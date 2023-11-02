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    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 14:43

    В России собрались отменить приостановку индексации зарплат военных

    В Госдуме предложили отменить приостановку индексации зарплат военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуму внесена поправка к законопроекту, приостанавливающему индексацию зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих, предлагающая исключить из этого списка военных.

    Как сообщил первый зампредседателя думского комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов, в Госдуму внесена поправка, которая позволит провести индексацию в 2024 году окладов денежного содержания военнослужащих и приравненных к ним лиц, передает ТАСС.

    В октябре Госдума в первом чтении одобрила законопроект о приостановлении индексации зарплат госслужащих, судей, помощников депутатов и сенаторов, сотрудников полиции и военнослужащих до 1 января 2025 года.

    Ранее специалист российского интернет-сервиса по выбору финансовых и страховых услуг «Сравни» Максим Глазков рассказал об индексации зарплат и пенсий россиян в 2024 году.

    1 ноября 2023, 17:33
    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год

    Чемезов рассказал об объемах увеличения производства танков в России за год

    Озвучены масштабы наращивания производства танков в России за год
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Объем производства Ростехом танков за год в стране увеличен в семь раз, заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава государственной корпорации Сергей Чемезов.

    Производство танков увеличено в семь раз, БМП, БМД, бронированных автомобилей – в 4,5 раза, артиллерии и РСЗО – в 2,5 раза, боеприпасов и некоторых видов продукции – в 60 раз, сказал Чемезов, передает ТАСС.

    В августе глава Ростеха на встрече с президентом Владимиром Путиным отмечал, что предприятия корпорации полностью закрывают необходимые объемы производства вооружения для СВО.

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    30 октября 2023, 19:44
    В США армию России назвали сильнейшей в мире

    ВС России обошли армию США в рейтинге американского журнала

    В США армию России назвали сильнейшей в мире
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американские вооруженные силы уступили первое место российским в рейтинге американского журнала U.S. News & World Report, всего в списке указано 87 государств мира.

    ВС России заняли первую строчку в обновленном рейтинге журнала U.S. News & World Report, пишет «Военное обозрение».

    Оценка основывается на опросах жителей 36 стран, всего опрошено 17,2 тыс. человек. Ее выставляли по 73 критериям. Большая часть опрошенных заявила, что Российская армия является самой сильной в мире.

    ВСУ заняли шестое место. США, Китай, Израиль и Южная Корея заняли второе, третье, четвертое и пятое места соответственно. В конце списка указаны армии Эстонии, Сингапура и Люксембурга.

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    31 октября 2023, 07:44
    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности

    Для российского истребителя Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения

    Истребитель Су-57 получил крылатую ракету большой дальности
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Антон Никитин

    Для российского истребителя пятого поколения Су-57 создали крылатую ракету большой дальности внутрифюзеляжного размещения, рассказал информированный источник.

    Источник рассказал РИА «Новости», что для Су-57 разработана новейшая КРБД (крылатая ракета большой дальности) внутрифюзеляжного размещения. Он уточнил, что при меньших размерах новая ракета имеет сопоставимую дальность с теми изделиями, которые применяются в дальней авиации на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    По его словам, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    К крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся снаряды, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. В дальней авиации ВКС, по данным открытых источников, крылатые ракеты имеют дальность от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября ВКС России получили партию Су-57. В США отметили уникальные возможности российского истребителя пятого поколения.

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    1 ноября 2023, 13:38
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    Шойгу пообещал уничтожить F-16 на Украине за 20 дней
    @ Вадим Савицкий//ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Истребителей F-16, которые Запад обещал передать Киеву, Украине хватит примерно на 20 дней с учетом такой работы российских систем ПВО, заявил глава Минобороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

    По его словам, за прошлый месяц российскими средствами ПВО было сбито 37 самолетов ВСУ, что почти в два раза больше того обещанного Украине количества F-16, передает ТАСС. По расчетам, при такой работе ПВО самолетов Украине хватит дней на 20, заявил Шойгу.

    Всего, по словам Шойгу, расчеты противовоздушной обороны за прошедший месяц уничтожили свыше 1400 средств воздушного нападения противника, в том числе 37 самолетов и шесть оперативно-тактических ракет ATACMS производства США.

    Газета ВЗГЛЯД выяснила, что на фоне будущих поставок Украине американских истребителей F-16 Россия должна наращивать плотность ПВО у границ.

    Минобороны РФ сообщало, что за неделю было уничтожено 12 самолетов.

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    31 октября 2023, 13:11
    Военный эксперт: Новые ракеты для Су-57 повысят скрытность истребителей

    Военный эксперт Кнутов: Новые ракеты большой дальности сделают Су-57 еще менее заметными для противника

    Военный эксперт: Новые ракеты для Су-57 повысят скрытность истребителей
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Создание внутрифюзеляжных боеприпасов дает ВКС России преимущество в части улучшения показателей скрытности. Кроме того, повышение точности и скорости удара позволит эффективнее поражать критически важные объекты противника. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее для российского истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения.

    «Ракеты изготовлены в соответствии со стелс-технологией. Они имеют квадратную форму со складывающимися крыльями, что позволяет разместить сразу несколько боеприпасов. Кроме того, при их создании использовались композитные материалы», – сказал Юрий Кнутов, директор Музея войск ПВО, полковник в отставке.

    «Эту разработку можно назвать новым технологическим словом для военной промышленности России. Ракеты имеют большую точность и скорость, чем боеприпасы предыдущего поколения. Кроме того, ранее произведенные модели обладали достаточно крупным размером», – отмечает собеседник.

    «Проблема считалась крайне существенной, поскольку на тех же Су-57 ракеты приходилось размещать на внешней части. Тем самым истребители теряли возможность оставаться полностью незаметными для радиолокационных систем противника. Таким образом, российская авиация получила еще одно преимущество в воздухе», – подчеркивает эксперт.

    «При этом не исключаю, что для разработок был частично использован западный опыт. Ведь многие вооружения, попавшие в руки ВС РФ в качестве трофеев, пристально изучаются. Если удается заметить что-либо интересное, свежие знания пытаются применить и в наших разработках», – отмечает он.

    «На мой взгляд, использование новых ракет в рамках текущего конфликта на Украине вполне возможно. Это позволит испытать образец на практике. К тому же их применение открывает качественно новые возможности в рамках подавления ключевых сил противника. Стелс-технологии позволяют уничтожать хорошо защищенные комплексы ПВО. Боеприпасы трудно обнаружить, а если ВСУ все-таки удастся засечь российские ракеты, то из-за большой скорости и низкой высоты полета сбить их вряд ли получится», – резюмирует Кнутов.

    Ранее для российского истребителя Су-57 была создана крылатая ракета большой дальности внутрифюзеляжного размещения. Об этом РИА «Новости» сообщил информированный источник. Отмечается, что при меньших размерах новый боеприпас имеет сопоставимые характеристики с теми изделиями, которые применяются на стратегических бомбардировщиках Ту-95МС и Ту-160.

    Как сообщает агентство, существенного снижения габаритов нового боеприпаса удалось добиться за счет идеально отточенной конструкции складного крыла и внутренней компоновки, а также применения нового малоразмерного двухконтурного турбореактивного двигателя.

    Напомним, к крылатым ракетам большой дальности авиационного базирования относятся боеприпасы, способные поразить цель на расстоянии 600 и более километров. По данным открытых источников, в настоящий момент ВКС обладают образцами, способными поражать цель на расстоянии от 1 тыс. до 6,5 тыс. километров.

    В конце сентября объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) передала министерству обороны очередные серийные самолеты Су-57 и Су-35С. Поставка осуществлялась в соответствии с планом исполнения гособоронзаказа текущего года. Остальные машины находятся в цеху окончательной сборки и проходят отработку на испытательной станции.

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    31 октября 2023, 15:57
    Госдума одобрила повышение военных пенсий

    Госдума одобрила проект о повышении «военных пенсий» с октября 2024 года

    Госдума одобрила повышение военных пенсий
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Госдума в первом чтении одобрила законопроект о повышении так называемых военных пенсий с 1 октября 2024 года.

    Проект закона правительство внесло в Госдуму в сентябре вместе с проектом федерального бюджета РФ и бюджетов внебюджетных фондов на 2024–2026 годы, передает РИА «Новости».

    Предлагается до 2025 года применять норму закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, устанавливающую поэтапное повышение так называемого понижающего коэффициента – денежного довольствия, учитываемого при исчислении «военных пенсий».

    Согласно этой норме, с 1 января 2012 года денежное довольствие при исчислении «военных пенсий» учитывается в размере 54%, а с 1 января 2013 года должно ежегодно увеличиваться на 2%.

    Авторы законопроекта уточнили, что если бы эти нормы действовали, «размер денежного довольствия, учитываемого для исчисления пенсии, к 1 января 2024 года должен достигнуть уровня 78%».

    Новые нормы предполагают, что с 1 октября 2024 года размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. При расчете «военных пенсий» с 1 января 2024 года будет учитываться 85,47% денежного довольствия военных, а с 1 октября 2024 года – 89,32%.

    Таким образом, реальный размер «военных пенсий» с октября 2024 года будет увеличен на 4,5%. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, новые нормы затронут более 2,7 млн человек.

    Напомним, с 1 января 2024 года пенсии увеличат на 7,5%, размер выплат неработающим пенсионерам достигнет 23,4 тысяч.

    Коментарии (8)
    1 ноября 2023, 14:50
    Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова
    Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова
    @ Анна Майорова/URA.RU,Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата фракции ЛДПР Василия Власова и депутата фракции «Справедливая Россия – За правду» Вадима Белоусова.

    Как сообщили в пресс-службе палаты, за досрочное прекращение полномочий Белоусова проголосовали 320 депутатов, за досрочное прекращение полномочий Власова – 317, передает ТАСС.

    Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

    Напомним, думская комиссия по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова, так как оба парламентария более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых они входят.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 08:29
    В США рассказали, как Россия наращивает давление на Запад

    MWM: Россия наращивает давление на противовоздушную оборону Запада

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Давление на противовоздушную оборону Запада в Европе нарастает из-за растущих возможностей России, пишет американский журнал Military Watch Magazine.

    Как указало издание, Россия не только продолжает производить в разы больше ракет «земля-воздух», чем США, но и в несколько раз увеличила производство современных ракет малой дальности для комплекса «Искандер», чем значительно увеличила давление на и так ограниченные возможности противовоздушной обороны Запада в Европе, передает РИА «Новости».

    В MWM считают, что армия США слишком медленно получает новые зенитно-ракетные комплексы, в то время как Россия, а также Китай продолжают расширять возможности своих ракет. Развертывание американской противовоздушной обороны на Ближнем Востоке отвлекает ресурсы Запада и делает его еще более уязвимым в других регионах планеты, отметили в издании.

    Журналисты заявили, что наиболее распространенный американский ЗРК Patriot не может надежно перехватывать российские ракеты комплекса «Искандер».

    Ранее Business Insider сообщил, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине не справляются с перехватом российских фугасных авиационных бомб, их трудно отследить.

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    31 октября 2023, 12:18
    Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата

    Самый молодой депутат Госдумы Власов отреагировал на планы лишить его мандата за прогулы

    Депутат Власов отреагировал на планы лишить его мандата
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Депутат Госдумы Василий Власов отреагировал на сообщения о том, что его могут лишить мандата за пропуск заседаний без уважительной причины. Самый молодой депутат нижней палаты российского парламента утверждает, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний.

    Кроме того, Власов заявил, что 80% голосований комиссии по регламенту, в котором он состоит, проходили по почте, передает РИА «Новости».

    Депутат признался, что не понимает, в связи с чем возник вопрос лишения его мандата. Он добавил, что некоторые коллеги не появляются в Госдуме вообще, находясь на больничном.

    «Упрекать меня... я мог взять, прикрыться бумагами… но я постоянно хожу на все мероприятия», – заверил он.

    Между тем источник ТАСС в комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики сообщил, что основания для прекращения полномочий депутата Власова сочтены достаточными. Также комиссия считает, что мандата следует лишить депутата Вадима Белоусова. Решения, как сообщается, направлены в мандатную комиссию.

    Утверждается, что они более 30 дней не посещали заседания комитетов и комиссий, в состав которых они входят.

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    31 октября 2023, 15:09
    Госдума одобрила введение наказания для добровольцев за порчу военного имущества

    Госдума одобрила в первом чтении законопроект о привлечении к ответственности добровольцев за порчу военного имущества

    Tекст: Вера Басилая

    Госдума приняла в первом чтении законопроект о привлечении граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, к материальной ответственности за причинение ущерба по неосторожности или намеренно вооружению, военной технике или военному имуществу при выполнении своих обязанностей.

    Авторы закона отметили в пояснительной записке, что добровольческие формирования наравне с военнослужащими ВС России участвуют в боевых действиях и обеспечиваются вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами, но не привлекаются к материальной ответственности за утрату или намеренное приведение в негодность вооружения, военной техники и военного имущества, переданных для выполнения задач, передает ТАСС.

    Закон предлагает расширить используемое в законе понятие «военнослужащий» – под ними будут пониматься в том числе добровольцы, и на них распространятся действующие нормы о материальной ответственности. Речь идет в том числе об ущербе, причиненном из-за хищения, умышленного уничтожения, повреждения, порчи, незаконного использования имущества и других действий.

    В случае если ущерб произошел по неосторожности, то добровольцы будут выплачивать ущерб в размере не более одного месячного денежного содержания.

    Уточняется, что возмещать ущерба, размер которого не превышает одного месячного денежного содержания гражданина, добровольцы будут по приказу командира воинской части. В таком случае будут удерживаться 20% из денежного довольствия.

    По действующим нормам вопрос о возмещении ущерба, размер которого превышает один оклад месячного денежного содержания военнослужащего, решается судом по иску командира воинской части.

    Ранее стало известно, что Минобороны планирует взять на обеспечение добровольческие военные формирования.

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    31 октября 2023, 14:19
    Комиссия Госдумы поддержала лишение депутатов Власова и Белоусова мандатов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Думская комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов предложит снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия») из-за непосещения ими заседаний комитетов, заявил глава комиссии Отари Аршба.

    Комиссия поддержала решение другой комиссии по этике о снятии полномочий с этих парламентариев, материалы планируется направить на Совет Думы, сказал Аршба, передает ТАСС.

    Совет Думы пройдет в среду.

    Напомним, думская комиссия по этике сочла достаточными основания для прекращения полномочий Власова и Белоусова, так как оба парламентария более 30 дней не посещали заседания комитета и комиссии, в состав которых они входят.

    Власов утверждал, что присутствовал на 98,8% пленарных заседаний.

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    31 октября 2023, 15:43
    Задержавшего грабителя в Щелкове пенсионера наградили грамотой

    Задержавшего грабителя в подмосковном Щелкове пенсионера наградили грамотой

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Госдуме наградили почетной грамотой 72-летнего Михаила Макарова, задержавшего похитителя телефона у подростка в подмосковном городе Щелково.

    «Хотел бы, чтобы таким, как Михаил Викторович, были депутаты. Мы его награждаем почетной грамотой, это решение принято всеми единогласно. Михаил Викторович – пример для всех нас. Его поступок заслуживает уважения», – сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе вручения награды, его слова приводит Telegram-канал палаты парламента.

    Ранее в подмосковном Щелково пенсионер поймал убегавшего грабителя, вырвавшего из рук школьника телефон, поставив ему подножку.

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    31 октября 2023, 16:04
    Афзалов вошел в коллегию Минобороны России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Главнокомандующий ВКС России генерал-полковник Виктор Афзалов стал членом коллегии Министерства обороны России, следует из опубликованных ведомством данных.

    Афзалов появился в обновленном списке коллегии Минобороны, передает ТАСС со ссылкой на данные министерства.

    Ранее источники сообщали, что Афзалов назначен главнокомандующим ВКС России вместо Сергея Суровикина. После этого само ведомство подтвердило это назначение.

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    1 ноября 2023, 18:28
    Названа дата рассмотрения закона о запрете смартфонов в школе

    Госдума планирует рассмотреть закон о смартфонах на уроках в школе 16 ноября

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проект закона о регулировании использования на уроках школьниками средств связи, включая смартфоны, планируют рассмотреть в Госдуме 16 ноября, сообщил источник в аппарате парламента.

    Законопроект включен Советом Думы в повестку пленарного заседания на 16 ноября, сказал собеседник ТАСС. По его словам, документ отправили в регионы для подготовки предложений и замечаний.

    Напомним, школьникам хотят запретить использование телефонов на уроке, кроме случаев, когда это предусмотрено программой, и случаев угрозы жизни и здоровью.

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    31 октября 2023, 11:37
    В Госдуму внесли законопроект о развитии креативных индустрий

    Tекст: Ольга Никитина

    На рассмотрение Госдумы внесли законопроект «О развитии креативных (творческих) индустрий», который призван оказать поддержку и стимулировать развитие креативной сферы российской экономики.

    Авторами инициативы стала группа депутатов Государственной думы в составе Александра Жукова, Петра Толстого, Максима Топилина, Дениса Майданова, Сергея Боярского и сенаторов Павла Тараканова, Андрея Клишаса, Лилии Гумеровой во главе с первым зампредом комитета Госдумы по экономической политике Денисом Кравченко. Первое чтение документа планируется уже в ноябре этого года.

    В тексте документа креативная индустрия определяется как «экономическая деятельность, непосредственно связанная с созданием, продвижением на внутреннем и внешнем рынках, распространением и (или) реализацией креативных продуктов, обладающих уникальностью и экономической ценностью». Те, кто работает на этом рынке, считаются субъектами креативных индустрий, а результат интеллектуальной деятельности или совокупность таких результатов – «креативным продуктом». Документ устанавливает условия деятельности и государственной поддержки субъектов креативных индустрий.

    Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, ответственный секретарь Бюро Высшего совета Партии «Единая Россия» Денис Кравченко отметил, что в ряде стран доля креативных индустрий достигает уже 7%, а кое-где 9% от общего размера ВВП. В России же эта цифра значительно меньше, отметил он, подчеркнув, что положение необходимо исправить.

    «Креативные индустрии позволяют существенно увеличить добавочную стоимость российской продукции, повысить ее конкурентоспособность. Это относится и к высокотехнологичной продукции в том числе. Законопроект задает стратегическую перспективу развития отечественной экономики. Креативные индустрии – это продвижение товаров и услуг как внутри нашей страны, так и за ее пределами. Принятие законопроекта позволит создать дополнительные условия для капитализации результатов интеллектуальной деятельности», – отметил Кравченко, добавив, что эта задача должна отойти Министерству экономического развития и впоследствии рассматриваться как одно из приоритетных направлений работы.

    Примерами участников креативной экономики назвали архитекторов-дизайнеров, которые создают уникальные проекты для новой городской среды в регионах нашей страны; промышленных дизайнеров, которые повышают добавочную стоимость и привлекательность продукции; разработчиков компьютерных игр, гейм дизайна, моушн дизайна; музыкантов и звукозаписывающие студии.

    «Идея о том, что креативным индустриям необходим отдельный закон, отдельное регулирование, впервые прозвучала на форуме «Российская креативная неделя» в 2022 году. Мы с самого начала объясняли необходимость единого подхода к регулированию креативной отрасли страны. Мы очень благодарны думскому комитету по экономической политике и лично Денису Кравченко за совместную работу и за то, что мы спустя полтора года сделали вместе такой важный шаг для креативных индустрий страны. Внесение этого закона – это мировоззренчески важный момент для всех нас: когда субъекты экономической деятельности, производящие интеллектуальную собственность, выделяются в отдельный вид, их рассматривают как единую индустрию», – сказала президент АНО «Креативная экономика» Марина Абрамова.

    «Мы довольно давно говорили о необходимости перехода с сырьевого типа экономики к новому – интеллектуальному. И сейчас мы в практическом плане с помощью регуляторики совершаем этот переход. В дальнейшем логика регулирования государством этого вида производителей будет направлена на увеличение их доли в экономики страны: и в количественном, и в качественном плане. До сих пор меры поддержки креативных индустрий осуществлялись точечно: мы говорили отдельно, к примеру, об анимации, IT, музыке, дизайне и т. д. Сейчас же мы по единому критерию объединяем всех этих производителей», – добавила она.

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    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

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    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

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    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

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    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

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