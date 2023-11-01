Politico: Евросоюзу предрекли превращение в монстра Франкенштейна

Tекст: Алексей Дегтярев

Несколько государств ЕС, в том числе Франция, Германия, Испания и Португалия, считают необходимым реформы объединения на фоне подготовки официальных переговоров о членстве Украины и Молдавии, пишет Politico, передает РИА «Новости».

Без реформ, но при вступлении новых членов, ЕС может раздуться до 30 или более членов без отсутствия последовательного плана эффективного функционирования, при этом Евросоюз будет напоминать «что-то вроде монстра Франкенштейна» или, что еще хуже, ООН».

Госсекретарь по европейским делам Португалии Тьягу Антунеш заявил, что нужны переговоры о модели для «более широкого ЕС в будущем» с большим числом государств-членов.

Сейчас ведется работа по созданию совместных предложений по реформам Евросоюза. Глава МИД Германии Анналена Бербок планирует встречу с коллегами из других стран ЕС и представителями претендентов на членство в ЕС, чтобы проработать эти предложения.