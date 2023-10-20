Россиянам рассказали об индексации зарплат и пенсий в 2024 году

Эксперт Глазков рассказал об индексации зарплат и пенсий в 2024 году

Tекст: Александра Юдина

По его словам, с 1 января аналогично увеличится и размер страховой пенсии, а с 1 апреля – размер социальной пенсии. Ее средний размер составит 13,4 тыс. рублей, претендовать на соцпенсию смогут нетрудоспособные россияне и те, у кого не хватает стажа для назначения другой пенсионной категории, передает RT.

Глазков добавил, что в эту группу входят граждане, достигшие пенсионного возраста, с ограниченными возможностями здоровья, потерявшие кормильца, дети-сироты до 18 лет или сироты до 23 лет, учащиеся на очной форме обучения.

Также эксперт отметил, что льготные категории пенсионеров тоже смогут получить проиндексированную на 7,5% пенсию. Их смогут получить граждане с ограниченными возможностями здоровья, ветераны, люди, пострадавшие от радиации вследствие аварий и ядерных испытаний, Герои России и СССР, Герои Труда, полные кавалеры ордена Славы и ордена Трудовой Славы, граждане, пострадавшие в результате чернобыльской аварии.

Кроме того, уточняется, что процент индексации для работающих пенсионеров в 2024 году будет рассчитываться индивидуально в зависимости от стажа. Так, с 1 октября 2024 года прибавка для военных пенсионеров составит 4,5%, а пенсионеры в возрасте от 80 лет получат удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости.

Также на повышение дохода могут рассчитывать работники сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры. Выплаты им вырастут на 9,8% с 1 января 2024 года. По словам Глазкова, в эту категории вошли работники соцучреждений, силовых структур, педагоги и работники культуры, медработники, сотрудники соцслужб, работники сельских и лесных хозяйств.

В заключение эксперт сообщил, что с 1 октября 2024 года запланирована индексация зарплат оставшимся категориям бюджетников и работников федеральных учреждений дополнительно на 4,5%.

Ранее Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров, в 2025-2026 годах планируется проводить ее дважды в год.

