  • Новость часаВоенный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Вован и Лексус рассказали, как установили контакт с премьером Италии
    Эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    Джонсон пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 14:32

    Захарова заявила о катастрофическом росте жертв палестино-израильского конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Число жертв в зоне палестино-израильского конфликта растет катастрофическими темпами, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова отметила, что с начала 7 октября беспрецедентной конфронтации погибли свыше 8 тыс. палестинцев, 1,5 тыс. израильтян, а количество раненых с обеих сторон приблизилось к 30 тыс. человек. Она также подчеркнула, что пока данные предварительные, но когда они будут уточнены, то, к сожалению, не уменьшатся, передает ТАСС.

    Кроме того, она обратила внимание на то, что из-за эскалации растут масштабы гуманитарного бедствия, если не будут предприняты меры по деэскалации, гуманитарные бедствия будут иметь последствия на многие годы.

    Захарова обратила внимание на то, что от последствий жесткой блокады сектора Газа в первую очередь страдают мирные жители.

    Ранее сообщалось, что число жертв эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа увеличилось до 9061, раненых – до 32 тыс. человек. На настоящий момент израильская сторона сообщала о 1,5 тыс. погибших, более 4,5 тыс. получили ранения.

    2 ноября 2023, 03:29
    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте

    Небензя указал на отсутствие у Израиля в нынешнем конфликте в Газе «права на самооборону»

    Небензя заявил, что у Израиля нет «права на самооборону» в нынешнем конфликте
    @ Dennis Van Tine/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Израиль имеет право «бороться с террором», но у него как у оккупирующей стороны нет права на самооборону, на что указывает заключение Международного суда ООН в 2004 году, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    В ходе десятой чрезвычайной спецсессии ГА ООН Небензя подчеркнул лицемерие США и их союзников, которые в иных случаях призывают к соблюдению гуманитарного права и вводят санкции против «тех, кто на самом деле применяет силу лишь в качестве крайней меры для того, чтобы остановить многолетнее насилие», передает РИА «Новости».

    Сейчас же на фоне «ужасающих разрушений в Газе», которые «многократно превышают все то», что США «гневно критикуют в других региональных контекстах», Вашингтон говорит о «якобы имеющемся у Израиля праве на самооборону». «Хотя как у оккупирующей державы у него такого права нет, что подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году», – сказал Небензя.

    При этом Россия не отрицает право Израиля на обеспечение своей безопасности, которая «может быть полностью гарантирована только в случае справедливого решения палестинской проблемы на основе известных резолюций СБ ООН». Небензя сказал, что Израиль имеет право «бороться с террором», но должен бороться именно «с террористами, не с мирным населением».

    Небензя считает, что США пытаются «отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, «Хезболлу», и палестинскую улицу Газы».

    Он отметил, что для Запада «не составило труда интерпретировать резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу и развязать агрессию против Ливии» в 2011 году, поэтому СБ ООН не имеет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию в секторе Газа.

    Небензя осудил убийство израильских мирных граждан и находившихся в Израиле иностранцев, но заявил, что нельзя игнорировать нарушения международного гуманитарного права, когда в секторе Газа «с землей равняются целые кварталы».

    Он также счел незаслуженной критику Израиля в адрес генсека организации Антониу Гутерреша, который отметил, что последнее обострение между ХАМАС и Израилем случилось «не в вакууме». Небензя указал на «поселенческую политику» Израиля и «систематические ограничения с его стороны прав палестинского населения свободно посещать свои святыни». Гутерреш «не побоялся сказать» об этом, но Израиль «предпочитает начать историю с чистого листа, то есть с 7 октября 2023 года», сказал Небензя.

    Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением. При этом, как указал Небензя, Запад в СБ ООН продолжает торпедировать любые усилия по деэскалации.

    Напомним, СБ ООН не принял предложенный США проект резолюции, в котором Вашингтон не ставил цель прекратить палестино-израильский конфликт, а хотел закрепить за Израилем право на самооборону. Совбез ООН также не принял проект резолюции России по палестино-израильскому конфликту из-за вето Британии и США.

    Коментарии (80)
    1 ноября 2023, 20:53
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    В США рассматривают ввод многонациональных сил в Газу
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    По словам Ван Холлена, в США ведутся обсуждения возможного формирования международных сил для ввода в Газу в качестве временного решения после ликвидации ХАМАС, однако пока они «предварительные и хрупкие», пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных. Он отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее сообщалось, что США и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил.

    Коментарии (16)
    1 ноября 2023, 17:48
    Иордания срочно отозвала своего посла в Израиле

    Вице-премьер и глава МИД Иордании ас-Сафади отозвал посла страны в Израиле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер и министр иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади в среду принял решение немедленно отозвать иорданского посла в Израиле, сообщил МИД страны.

    Кроме того, ас-Сафади дал поручение уведомить МИД Израиля о том, что возвращение посла еврейского государства, ранее покинувшего Иорданию, невозможно, передает РИА «Новости».

    Ранее Колумбия, Боливия и Чили решили отозвать послов в Израиле.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 07:26
    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС

    Захарова указала на угрозу эскалации в случае реализации идеи Франции о коалиции против ХАМАС

    МИД раскритиковал идею Франции о коалиции против ХАМАС
    @ Lionel Urman/Panoramic/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Предложение президента Франции Эммануэля Макрона создать коалицию для борьбы с ХАМАС грозит дальнейшей эскалацией вооруженного противостояния на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова указала на угрозу «интернационализации конфликта, втягивания в него новых участников». Этому же способствует «наращивание внерегиональными силами своего военного присутствия в Восточном Средиземноморье», заявила она. Захарова отметила, что Франция и прежде выступала с инициативами, которые не «зрят в корень» проблемы и «воспринимаются международным сообществом с растущим скептицизмом», передает РИА «Новости».

    По словам Захаровой, Франция руководствуется идеологическими соображениями, поэтому действия Парижа часто приводят «лишь к дестабилизации обстановки в отдельных странах и целых регионах мира». Захарова предложила Франции поддержать позицию России «о необходимости сконцентрироваться на политико-дипломатических средствах урегулирования палестино-израильского и ближневосточного конфликта в целом».

    Москва призывает стороны конфликта начать «прямые переговоры по обсуждению всех спорных вопросов», а также «выступает за создание независимого и жизнеспособного Палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем, что предусмотрено известными решениями Генеральной Ассамблеи и СБ ООН». Захарова отметила, что «таких инициатив, исходящих от Франции, мы почему-то не наблюдаем».

    Напомним, Макрон предложил создать международную коалицию для борьбы с ХАМАС. Он отметил, что в нее должны войти страны, которые борются с ИГИЛ и «Аль-Каидой».

    Коментарии (13)
    2 ноября 2023, 04:30
    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля

    Politico сообщила, что Байден ожидает скорого завершения карьеры Нетаньяху

    В Белом доме предрекли скорую отставку премьера Израиля
    @ Wang Zhuolun/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Джо Байден полагает, что карьера главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится, сообщают СМИ.

    В Белом доме полагают, что израильские граждане признают Нетаньяху одним из ответственных за провал при нападении палестинского движения ХАМАС на Израиль. По мнению американской администрации «дни Нетаньяху в его должности сочтены», передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Politico пишет, что Нетаньяху, скорее всего, остаются «считанные месяцы» у власти «или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа». Источники заявляют, что Байден предложил Нетаньяху подумать об уроках, которыми тот поделится с преемником. Как заявили источники, на Нетаньяху «лежит ответственность», а «израильскому обществу предстоит осмысление того, что случилось».

    Напомним, Нетаньяху обещал Израилю четырехлетие стабильности, но та оказалась подорвана еще до войны с ХАМАС, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, чтобы потребовать отставки премьер-министра. В результате конфликт в секторе Газа стал для Нетаньяху опорой власти.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:26
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    Папа римский Франциск заявил о наступлении темных времен
    @ VATICAN MEDIA/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Мир находится в состоянии войны, виной тому оружейная промышленность, выразил мнение на канале RAI папа римский Франциск.

    Папа римский Франциск призвал Израиль и Палестину к мирному сосуществованию и заявил, что война – это поражение, а все решения должны достигаться диалогом, передает РБК.

    «На войне одна пощечина вызывает другую. Один сильный, а другой сильнее, и поэтому вы идете вперед. Война – это поражение. Я воспринял это как очередное поражение. Два народа, которые должны жить вместе. С этим мудрым решением: два народа, два государства. Соглашение Осло: два очень ограниченных государства и Иерусалим с особым статусом», – сказал он.

    Также понтифик отметил, что мир находится в состоянии войны, и виной тому является оружейная промышленность, инвестиции в которую на данный момент приносят наибольший доход.

    «Время очень темное. Не найдется возможности поразмышлять четко, и в самый темный час добавлю: лишнее поражение. Так было со времен последней мировой войны, с 1945-го по настоящее время, одно поражение за другим, потому что войны не прекратились», – сказал он.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 15:45
    В Палестине заявили о повторном ударе по лагерю беженцев Джабалия

    WAFA: Десятки человек погибли при атаке ЦАХАЛ по лагерю беженцев в секторе Газа

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В результате повторного удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по жилому кварталу в секторе Газа погибли десятки человек, атакован был лагерь беженцев Джабалия, сообщило палестинское агентство WAFA.

    Сообщается, что жертвами стали «десятки человек», еще несколько получили ранения. По данным агентства, ЦАХАЛ нанес удары по жилым постройкам, передает РИА «Новости».

    WAFA уточняет, что по объекту выпущено более десяти ракет.

    Накануне представитель ЦАХАЛ подтвердил еще один удар по лагерю Джебалия. Он объяснил это «трагедией войны».

    Коментарии (6)
    1 ноября 2023, 20:04
    Израильский генерал заявил, что войска подошли к «воротам города Газы»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Израильские подразделения находятся «у ворот города Газы», заявил командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн.

    Израиль стянул силы, подразделения «стоят у ворот города Газы», сказал Коэн, передает ТАСС со ссылкой на Times of Israel.

    Его дивизии поставили задачу – «покончить с ХАМАС», уже уничтожена «значительная часть потенциала» этого движения, сказал он. Операция в секторе Газа продлится долго, и это война «за существование государства Израиль», заключил генерал.

    Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху спрогнозировал для Израиля долгую и тяжелую войну.

    Коментарии (9)
    2 ноября 2023, 12:10
    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе

    Политолог Ципис: Израиль будет приветствовать ввод многонациональных сил в Газу после поражения ХАМАС

    Израильский эксперт назвал задачи многонациональных сил в Газе
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Илья Абрамов

    Израилю не хватит ресурсов для контроля над сектором Газа, поэтому он будет рад вводу многонациональных сил. Миротворческий контингент поможет сохранить порядок и не допустить гуманитарной катастрофы. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал израильский политолог Саймон Ципис. Ранее в США подтвердили, что рассматривается возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил после поражения ХАМАС.

    «Израиль будет приветствовать введение на территорию сектора Газа многонациональных сил после уничтожения ХАМАС. Дело в том, что у Тель-Авива недостаточно материальных и человеческих ресурсов для контроля за этой территорией. Тем более что опыт присутствия международного контингента в нашей истории уже был – когда ЦАХАЛ уходила из Ливана, туда вошли миротворцы ООН», – сказал Саймон Ципис, израильский эксперт по международным отношениям и национальной безопасности.

    «Многонациональные силы нужны для того, чтобы сохранить порядок на территории сектора Газа. Главная цель – обеспечить безопасность мирных жителей и избежать гуманитарной катастрофы. Миротворческий контингент поможет снабдить население продуктами, медикаментами, водой и электричеством. Вторичная задача – уничтожение оставшихся боевиков», – отмечает собеседник.

    «При этом теоретически США могут воспользоваться введением многонациональных сил для усиления собственного влияния на Ближнем Востоке. Но не думаю, что они в этом серьезно заинтересованы, ведь у них есть для этого Израиль. Другое дело, что в Газу могут быть отправлены войска других стран, например, Великобритании и Франции, которые с помощью своего контингента способны попытаться усилить позиции в регионе», – резюмировал Ципис.

    Ранее американские сенаторы Крис Ван Холлен и Ричард Блюменталь подтвердили, что США рассматривают в качестве временного решения возможность ввода в сектор Газа многонациональных сил, если ХАМАС потерпит поражение.

    Блюменталь, оценивая возможный состав такого контингента, предположил, что это могли бы быть международные силы без участия американских военных, пишет Politico. Сенатор отметил, что делегация Конгресса в ходе визита в Израиль в октябре рассматривала возможность наличия ВС Саудовской Аравии в их составе.

    Ранее агентство Bloomberg уже сообщало, что Соединенные Штаты и Израиль рассматривают возможность отправки в сектор Газа миротворческих сил, такой сценарий возможен, если движение ХАМАС потерпит поражение в разгоревшемся конфликте.

    Источники агентства отметили, что миротворческая миссия может состоять из вооруженных сил нескольких государств, включая США. Анклав, по задумке Израиля и Соединенных Штатов, может перейти под контроль ближневосточных стран, возможно, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов. Предусмотрено, что они получат поддержку со стороны американских, британских, немецких и французских военных.

    Во втором варианте речь идет о миссии, подобной той, что закреплена договором между Египтом и Израилем от 1979 года. Третья вариация предусматривает переход сектора Газа под надзор ООН. При этом Тель-Авив считает этот план нецелесообразным.

    Переговоры, по информации агентства, находятся на ранней стадии. Некоторые чиновники считают маловероятной реализацию этих сценариев. По мнению ряда источников, даже небольшой контингент американских войск в Газе станет «политически рискованным» решением.

    Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что «наиболее разумным решением» стало бы управление сектором Газа «эффективной и обновленной» Палестинской национальной администрацией.

    Коментарии (5)
    2 ноября 2023, 08:53
    Студенты в США в знак протеста ушли с лекции Хиллари Клинтон

    NYT: Студенты ушли с лекции Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений в антисемитизме

    Tекст: Вера Басилая

    Студенты Колумбийского университета ушли с лекции бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон в знак протеста против обвинений учащихся вуза в антисемитизме и призвали оказать юридическую помощь пострадавшим от преследования американских политиков, сообщила The New York Times.

    Газета пишет, что перед выступлением Клинтон в университете на больших экранах, размещенных на грузовике у университетского кампуса, были показаны фотографии студентов с подписью: «Главные антисемиты Колумбийского университета». Сообщается, что были выставлены фото тех, кто подписал заявление с обвинениями в эскалации палестино-израильского конфликта «экстремистского израильского правительства», передает РИА «Новости».

    В холле здания проходил протест, пока Клинтон читала лекцию. Студенты требовали немедленной юридической поддержки пострадавших товарищей. При этом около 30 студентов демонстративно встали и покинули лекцию, не дослушав и половины речи Клинтон. В общей сложности на лекции бывшего госсекретаря, посвященной участию женщин в мирных процессах, в Колумбийском университете собралось порядка 300 студентов.

    Как пишет газета, протестующие ждали Клинтон при выходе из зала, но она вышла через черный ход.

    Ранее протестующие в поддержку жителей сектора Газа прервали выступление госсекретаря США Энтони Блинкена в Конгрессе, передает Ura.ru.

    Демонстранты неустанно требовали прекратить огонь, они выставили в знак протеста окрашенные в красный цвет ладони и выкрикивали обвинения в адрес властей в эскалации конфликта.

    Напомним, демонстрация в поддержку Палестины собрала на Капитолийском холме в Вашингтоне 10 тыс. человек.

    Коментарии (3)
    2 ноября 2023, 01:04
    Джоли осудила мировых лидеров за отказ требовать прекращения огня в Газе

    Джоли осудила мировых лидеров, которые отказываются требовать гуманитарного прекращения огня в секторе Газа

    Джоли осудила мировых лидеров за отказ требовать прекращения огня в Газе
    @ Bonnie Cash/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые лидеры, которые отказываются требовать гуманитарного прекращения огня в секторе Газа и мешают в этом Совбезу ООН, причастны к преступлениям против палестинцев, заявила американская актриса Анджелина Джоли.

    Джоли прежде была послом доброй воли и специальным посланником управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Она раскритиковала удары Израиля «по застрявшему населению, которому некуда бежать», передает РИА «Новости».

    Актриса заявила, что раньше «Газа была тюрьмой», а сейчас превращается в «массовое захоронение». При этом «весь мир смотрит, а многие правительства активно поддерживают» то, как «дети, женщины, семьи» подвергаются «коллективному наказанию», заявила она. Джоли подчеркнула, что «их лишают еды, медикаментов и гуманитарной помощи вопреки международному праву».

    Напомним, управление верховного комиссара ООН по правам человека не исключило, что удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 22:48
    ООН заподозрила в ударах Израиля по лагерю беженцев военное преступление

    Управление ООН по правам человека указало на возможное военное преступление Израиля при ударах по лагерю беженцев

    Tекст: Антон Антонов

    Удары Израиля по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа могут быть приравнены к военному преступлению, заявило управление верховного комиссара ООН по правам человека.

    Как заявило УВКПЧ в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), у управления есть «серьезные опасения» относительно «непропорциональности» атак. УВКПЧ указало на большое число «жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений».

    Напомним, министерство внутренних дел Газы сообщало, что в результате ударов по лагерю беженцев Джебалия в Газе погибли и пострадали не менее 400 человек. Представитель Армии обороны Израиля объяснил гибель гражданского населения «трагедией войны».

    Коментарии (4)
    1 ноября 2023, 17:45
    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег

    Американист Дудаков: Деньги для Украины и Израиля стали предметом торга Конгресса США и Белого дома

    Политолог: Джо Байден не оставит Израиль без денег
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Президент США Джо Байден хочет наложить вето на отдельный пакет помощи Израилю, так как он не затрагивает Украину. Сегодня финансовая поддержка других стран стала предметом торга между Белым домом и Конгрессом. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Малек Дудаков. Ранее стало известно о готовности Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву.

    «Байден не против выделения помощи Израилю. Однако американскому президенту в предложении республиканцев не нравятся два момента. Во-первых, они собираются согласовать транши только Тель-Авиву, но никак не упоминают Украину. Во-вторых, предложенные 14 млрд хотят забрать у налоговой службы США, чтобы сильно не увеличивать государственных расходы», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Данное ведомство при администрации Байдена получило дополнительное финансирование, которое идет на расширение штата сотрудников. Это вызывает критику у республиканцев, которые обвиняют нынешнего президента в том, что тот хочет усилить налоговое давление на американцев. Поэтому данный вопрос принципиален для Байдена, и он не согласится на уступки по нему», – отмечает собеседник.

    «Отчеты о поступлении финансирования на Украину предоставляются, хоть и непублично. Другое дело, что эти доклады не нравятся республиканцам. Кроме того, сейчас вспыхнули скандалы, связанные с коррупцией соратников Зеленского. Скоро будет открыт торг между Конгрессом и Белым домом. Какие-то деньги ВСУ в результате выделят, но это произойдет не раньше конца ноября», – подчеркнул он.

    «Я не исключаю, что на предложенный билль будет наложено вето. Однако если другого варианта выделения денег для Израиля не будет, то Байден смирится с данным решением Конгресса. В конце концов Тель-Авив также получит от США определенную сумму денег, но пока неясно, в каком формате», – резюмировал Дудаков.

    Ранее стало известно о готовности Джо Байдена наложить вето на отдельный проект выделения помощи Тель-Авиву. В Белом доме подчеркнули, что намерение разделить запрос для Израиля и Украины со стороны республиканцев является политизацией.

    По мнению администрации США, обособление поддержки ближневосточного союзника от «других приоритетов нацбезопасности будет иметь глобальные последствия». Кроме того, было заявлено о важности выделения гуманитарной помощи для Палестины.

    Тем временем бюджетный комитет Палаты представителей Конгресса США потребовал от администрации Байдена отчитаться до 20 ноября о предоставленном с февраля 2022 года Украине финансировании. Отмечается, что офису Зеленского было предоставлено 114 млрд дополнительных бюджетных ассигнований. При этом Конгресс не получил «даже близкого представления о том, какова стратегия администрации Байдена» относительно текущего конфликта.

    Накануне в Палату представителей Конгресса США был внесен законопроект о предоставлении Тель-Авиву экстренной дополнительной помощи в размере 14,3 млрд долларов. Инициатива рассматривается в отрыве от остальных запросов Джо Байдена на военную поддержку Украины и Тайваня.

    Средства предлагается выделить на обеспечение дополнительных ассигнований «для ответа на атаки в Израиле». В установленную сумму будут входить и другие цели на финансовый год, заканчивающийся 30 сентября 2024 года.

    Ранее политолог Владимир Скачко рассказал, почему США смещают фокус поддержки с Украины на Израиль.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 01:33
    ВЦИОМ: Россияне видят в участниках беспорядков в Махачкале преступников и пособников врагов

    Tекст: Антон Антонов

    Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), россияне чаще всего рассматривают участников беспорядков в аэропорту Махачкалы как преступников и пособников врагов, сообщил ВЦИОМ.

    Как указано на сайте ВЦИОМ, россияне с одинаковой частотой считают участников беспорядков в Дагестане преступниками, которые помешали работе аэропорта (27%), и пособниками врагов, чьи действия оказались направленными на дестабилизацию ситуации в стране (26%). Кроме того, 16% назвали участников беспорядков националистами, которые пропагандируют антисемитизм. 7% считают их идейными борцами за интересы Палестины. Затруднились с ответом еще 22%.

    Три четверти россиян полагают, что беспорядки были организованными, а стихийными их считают только 10%. Около половины опрошенных (48%) считают, что необходимо жесткое наказание для участников беспорядков, около трети (31%) полагает, что «лучше не прибегать к жестким формам наказания», каждый пятый затруднился с ответом.

    Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что никто не собирается «наказывать всех, кто был в аэропорту в эту ночь». Если человек не совершал противоправных действий и не угрожал безопасности аэропорта, то к ответственности его привлекать не будут, передает РИА «Новости».

    «Там где, ломали ворота, там где громили витрины, там где переворачивали полицейскую машину – они и будут отвечать. А тот, кто стоял и наблюдал и просто держал в руке палестинский флаг, он не будет отвечать», – сказал Меликов.

    На ваш взгляд
    Каким должно быть наказание для участников массовых беспорядков в Махачкале?




    Результаты
    19 комментариев

    Он заверил, что люди, которые «совершили преступления» будут наказаны, но «гоняться за ведьмами и преследовать тех, кто не причастен или не совершал преступлений или правонарушений, никто не будет».

    В воскресенье в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за прибытия самолета из Израиля. Меликов подчеркивал, что снисхождения не будет никому из виновных, по многим фактам уже возбуждены уголовные дела.

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 00:51
    Армия Израиля заявила о прорыве передней линии обороны ХАМАС

    Генерал Хагари заявил о прорыве армией Израиля передней линии обороны ХАМАС в секторе Газа

    Tекст: Антон Антонов

    На севере сектора Газа Армия обороны Израиля смогла прорвать переднюю линию обороны ХАМАС, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ бригадный генерал Даниэль Хагари.

    Хагари заявил, что наземная операция ЦАХАЛ идет «по плану», развивается наступление на севере палестинского анклава. По его словам, «прорвать переднюю линию обороны ХАМАС» удалось благодаря тщательным планированию и разведке, а также взаимодействию войск при ударах с суши, моря и воздуха, передает РИА «Новости».

    Напомним, командующий 162-й дивизией армии Израиля бригадный генерал Ицик Коэн заявил, что израильские войска подошли к «воротам города Газы».

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Армения предложила России способ обойти Римский статут
    Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции
    Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей
    Охранник школы в Петербурге погиб после игры в ножички
    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой

    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов

    Россия показала всему миру, что у нее есть все необходимые технологии для создания широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Доказательством стал первый полет опытного образца такого самолета Ил-96-400М, созданный исключительно из отечественных комплектующих. Почему этот самолет нужен России и какое будущее его ждет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

    В скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Но это будет уже не тот ЕС, в какой они хотели вступить изначально. Грядет большая реформа, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов. Но получится ли? Раньше ведь не получалось. Подробности

    Перейти в раздел

    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............