку у США и ЕС. Он намекает, что если офису Зеленского дать больше ресурсов, то ситуация претерпит качественные изменения. Напомню, перед началом контрнаступления он уже обещал западным странам «золотые горы», – акцентирует он.

    «Тогда ему поверили, и Вашингтон с Брюсселем отважились на передачу ВСУ колоссальных объемов техники. Все закончилось катастрофическим провалом, и, думаю, дважды наступать на одни и те же грабли в западных странах не намерены. Руководство Штатов и Евросоюза прекрасно понимает, что Украина – отработанный материал, сотрудничество с которым нужно постепенно заканчивать», – подчеркивает Леонков.

    Залужный пытается сбросить вину за провал контрнаступления с украинской армии на тяжелые обстоятельства и западные страны, считает Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ. «Планы по захвату Крыма за четыре месяца изначально представляли собой масштабную военную авантюру. Украинские стратеги не учли один важный фактор: российские войска в кратчайшие сроки сумели организовать масштабную оборону», – сказал он.

    «Игнорирование укреплений и минных полей – серьезный прокол со стороны противника. Разумеется, признать собственные ошибки сложно, да и невыгодно с политической точки зрения. Вот и приходится ВСУ искать крайнего. В этот раз досталось тактикам НАТО, которые неожиданно оказались неприменимы в условиях конфликта с Россией», – резюмирует Козюлин.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». Об этом он сообщил в интервью для издания The Economist. По его мнению, в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

    Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

    После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

    По его мнению, для решения сложившейся проблемы необходимо прибегнуть к использованию «чего-то нового». В качестве примера подходящей инновации он привел порох, «который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга».

    Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.

    Коментарии (24)
    2 ноября 2023, 13:22
    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Спикер МИД Захарова заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении

    Москва заявила о демонстративном антироссийском жесте Армении
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участие армянской стороны в конференции по украинской тематике на Мальте в так называемом копенгагенском формате – это антироссийский жест, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Участие Армении в копенгагенском формате на Мальте рассматривается Москвой как «демонстративный антироссийский жест» Еревана, сказала Захарова, передает ТАСС.

    Ранее Захарова отмечала, что в рамках встречи на Мальте Запад и киевский режим пытаются убедить мировое сообщество подключиться к реализации «формулы мира» президента Украины Владимира Зеленского.

    Она указывала, что «копенгагенский формат» – нетранспарентная площадка, которая не учитывает мнения его участников, а организаторы формата используют все средства, вплоть до шантажа и мошенничества.

    Коментарии (23)
    1 ноября 2023, 20:37
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    В Британии назвали дроны «Ланцет» лучшим оружием России
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны Британии назвало дроны-камикадзе «Ланцет» одной из лучших боевых систем России.

    В сообщении, опубликованном в аккаунте британского Минобороны в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России), отмечается высокая эффективность российских беспилотников «Ланцет» на поле боя в зоне проведения спецоперации на Украине, передает Ura.ru.

    В ведомстве добавили, что эти дроны применяются для нанесения ударов по приоритетным целям, вражеской артиллерии, они особенно хороши в контрбатарейной борьбе. Там назвали использование «Ланцетов» Россией значительным шагом вперед в использовании БПЛА, которые ранее применялись в основном в целях разведки.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие беспилотники оказались наиболее эффективны в зоне спецоперации и как они в итоге меняют сценарий боевых действий.

    Коментарии (13)
    2 ноября 2023, 02:59
    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией

    Залужный посоветовал не рассчитывать на возможность ВСУ совершить прорыв в конфликте с Россией

    Залужный призвал не ждать от ВСУ прорыва в конфликте с Россией
    @ Mykhaylo Palinchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины, вероятно, не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что ВСУ за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма», заявил главком ВСУ Валерий Залужный.

    По мнению Залужного, как и в Первую мировую войну достигнут «уровень развития технологий», который ставит конфликт «в тупик». Залужный рассказал, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», но застряли на минных полях, передает РИА «Новости» со ссылкой на Economist.

    Как заявил Залужный, поначалу он считал, что «что-то не так с командирами» ВСУ, некоторых из них заменили. Затем он начал сомневаться в солдатах, но в итоге пришел к выводу, что ситуация зашла в тупик, вывести из которого может лишь технологический скачок.

    Залужный сказал, что стороны конфликта видят «все, что делает противник». «Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно что-то новое, как например, порох, который изобрели китайцы и который мы до сих пор используем, чтобы убивать друг друга», – заявил он.

    Напомним, Залужный признал, что Россия сохраняет преимущество перед Украиной в авиации, превосходит украинские силы в радиоэлектронной борьбе, а «Ланцеты» позволили российским войскам улучшить контрбатарейную борьбу.

    Коментарии (12)
    2 ноября 2023, 09:35
    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России

    Американская журналистка Ингрэм посоветовала Байдену отправлять оружие вместо ВСУ сразу России

    Американская журналистка посоветовала Байдену отправлять оружие сразу России
    @ U.S. Air Force/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Попытки президента США Джо Байдена объединить помощь Украине и Израилю для голосования в Конгрессе являются «циничной политической уловкой» для отсрочки поражения Киева и обеспечения победы на выборах, а потому лучше отправлять оружие сразу в Россию, заявила журналистка Лора Ингрэм на YouTube-канале Fox News.

    Ингрэм призвала оценить ситуацию на Украине. По ее словам, сейчас даже самые стойкие «ястребы войны» уже не могут убедительно аргументировать свою позицию в пользу Украины, и иронично предложила отправлять оружие в Россию, потому что «оно все равно там рано или поздно окажется».

    Журналистка считает, что никто не верит заявлениям главы Пентагона Ллойду Остину о том, что генеральный инспектор по аудиту помощи Украине проделает «прекрасную работу», напомнив о статье журнала The Time о повальной коррупции на Украине и отсутствии подотчетности за миллиарды США, передает РИА «Новости».

    По словам обозревателя, администрация Байдена не хочет реального отслеживания направленных Киеву 100 млрд долларов, сославшись на еще одно «откровение» в The Time про полномасштабный призывной  кризис на Украине.

    Ингрэм выразила мнение, что у США нет никакой стратегии по спасению Украины или победе над Россией, летнее контрнаступление провалилось, а плана Б просто не существует.

    Ведущая указала, что команда Байдена не хочет, чтобы он накануне президентских выборов в 2024 году столкнулся с унизительным поражением на мировой арене, а помощь Украине – лишь оттягивание ее поражения для обеспечения победы Байдена в 2024 году.

    Ранее стало известно, что Байден наложит вето на отдельный проект Конгресса о выделении помощи Израилю, запросы помощи для Израиля и Украины разделять нельзя. Тем временем в Палате представителей потребовали от Белого дома отчитаться о финансировании Киева.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 10:23
    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище

    Экс-советник Пентагона Макгрегор: На Западе презирают Зеленского

    На Западе заявили о превращении Зеленского из «героя» в посмешище
    @ JULIA NIKHINSON/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Украинского президента Владимира Зеленского на Западе презирают, заявил в интервью норвежскому политологу Гленну Дизену экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    По его словам, над Зеленским потешаются, он стал объектом презрения в западных странах, передает РИА «Новости».

    «С ним покончено. Можно лишь предположить, сколько еще он будет ждать, пока не улетит на одну из своих вилл в Венеции или Майами», – отметил Макгрегор.

    Экс-советник главы Пентагона подчеркнул, что Украина «практически проиграла конфликт против России», понеся при этом колоссальные потери, после чего буквально «дышит на ладан», а Зеленский, которого недавно считали «героем» на Западе, стал посмешищем в глазах своих союзников.

    «Украина уже мертва, но мы будем продолжать отправлять ей миллиарды долларов ради поддержания лжи, что она жива. И мы будем поддерживать эту ложь, предполагаю, до грядущих выборов. После них уже наконец-то примут, что все уже кончено и пора идти дальше», – заключил он.

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (8)
    2 ноября 2023, 09:08
    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы Соскин: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены

    Экс-советник Кучмы: Все подготовленные солдаты ВСУ погибли или ранены
    @ Francisco Seco/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Все подготовленные солдаты ВСУ либо погибли, либо ранены, резервы «бросают на растерзание», нужно пять лет, чтобы подготовить новую армию, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube.

    Соскин считает, что провал ВСУ неминуем, украинцы уже бросают танки Leopard, а российские войска сбивают все предоставленные Западом ракеты.

    Аналитик отметил, что у киевского режима уже не осталось резервов, а президент Украины Владимир Зеленский продолжает «бросать солдат на растерзание», передает РИА «Новости».

    Он обратил внимание, что часть войск уже забрали с южного направления и перекинули на Авдеевку, что говорит об отсутствии резервов.

    Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что ВСУ не смогут совершить «глубокий и красивый прорыв», хотя ожидалось, что за несколько месяцев смогут «добраться до Крыма».

    Газета ВЗГЛЯД писала, как активная оборона России истощила ВСУ.

    Коментарии (13)
    1 ноября 2023, 21:48
    В Закарпатье отказались от переименования Первомайской улицы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В украинском поселке Чернотисов в Закарпатской области отказались от переименования Первомайской улицы в рамках программы Киева по декоммунизации.

    В поселке провели устный опрос местных жителей, вместе с депутатами они единогласно решили отказаться от переименования улицы, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    В тексте ответа местных властей отмечается, что улица названа в честь 1 Мая – праздника весны и труда. На какое название предлагалось поменять улицу, не сообщается. Указывается, что поселок заселен этническими венграми.

    Ранее в другом поселке в Закарпатской области отказались от переименования улицы, названной в честь советского космонавта Юрия Гагарина.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 08:23
    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА

    Минобороны: ПВО уничтожила украинский дрон над Черным морем и перехватила пять БПЛА над Крымом

    Над Крымом и Черным морем сбиты и перехвачены шесть украинских БПЛА
    @ РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские средства ПВО уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат над акваторией Черного моря, пять перехватили над территорией республики Крым, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что утром 2 ноября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением шести БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над акваторией Черного моря, пять перехвачены над территорией Республики Крым.

    На прошлой неделе российский Су-27 развернул от госграницы над Черным морем беспилотник США.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 15:38
    ВКС России за сутки сбили два украинских истребителя

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В последние сутки авиация Воздушно-космических сил России уничтожила два украинских Су-27, сообщило Министерство обороны России.

    Самолеты украинских ВВС сбиты у Куроедовки и Новоселовки в ДНР, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Также авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили живую силу и технику ВСУ в 129 районах. Поражены командно-наблюдательные пункты подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ и 31-й бригады оперативного назначения.

    ПВО и средства РЭБ перехватили восемь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также авиабомбу JDAM.

    Уничтожены 48 беспилотников у Лозовой, Ольшан (Харьковская область), Волновахи, Подгорного и Клещеевки (ДНР), Золотаревки (ЛНР), Нового, Очеретоватого, Тарасовки (Запорожская область), Саг и Раденска (Херсонская область).

    С начала СВО уничтожено: 520 самолетов, 254 вертолета, 8512 беспилотников, 441 ЗРК, 13 089 танков и других боевых бронированных машин, 1172 машины РСЗО, 6941 орудие полевой артиллерии и минометов.

    Коментарии (2)
    2 ноября 2023, 12:15
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Возможность победы украинских войск на поле боя абсурдно обсуждать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг.

    Киевский режим давно должен понять, что разговоры о перспективах его победы на поле боя абсурдны, и чем раньше Киев это уяснит, тем скорее он откроет какие-то перспективы для себя, сказал Песков, передает ТАСС.

    Ранее военные эксперты Вадим Козюлин и Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечали, что планы Украины дойти до Крыма за четыре месяца явно не учитывали подготовленность российских войск и упустили из виду оборонительные сооружения.

    Коментарии (9)
    2 ноября 2023, 08:28
    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Бизнесмен Илон Маск назвал военные цели Киева нереалистичными

    Маск назвал военные цели Киева нереалистичными
    @ Javier Rojas/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Американский бизнесмен Илон Маск поддержал мнение бизнесмена Дэвида Сакса о том, что Украина не может одержать победу, а украинский президент Владимир Зеленский не признает поражение на поле боя.

    Предприниматель прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), в котором тот анализирует недавнюю статью в The Time о Зеленском, передает ТАСС.

    По его словам, Сакс сделал верный анализ: военные цели Украины нереалистичны, а Зеленский, не желающий рассматривать мирные переговоры с Россией, «оторван от реальности».

    Ранее Маск назвал сторонников предоставления помощи Украине в Вашингтоне «дураками».

    Напомним, авторы журнала The Time со ссылкой на людей из окружения Зеленского писали, что украинский президент обманывает сам себя, не замечая поражений ВСУ.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 02:29
    Захарова поинтересовалась готовностью властей Италии героизировать фашистов

    Захарова поинтересовалась у премьера Италии Мелони готовностью героизировать фашистов

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова премьер-министра Италии Джорджи Мелони о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Степана Бандеру и Романа Шухевича.

    Комментируя в Telegram слова Мелони, Захарова заявила, что «либо это извечная проблема современных западных политиков – дурное образование, либо национализм». Она предложила это «проверить».

    Захарова поинтересовалась, готова ли Мелони «героизировать Акилле Стараче» – первого секретаря Национальной фашистской партии и инициатора антисемитской кампании 1938 года – или других сторонников итальянского фашизма.

    Также Захарова спросила, захочет ли Мелони «возродить печально знаменитые «черные бригады», которые действовали в 1943–1945 годах на севере Италии в качестве боевого крыла Республиканской фашистской партии».

    Захарова предположила, что у «сильно занятой» Мелони вряд ли найдется время на книги, поэтому предложила «выкроить 1,5 часа на кино» и посмотреть Der Fall Collini – «немецкий фильм, в котором играют в том числе итальянские актеры». «Вас никто не обвинит в увлечении кремлевской пропагандой. Может, что и поймете», – заявила Захарова.

    «Дело Коллини» – фильм режиссера Марко Кройцпайнтнера, снятый по одноименному роману Фердинанда фон Шираха. В нем рассказывается о том, как офицер СС в Италии после гибели двоих немцев в результате взрыва бомбы в кафе решает провести акцию возмездия, расстреляв 20 мирных итальянцев, для чего немцы произвольно выбирают населенный пункт на карте. Фильм повествует о расследовании убийства этого офицера СС в 2001 году, когда тот был уже влиятельным фабрикантом.

    Напомним, о праве властей Украины героизировать пособников нацистов Мелони заявила в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), которые представились ей высокопоставленными африканскими чиновниками.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 13:43
    В Италии предупредили, что «головы полетят с плеч» из-за скандала с пранкерами

    Affaritaliani: Премьер Италии Мелони вне себя из-за разговора с российскими пранкерами

    В Италии предупредили, что «головы полетят с плеч» из-за скандала с пранкерами
    @ Roberto Monaldo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони «вне себя» из-за разговора с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус), ожидаются жесткие меры в правительстве, сообщили источники портала Affaritaliani.

    В сообщении отмечается, что не исключено, что голова [дипломатического советника премьера Франческо Марии] Тало «может полететь с плеч», передает РИА «Новости».

    Издание назвало ситуацию с розыгрышем «сенсационной ошибкой, которая подвергла Мелони насмешкам со стороны россиян».

    La Repubblica пишет, что ситуация вокруг разговора с российскими пранкерами – «прелюдия к тому, что произойдет в ближайшее время», внутреннее расследование продолжает устанавливать цепочку ответственности и возможные меры для тех сотрудников дипломатического ведомства, которые сыграли роль в телефонном звонке.

    Накануне Мелони в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Коментарии (3)
    Главное
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Армения предложила России способ обойти Римский статут
    Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции
    Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей
    Охранник школы в Петербурге погиб после игры в ножички
    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой

    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов

    Россия показала всему миру, что у нее есть все необходимые технологии для создания широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Доказательством стал первый полет опытного образца такого самолета Ил-96-400М, созданный исключительно из отечественных комплектующих. Почему этот самолет нужен России и какое будущее его ждет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

    В скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Но это будет уже не тот ЕС, в какой они хотели вступить изначально. Грядет большая реформа, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов. Но получится ли? Раньше ведь не получалось. Подробности

    Перейти в раздел

    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............