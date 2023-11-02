  • Новость часаВоенный эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины
    Военные эксперты объяснили провал плана ВСУ о захвате Крыма за четыре месяца
    Вован и Лексус рассказали, как установили контакт с премьером Италии
    Эксперт указал на риски для России из-за неудачного запуска американской МБР Minuteman III
    Путин подписал закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ
    Джонсон пообещал не рассматривать вместе помощь Израилю и Украине
    Папа римский сказал, почему мир находится в состоянии войны
    Разговор Мелони с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    Мнения
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Кто представит Россию на Олимпийских играх в Париже

    Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».

    8 комментариев
    Кирилл Аверьянов Кирилл Аверьянов Румыния готовится поглотить Молдавскую православную церковь

    С началом президентской каденции Майи Санду в Молдавии активно начала развивать деятельность так называемая Бессарабская митрополия Румынской православной церкви. Бухарест готов тратить немалые деньги на то, чтобы подобрать ключи к юго-западным воротам РПЦ.

    3 комментария
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов «Золотой миллиард» стремительно расчеловечивается

    С точки зрения Байдена, есть более ценные жизни (жизни американских военных) и менее ценные (жизни украинцев и русских), причем более ценные с помощью хитрых приемов администрации Байдена («разумных инвестиций») будут сохранены.

    14 комментариев
    2 ноября 2023, 14:12

    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС

    Глава МИД Германии Бербок объяснила расширение ЕС «геополитической необходимостью»

    Бербок заявила о «геополитической необходимости» расширения ЕС
    @ Thomas Banneyer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью» и шансом для объединения, заявила глава МИД Германии Анналена Бербок на конференции в Берлине.

    Бербок утверждает, что в ЕС есть единодушие относительно необходимости расширения, что является геополитическим следствием конфликта на Украине. Она утверждает, что союз имеет геополитический шанс в случае расширения, передает ТАСС.

    Ранее Politico сообщило, что в ЕС полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна».

    Газета ВЗГЛЯД писала о грядущей большой реформе в ЕС, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов.

    30 октября 2023, 15:44
    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа

    ЕК: Евросоюз отложил оценку последствий решения Украины прекратить транзит российского газа

    В ЕК отреагировали на решение Украины прекратить транзит российского газа
    @ Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Еврокомиссия считает, что пока рано предсказывать ситуацию, которая сложится после решения Киева не продлевать транзит газа из России, сообщил представитель ЕК Тим Макфи.

    Он напомнил позицию ЕС, которая заключается в том, чтобы как можно скорее снизить зависимость от российского ископаемого топлива и перейти к повышению энергоэффективности, снижению спроса, внедрению «зеленых» технологий, передает РИА «Новости».

    Ранее «Нафтогаз» отказался продлевать договор о транзите газа из России. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил риски Европы при прекращении транзита газа через Украину.

    Коментарии (45)
    2 ноября 2023, 11:05
    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Некомпетентная глава ЕК фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии

    Совбез России: Фон дер Ляйен фактически обвинила СССР в бомбардировке Японии
    @ Thierry Monasse/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен фактически обвинила Советский Союз в бомбардировках Японии в 1945 году, а Токио никак не отреагировал на это, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности России Александр Венедиктов.

    Венедиктов напомнил о выступлении фон дер Ляйен 21 сентября на вручении наград Атлантического совета. Обращаясь к японскому премьеру Фумио Кисиде, политик отметила, что его семья родом из Хиросимы и что многие его родственники погибли во время атомной бомбардировки в 1945 году. После этого глава ЕК добавила, что сейчас «Россия вновь угрожает применить ядерное оружие» (при этом фраза, произнесенная ею по-английски, также переводится как: «Россия угрожает вновь применить ядерное оружие»). Фон дер Ляйен назвала это «непростительным».

    «Она ведь, по сути, обвинила Москву в ядерных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки», – передает РИА «Новости» слова Венедиктова.

    Как отметил замсекретаря Совбеза России, в Токио умолчали о том, что подобное заявление является вопиющей провокацией и не соответствует действительности.

    Венедиктов добавил, что «упомянутая дама» не раз была замечена в «некомпетентности и тенденциозности», а также в попытках «выслужиться перед своими вашингтонскими хозяевами». По его словам, такие люди без зазрения идут на любую сделку с совестью.

    Ранее на заявление фон дер Ляйен отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. Ложь главы ЕК спикер российского внешнеполитического ведомства назвала «отвратительной и опасной».

    Коментарии (33)
    2 ноября 2023, 11:10
    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»

    Экс-премьер Италии Конте назвал провалом планетарного масштаба разговор Мелони с пранкерами

    Разговор премьера Италии с Вованом и Лексусом назвали «провалом планетарного масштаба»
    @ Mauro Scrobogna/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший премьер-министр Италии Джузеппе Конте назвал «провалом планетарного масштаба» телефонные переговоры действующей главы правительства Джорджи Мелони с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус).

    По его словам, было крайне неприятно узнать, что протоколы безопасности правительства можно обойти и взломать столь вопиющим способом», однако еще больше его смутило содержание диалога, передает РИА «Новости».

    В частности, Конте отметил тот факт, что власти Италии не могут справиться с проблемой прибытия нелегальных мигрантов по морю, а также признают провал призванного остановить этот поток соглашения с Тунисом.

    Кроме того, экс-премьер назвал неприемлемым то, что Мелони рассуждает о российско-украинском конфликте и описывает его в выражениях, «абсолютно противоположных тем, которые она использовала в парламенте».

    «Она признает, что не видит другого выхода, кроме переговоров, и что это единственное решение конфликта, который может продлиться годами», –подчеркнул он.

    Конте добавил, что в разговоре с Лексусом и Вованом Мелони «раскрыла правду, которую никогда не говорила итальянцам», а также признала, что не нашла в себе смелости выставить на обсуждение позицию Италии, которая предложит решение путем переговоров.

    «За эту трусость, однако, расплачиваются итальянцы, европейцы, но прежде всего – жертвы этой войны, число которых, к сожалению, продолжает расти», – заключил политик.

    Тем временем власти Италии нашли ответственного за звонок пранкеров из России – им оказался дипломатический советник Джорджи Мелони Франческо Тало, передает РБК со ссылкой на Corriere della Sera.

    В офисе советника выразили сожаление, что Мелони была введена в заблуждение самозванцем, который выдавал себя за президента комиссии Африканского союза и связался по телефону с премьером Мелони.

    Накануне премьер-министр Италии в разговоре с российскими пранкерами признала, что украинское контрнаступление принципиально ничего не изменило, но при этом многие устали от конфликта.

    Напомним, до этого бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер рассказал Вовану и Лексусу о виновных в подрыве «Северных потоков».

    Коментарии (15)
    31 октября 2023, 07:24
    СМИ: Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара

    Spiegel: Глава МИД Германии Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Аль Тани из-за заочных обвинений

    Tекст: Антон Никитин

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок чуть не сорвала встречу с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани из-за заочных обвинений, сообщил обозреватель Spiegel Кристоф Шульт.

    В публикации говорится, что Тамим бен Хамад Аль Тани очень рассердился из-за того, что сказала Бербок в эфире немецкого телеканала ZDF. По словам журналиста, в преддверии встречи глава МИД Германии заявила на телевидении, что одной из главных тем ее переговоров с эмиром Катара станут «требования об отказе от спонсирования терроризма», передает РИА «Новости».

    «Такие страны, как Катар, несут особую ответственность в этом вопросе», – приводит слова главы МИД Германии автор статьи.

    В статье говорится, что подобные заявления «зеленой дипломатки» могли стать причиной отмены встречи, однако в итоге эмир Катара все же встретился с Бербок в Берлине. Как отмечает обозреватель, Аль Тани объяснил «фрау Бербок», что выплаты катарской помощи координируются с Израилем и США и подлежат строгому контролю.

    Напомним, в декабре прошлого года в Германии увидели опасность того, что Берлин рискует попасть в зависимость от Катара из-за отказа от российского газа.

    Коментарии (10)
    1 ноября 2023, 16:07
    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»

    В Минфине предсказали непредсказуемые последствия на мировом рынке алмазов из-за санкций против «Алросы»

    Минфин предсказал искажение мирового алмазного рынка из-за санкций против «Алросы»
    @ Reinhard Rohner/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Возможное введение санкций против компании «Алроса» приведет к масштабным искажениям рынка, следует из письма замглавы Минфина Алексея Моисеева участникам Кимберлийского процесса.

    На сайте ведомства указано, что введение ограничительных мер против крупнейшего мирового поставщика неизбежно приведет к масштабным искажениям рынка, которые сильнее всего ударят по наиболее уязвимым слоям населения.

    «Для многих стран и местных сообществ то, что было достигнуто благодаря Кимберлийскому процессу, будет перечеркнуто. Беспрецедентно агрессивное вмешательство на мировом рынке предполагает распространение жесткой рыночной практики с непредсказуемыми последствиями», – подчеркивается в сообщении.

    Из текста письма следует, что «западные страны легко играют с ящиком Пандоры, так как на карту поставлено процветание и благополучие других». При этом такая позиция была четко сформулирована коллегами-производителями алмазов из африканских стран в совместном заявлении, опубликованном членами Ассоциации производителей алмазов Африки (ADPA).

    «Западные страны, а именно G7 и ЕС, несут полную ответственность за последствия намеренного искажения мирового алмазного рынка и срыва Кимберлийского процесса, что может повлечь за собой рост социальных волнений и мятежей в определенных регионах, принося страдания местным сообществам стран-производителей и перерабатывающих стран», – говорится в письме.

    Ранее СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Коментарии (11)
    31 октября 2023, 03:51
    В Европе допустили возможность начала кровавой гражданской войны

    Венгерский историк Веспреми: Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движется к кровавой гражданской войне

    Tекст: Антон Никитин

    Западная и Северная Европа с угрожающей скоростью движутся к кровавой гражданской войне, заявил венгерский историк Ласло Бернат Веспреми.

    Венгерский историк заявил в интервью порталу Index.hu, что Западная и Северная Европа движутся к кровавой гражданской войне с угрожающей скоростью. По словам эксперта, он не видит никаких признаков поворота в этом постоянно сужающемся коридоре, передает РИА «Новости».

    Веспреми спрогнозировал, что антисемитские и антимусульманские акции, носящие крайне правый характер, могут усилиться в будущем, исламисты могут снова активизироваться ради мести, что приведет к гражданской войне.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему военные и политики пророчат кровавый конфликт во Франции.

    Коментарии (4)
    31 октября 2023, 02:31
    Премьер Словакии заявил об отсутствии интереса у Евросовета к словам Зеленского

    Премьер Словакии Фицо: Видеообращение президента Украины Зеленского не вызвало интереса у членов Евросовета

    Tекст: Антон Никитин

    Видеообращение президента Украины Владимира Зеленского на заседании Европейского совета 26 октября было встречено без какого-либо интереса, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

    Глава правительства Словакии признался, что вообще не удивился, когда увидел, что видеообращение президента Украины на заседании Европейского совета было встречено без какого-либо интереса. Фицо отметил, что еще недавно Зеленского везде приветствовали аплодисментами, а сейчас ему не позволяют выступить в некоторых палатах (высших законодательных органов), как это было недавно в Соединенных Штатах, передает ТАСС.

    «Времена действительно меняются», – заявил словацкий политик. Фицо отметил, что в Евросовете «чувствовалась ужасная усталость» от дебатов по Украине.

    По словам премьера Словакии, Евросоюз слепо копирует политику администрации президента США Джо Байдена вместо того, чтобы «предложить решение для достижения мира», и лишь выдает деньги и оружие Киеву. Фицо констатировал, что у ЕС отсутствует собственная внешняя политика.

    По словам словацкого премьера, «война зашла в патовую ситуацию». «Я все больше убеждаюсь, что речь идет не об Украине, а о политике, направленной на экономическое ослабление России», – признал Фицо.

    Он выразил мнение, что ЕС должен выступить в роли «посредника» и инициатора переговоров между Россией и США, которые, по его мнению, «на самом деле столкнулись в военном конфликте на территории Украины». По словам премьера Словакии, «сейчас для этого самое лучшее время».

    По мнению словацкого политика, Евросоюз должен был бы начать формулировать «гарантии безопасности», которые мог бы предоставить Украине. При этом Фицо считает, что одной из таких гарантий является и членство нейтральной в военном отношении Украины в ЕС. По версии премьера Словакии, основой всего этого должно было бы стать немедленное прекращение всех военных действий. Вместе с тем Фицо отметил, что о мире на заседании Евросовета в четверг и пятницу в Брюсселе не говорилось совсем.

    Накануне на Украине заявили об окончании «цветочно-букетного периода» с Западом.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 14:13
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    Bild: Техника НАТО оказалась беспомощна перед российскими «зубами дракона»
    @ t.me/vvgladkov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Линию обороны Вооруженных сил России не сможет прорвать никакая техника НАТО, заявил немецкий журналист Юлиан Репке.

    В репортаже для газеты Bild Репке, комментируя ситуацию на фронте, отметил, что российская армия продолжает укреплять линию обороны с помощью «зубов дракона» – кусков бетона в форме пирамид, используемых для остановки военной техники, передает РИА «Новости».

    «Зубы дракона» представляют серьезную проблему для украинских войск, так как западная техника не сможет преодолеть подобные сооружения, и именно это повлекло провал контрнаступления ВСУ, считает журналист.

    Ранее в США сообщили, что ВСУ задействовали последние резервы в контрнаступлении.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 19:30
    СМИ назвали объем нового пакета санкций против России

    Стало известно о намерении ЕС ввести новые торговые ограничения против России

    Tекст: Ольга Иванова

    Евросоюз планирует ввести торговые ограничения против России, суммарный объем которых оценивается в 5,3 млрд долларов, сообщило агентство Bloomberg.

    Ограничения планируют принять в рамках 12-го пакета санкций против России. Отмечается, что новые предложенные рестрикции затронут экспорт сварочного оборудования, химическую продукцию и другие технологии, которые могут быть использованы в военных целях, передает ТАСС.

    Также в ЕС могут запретить выдачу лицензий на программное обеспечение и импорт некоторых обработанных металлов, алюминиевой и строительной продукции, товаров транспортного назначения и алмазов.

    Как ожидается, в новый санкционный список ЕС также внесут более 100 физических и 40 юридических лиц.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что перед принятием ЕС новых санкций против России будет требовать проведения их глубокого анализа и возможного влияния на Евросоюз.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:30
    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

    Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несколько стран Евросоюза полагают, что с новыми членами объединения оно может стать «монстром Франкенштейна», сообщили источники Politico.

    Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

    Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

    Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

    Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.

    Коментарии (0)
    1 ноября 2023, 13:47
    В Германии признали незаконным удержание имущества, изъятое при обысках в отношении Усманова
    В Германии признали незаконным удержание имущества, изъятое при обысках в отношении Усманова
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в Германии в рамках следственных действий в отношении Алишера Усманова, и предписал вернуть их владельцам, сообщили в пресс-службе бизнесмена.

    «Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам», – передает ТАСС сообщение пресс-службы бизнесмена.

    По мнению суда, Усманов нуждается в правовой защите, так как генпрокуратура Франкфурта-на-Майне, несмотря на признание постановлений об обыске незаконными, продолжила удерживать имущество.

    Защита бизнесмена считает его преследование безосновательным и политически мотивированным, добавили в пресс-службе, оно проводилось с многочисленными нарушениями закона.

    В августе Усманов подавал иск в Федеральный конституционный суд Германии в связи с обыском на яхте Dilbar.

    Осенью прошлого года на виллах Усманова в Германии прошли обыски. Весной 2023 года сообщалось, что часть обысков на нескольких виллах у озера Тегернзе, в квартире во Франкфурте-на-Майне и на яхте Dilbar были признаны незаконными.

    Коментарии (3)
    1 ноября 2023, 14:16
    В России сказали, когда в Европе подешевеет газ

    Министр Шульгинов: Газ в Европе подешевеет только при поставках из России

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Стоимость газа в Европе может сократиться только в случае возвращения на этот рынок российского газа, заявил глава Минэнерго Николай Шульгинов.

    Если в Европе захотят снизить цены на газ, то Россия может поставить туда это топливо, сказал Шульгинов, передает ТАСС.

    Он пояснил, что цены на газ в ЕС пойдут вниз только при условии поставок российского голубого топлива.

    У России есть огромные запасы газа – 70 трлн кубометров, она могла бы представить возможность его продажи в Европу по «приемлемым ценам».

    Ранее газета ВЗГЛЯД изучала, чем вызвана нервозность на европейских газовых хабах.

    Коментарии (3)
    31 октября 2023, 12:48
    Министр обороны Германии призвал бундесвер готовиться к «оборонительной войне»

    Министр обороны Германии Писториус: Бундесвер должен быть готов к оборонительной войне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Германия должна быть подготовлена к тому, чтобы в теории противостоять военным угрозам извне, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

    Его попросили прокомментировать прежние утверждения о том, что Европе нужно наращивать оборонительные мощности на тот случай, если на континенте начнется война. Отвечая на это, министр сказал, что после начала российской операции на Украине наступила «новая реальность», от которой отвыкли за последние 30 лет, передает ТАСС.

    По его словам, армия Германии должна быть в состоянии вести оборонительную войну, чтобы нам не пришлось этого делать в конечном итоге, сейчас общество «ментально не настроено» на такое гипотетическое развитие событий.

    Писториус добавил, что «важно, чтобы мы были настроены на это, поскольку должны быть обороноспособны». Он сослался на экспертов и сказал, что в настоящее время нет свидетельств, что на какую-либо из стран НАТО готовится нападение извне.

    Ранее Писториус заявил, что необходимо готовиться к возможной войне в Европе, Германия должна защитить себя.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как спустя 30 лет после объединения Германии Берлин становится военным лидером Европы.

    Коментарии (0)
    31 октября 2023, 14:08
    В Германии призвали отменить визит Эрдогана

    Немецкий политик Винкель призвал отменить визит Эрдогана в Германию

    Tекст: Валерия Городецкая

    Немецкий оппозиционный политик Йоханнес Винкель призвал отменить визит президента Турции Тайипа Эрдогана в Германию, так как, по его словам, турецкий лидер «восхваляет террористов ХАМАС».

    «Эрдоган был и остается в первую очередь исламистом. Он годами разжигает ненависть к Израилю, в том числе и в Германии... Если у Германии есть еще хоть капля самоуважения, сейчас самое время отменить визит Эрдогана», – заявил Винкель в интервью изданию Bild, передает РИА «Новости».

    По данным издания, визит Эрдогана в Германию может состояться в ноябре.

    Ранее Эрдоган заявил о намерении объявить государство Израиль «военным преступником».

    Коментарии (0)
    2 ноября 2023, 12:59
    Путин отменил норму об информировании генсека СЕ о военном положении

    Путин подписал закон об отмене информирования генсека Совета Европы о военном положении

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин отменил норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия военного и чрезвычайного положений.

    Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона вызвана прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования, следует из документа , опубликованного на официальном портале правовой информации.

    Ранее обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях, в них также была установлена норма об информировании о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

    Коментарии (0)
    Главное
    Песков: Говорить даже о возможности победы Украины абсурдно
    Бывшие бойцы ЧВК «Вагнер» создали новый отряд в зоне СВО
    Армения предложила России способ обойти Римский статут
    Санду потребовала от граждан Молдавии не мешать европейской интеграции
    Продюсеру детского телеканала вынесли приговор за растление детей
    Охранник школы в Петербурге погиб после игры в ножички
    Россиян предупредили об экстремальных погодных условиях зимой

    Россия доказала компетенции в создании больших самолетов

    Россия показала всему миру, что у нее есть все необходимые технологии для создания широкофюзеляжных дальнемагистральных лайнеров. Доказательством стал первый полет опытного образца такого самолета Ил-96-400М, созданный исключительно из отечественных комплектующих. Почему этот самолет нужен России и какое будущее его ждет? Подробности

    Перейти в раздел

    Европа опять выбрала для себя путь потери колоний

    В скором будущем Еврокомиссия объявит о начале переговоров с Украиной и Молдавией по вступлению в ЕС. Но это будет уже не тот ЕС, в какой они хотели вступить изначально. Грядет большая реформа, задача которой – не дать Евросоюзу развалиться под тяжестью новых членов. Но получится ли? Раньше ведь не получалось. Подробности

    Перейти в раздел

    Какими должны быть кибервойска в России

    В правительстве обсуждается инициатива по созданию кибервойск. Как заявил глава Минцифры Максут Шадаев, этот вопрос может рассмотреть Минобороны. В экспертной среде отмечают, что функции кибервойск сейчас выполняют различные подразделения силовых ведомств, а вот нужно ли создавать кибервойска как отдельную структуру – вопрос дискуссионный. Подробности

    Перейти в раздел

    Кто в США является рупором прагматизма в отношении Украины

    В Сети все чаще появляются мнения американских экспертов, которые идут наперекор мейнстриму из Вашингтона. Они критикуют политику Белого дома, сомневаются в перспективах ВСУ и комплиментарно отзываются о действиях Москвы. При этом их популярность растет не только в России, но и на Западе. Кто эти люди, каково их положение в США, в чем заключаются их мотивы и действительно ли их можно считать лояльными России лидерами общественного мнения? Подробности

    Перейти в раздел

    Авторитет Царева на Украине опасен для Киева

    В Крыму совершено покушение на Олега Царева, который после 2014 года выступал с острой критикой в адрес украинских властей и занимался вопросами политической повестки Новороссии. Царев, чье мнение всегда болезненно воспринимали в киевских кабинетах, госпитализирован в тяжелом состоянии. Коллеги, друзья и общественные деятели сходятся в том, что Царев как никто другой знал подноготную украинских властей и встал им поперек горла. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Запад начал списание Зеленского в утиль

      Последний месяц в жизни президента Украины Владимира Зеленского стал, судя по всему, худшим, поэтому он зол на весь мир. Запад меняет подход к Украине и больше не верит в возможность ВСУ победить Россию. Из-за этого Зеленскому меняют имидж: из героя и союзника он превращается в диктатора, коррупционера и черта-попрошайку.

    • ЕС распустит колонии ради Украины

      В ближайшее время стоит ожидать заявлений о том, что Еврокомиссия начинает переговоры о членстве в ЕС с Украиной и Молдавией. Также планируется расширить ЕС на оставшиеся страны Балкан. Но для этого он полностью перестроится. Каким хочет стать новый Евросоюз?

    • Израиль разваливает Евросоюз

      Обострение конфликта на Ближнем Востоке стало тяжелым испытанием для Евросоюза. Аналитики в США считают, что фактическое участие в двух конфликтах сразу – вокруг Израиля и Украины – ЕС просто не по силам. И действительно, складывается впечатление, будто Евросоюз затрещал по швам, а фундаментальные противоречия разобщили его руководство.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............